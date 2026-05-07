L’anno del Leone anti-populista
Prevost ha abbandonato lo stile e i modi di Francesco e ha scelto un potere collegiale, una scelta politica nell’epoca degli autocrati come Trump. Ma non è un innovatore
L’unica decisione strategica che Papa Leone sembra aver preso sul fronte degli abusi è quella di non fare assolutamente nulla, cioè di rimanere fermo. Dalla “tolleranza zero” a cui eravamo abituati con Papa Francesco si è passati alla misericordia per gli abusatori. È questo infatti il concetto che Prevost ha ripetuto più di una volta in questo primo anno di pontificato
Federica Tourn
Se non ci fosse stato lo scontro frontale con Donald Trump, cosa avremmo da ricordare di questo primo anno di Robert Prevost dopo l’elezione al soglio di Pietro, l’8 maggio 2025?