L’attacco di Trump al capitalismo



di Luigi Zingales da Promarket.org

Luigi Zingales è il Robert C. Mc Cormack Distinguished Service Professor of Entrepreneurship and Finance at the University of Chicago - Booth School of Business. Dirige lo Stigler Center, che ha in ProMarket la sua pubblicazione digitale. Co-conduce il podcast Capitalisn’t.

La libertà di un’azienda di operare secondo la volontà dei propri azionisti, e non secondo quella dello Stato, è una pietra angolare del capitalismo.

Questa libertà è inseparabile dalla libertà personale: senza di essa non ci sono crescita né progresso.

Nel suo scontro con Anthropic, l’amministrazione Trump ha lanciato l’attacco più serio a questa libertà nella storia degli Stati Uniti. È un attacco diretto al capitalismo condotto da un presidente che sembra rispettare il nostro sistema solo quando soddisfa i suoi interessi finanziari e ideologici.

Partiamo dai fatti. Il Pentagono aveva stipulato un contratto con Anthropic per utilizzare il suo modello di intelligenza artificiale, Claude, per scopi militari. Anthropic, agendo pienamente nei limiti dei suoi diritti come entità privata, aveva inserito nel contratto specifiche restrizioni etiche su come la sua tecnologia poteva essere impiegata, restrizioni che il Pentagono aveva accettato.

La scorsa settimana, tuttavia, l’amministrazione ha preteso il diritto di utilizzare Claude senza queste limitazioni concordate.

Quando Anthropic si è rifiutata di violare i propri principi, il governo non si è limitato a infrangere il contratto. Ha classificato Anthropic come un “rischio per la catena di approvvigionamento”, segnalando al mercato che l’azienda non può essere considerata affidabile per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

In termini pratici, questo significa che qualsiasi impresa che lavori con il Dipartimento della Difesa o con le numerose agenzie di intelligence e sicurezza del paese non può utilizzare i prodotti di Anthropic.

Il settore della difesa negli Stati Uniti è caratterizzato da un monopsonio quasi perfetto: esiste un unico acquirente dei servizi di sicurezza nazionale, il governo americano. In quanto tale, il governo ha il diritto di scegliere i fornitori che preferisce. Non ha però il diritto di vendicarsi contro di loro.

Designando Anthropic come “rischio per la catena di approvvigionamento” — un’etichetta storicamente riservata alle imprese di paesi rivali come la Huawei cinese — e vietando a tutti i fornitori militari di fare affari con l’azienda, il governo si comporta come un monopolista abusivo.

Sta utilizzando il suo enorme peso di mercato per mettere sulla lista nera un’impresa disobbediente, mettendone a rischio l’esistenza stessa.

Si tratta di uno dei più grandi boicottaggi federali mai organizzati contro una società americana e di una violazione antitrust orchestrata dallo Stato.

La più grande minaccia al capitalismo è sempre stata l’abuso arbitrario del potere pubblico. Storicamente, i conservatori americani sono stati i difensori più determinati contro questo tipo di abuso.

Per decenni hanno difeso il diritto delle imprese a esprimere e praticare i propri valori — fino a sostenere che le aziende potessero essere esentate da regolazioni federali, come nel caso della difesa conservatrice dell’esenzione concessa a Hobby Lobby dall’obbligo di copertura dei contraccettivi previsto dall’Affordable Care Act.

Come in Unione sovietica

Anthropic è stata fondata esplicitamente con vincoli etici contro l’uso incontrollato dell’intelligenza artificiale. Non è uno slogan di marketing: è l’obiettivo dichiarato di benessere dei suoi fondatori e dei suoi investitori.

Quando il governo chiede ad Anthropic di eliminare le sue restrizioni etiche per l’uso militare — in particolare quelle che vietano l’impiego dei suoi sistemi per la sorveglianza di massa interna o per armi completamente autonome — sta chiedendo ai dirigenti dell’azienda di violare il loro dovere fiduciario verso gli azionisti.

Utilizzando la designazione di “rischio per la catena di approvvigionamento” come arma per portare l’azienda al fallimento a causa del suo rifiuto di violare il proprio mandato originario e le preferenze dei suoi azionisti, l’amministrazione dichiara di fatto che lo scopo di un’impresa americana esiste solo finché è allineato ai capricci ideologici dell’esecutivo.

Questo non è il comportamento di un sostenitore del libero mercato. È il comportamento di un dittatore sovietico. Se gli azionisti hanno il diritto di dare priorità ai propri valori religiosi rispetto alla conformità normativa, perché non dovrebbero avere il diritto di dare priorità a un uso etico della propria tecnologia?

Dovremmo aspettarci che il governo prenda decisioni di approvvigionamento nell’interesse pubblico, non che distrugga finanziariamente un’azienda per la sua indipendenza ideologica. Se il governo avesse ritenuto che la difesa nazionale fosse davvero a rischio a causa delle linee guida etiche di Anthropic, avrebbe potuto invocare il Defense Production Act per costringere l’azienda a fornire Claude senza restrizioni.

La designazione di Anthropic come rischio per la catena di approvvigionamento non serve a superare i limiti imposti dall’azienda per proteggere l’interesse nazionale: è una misura puramente punitiva.

Non è patriottica. Indebolisce lo Stato di diritto e i mercati liberi americani — i motori della sicurezza e della potenza militare degli Stati Uniti — semplicemente per soddisfare le ossessioni ideologiche e imprevedibili del presidente.

Nel suo significato negativo, il termine “woke” è diventato sinonimo di politiche così accecate dall’ideologia di sinistra da sfidare il buon senso. Negli ultimi anni molti capitalisti americani si sono uniti contro quelli che considerano gli eccessi del wokismo, sostenendo che ostacoli innovazione e crescita.

È arrivato il momento che i veri capitalisti si uniscano contro il “wokismo di destra” dell’amministrazione Trump. Un governo che utilizza il potere monopsonistico dello Stato per costringere le imprese a comportarsi secondo i suoi desideri non è capitalistico: è socialista. Non è conservatore: è autoritario. Non è pro-mercato: sta distruggendo il libero mercato.

Senza un governo che si astenga dall’abusare del suo potere di monopsonio, nessun imprenditore investirà per fornire lo Stato. Senza la libertà di gestire autonomamente le proprie attività, le imprese non avranno incentivo a innovare. Senza il rispetto dello Stato di diritto, non può esistere capitalismo — solo capitalismo clientelare.

È arrivato il momento che i capitalisti americani si uniscano per opporsi all’attacco di Trump al capitalismo. Trump non è un capitalista. È un socialista travestito.

Capitalisti del mondo, unitevi. Non avete nulla da perdere se non le vostre catene. Potrebbero essere d’oro, ma restano pur sempre catene.

