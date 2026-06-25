Appunti - di Stefano Feltri

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Claudio Livolsi
2h

Il tema è proprio il contrario di quanto sostenuto da Meletti: è partita una polemica assurda con minaccia di togliere il premio strega a uno che ha detto la sua opinione IN PRIVATO sulla Murgia. Era una opinione, poteva dire anche, come dice Vannacci, che Mussolini era un grande statista. Poteva dire, IN PRIVATO, che Maduro era una bravissima persona come hanno detto molti deputati italiani in pubblico nonostante i morti e i torturati. Era IN PRIVATO, chi lo ha ascoltato poteva mandarlo a quel paese ma di sicuro non doveva sputtanarlo così come ha fatto. Peraltro posso dire che condivido la sua opinione e che la rabbia e la vis polemica della Murgia sicuramente avevano a che fare con il suo vissuto E ANCHE con il suo aspetto fisico? Posso dire che se io somigliassi a Brad Pitt forse sarei un uomo più felice? È una così grande bestemmia o non è invece una ovvietà? Per non parlare dell'altra Santa Subito della nostra sinistra, la Albanese, che secondo me IN PRIVATO ne ha dette di tutti i colori viste le già pesanti affermazioni che ha fatto in pubblico. Ma lei è la Santa Madonna di Gaza e quindi guai a chi la tocca. Una antisemita fatta e finita che secondo me sarebbe stata molto simpatica ad Adolf.

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4 risposte da Stefano Feltri e altri
Avatar di Fabio Marri
Fabio Marri
1h

A forza di mettere insieme commenti prolissi, debordanti, insolenti e fuori tema come questo e altri precedenti, ne farete un libro, con prefazione di Saviano se non proprio della Albanese. E poi ve la prenderete col popolo bue (e perché no, con Meloni e Trump) se il prossimo libro di Vannacci venderà di più.

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Assolutamente, procediamo.

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