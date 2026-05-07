L’unica decisione strategica che Papa Leone sembra aver preso sul fronte degli abusi è quella di non fare assolutamente nulla, cioè di rimanere fermo. Dalla “tolleranza zero” a cui eravamo abituati con Papa Francesco si è passati alla misericordia per gli abusatori. È questo infatti il concetto che Prevost ha ripetuto più di una volta in questo primo anno di pontificato

Federica Tourn