Il motore franco-tedesco dell’evoluzione europea viene sostituito, almeno in questo inizio di 2026, dal motore italo-tedesco. Ma non è detto che sia una buona notizia, per l’Europa ma anche per l’Italia

Avrete notato che molti giornali celebrano la ritrovata intesa tra Italia e Germania come una grande notizia, la conferma che finalmente la posizione italiana è rilevante in Europa.

Il fatto che in cima all’agenda della riunione informale del Consiglio europeo in Belgio ci sia un paper italo-tedesco viene presentato come il segno della centralità di Giorgia Meloni negli equilibri europei e del fatto che l’Italia conta di nuovo.

Per la verità, i documenti più rilevanti a livello europeo degli ultimi anni, specie per i temi oggetto del Consiglio in Belgio, sono i rapporti di due altri premier italiani, Enrico Letta e Mario Draghi, che sono stati invitati al summit, dunque non è una novità che l’Italia pesi nelle strategie europee.

Semmai è una novità che, per la prima volta in oltre tre anni, il governo Meloni sia promotore di una qualche iniziativa a livello europeo, invece di limitarsi ad aggregarsi o a esercitare il proprio veto, come ha fatto per esempio sull’ipotesi di sanzioni ai coloni israeliani per la strage di Gaza.

Nell’incontro bilaterale a Roma del 23 gennaio, Meloni e Merz hanno presentato un documento che è diventato la base dell’azione congiunta che ora è in agenda per il Consiglio europeo informale del 12 febbraio.

In sintesi: l’Europa deve fare meno ma deve essere più efficace, e soprattutto favorire la “competitività”.

Questo termine così citato è privo di un significato univoco in economia, visto che non è ben chiaro nei confronti di chi bisogna risultare più competitivi. E chi dovrebbe fare questa evoluzione, se le singole imprese europee, gli Stati europei, o l’UE nel suo complesso.

Competitività e lobby