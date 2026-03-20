Il prezzo dei combustibili fossili si forma su un mercato globale, quindi la scarsità del prodotto sul mercato, insieme alla crescita dei prezzi di trasporto e assicurazione, significa di fatto prezzi finali più alti per tutti. Oggi il prezzo all’ingrosso del gas è più del doppio rispetto all’inizio della guerra. È ragionevole pensare che i prezzi continueranno a crescere se la situazione non si sblocca, come di fatto è successo nel 2022

Marta Lovisolo