L’idea dell’arte europea come unica portatrice di valori universali resiste. Ad esempio molti in Italia credono che l’arte italiana sia universale, a volte scambiando richiamo turistico con condivisione di valori. E’ possibile e probabile che l’arte italiana sia universale, ma non è affatto ovvio che lo sia più di un intaglio maori

Martina Bagnoli