L’arte è universale?
Una nuova galleria del Louvre dedicata a capolavori dei cinque continenti sfida la convinzione diffusa - non solo in Francia - dell’unicità di quella europea
L’idea dell’arte europea come unica portatrice di valori universali resiste. Ad esempio molti in Italia credono che l’arte italiana sia universale, a volte scambiando richiamo turistico con condivisione di valori. E’ possibile e probabile che l’arte italiana sia universale, ma non è affatto ovvio che lo sia più di un intaglio maori
Martina Bagnoli
