L’azzardo energetico del governo
Il provvedimento per ridurre le accise per venti giorni è molto costoso e rischioso, perché i problemi rinviati oggi saranno più grandi domani
Il prezzo dei combustibili fossili si forma su un mercato globale, quindi la scarsità del prodotto sul mercato, insieme alla crescita dei prezzi di trasporto e assicurazione, significa di fatto prezzi finali più alti per tutti. Oggi il prezzo all’ingrosso del gas è più del doppio rispetto all’inizio della guerra. È ragionevole pensare che i prezzi continueranno a crescere se la situazione non si sblocca, come di fatto è successo nel 2022
Marta Lovisolo
Con il suo decreto legge dagli effetti quasi immediati sulle accise sui carburanti, il governo Meloni ha fatto una scommessa rischiosa. E costosa.
Il primo rischio politico deriva dalla struttura del provvedimento approvato nel Consiglio dei ministri di mercoledì: un taglio delle accise su benzina e diesel misurato in centesimi, non in percentuale.