L’America ha perso, ma l’Iran non vincerà
Questa tregua certifica la capacità degli iraniani di resistere e il vuoto strategico degli Stati Uniti, ma non tornerà tutto come prima
Fin dall’inizio gli esperti di politica militare, quelli che hanno letto von Clausewitz, affermavanox che, se si fa una guerra senza sapere perché la si fa, la guerra è già persa
Manlio Graziano
Ecco un’analisi a caldo del nostro analista geopolitico di riferimento Manlio Graziano. Seguiranno a breve altri approfondimenti
Il gioco a somma zero non esiste, non è mai esistito, e non esiste più da un po’ di tempo. Nella guerra tra Russia e Ucraina hanno perso tutti e due, e nella guerra tra Stati Uniti e Iran hanno perso e perderanno tutti e due.
Però è chiaro che quello che è successo la notte scorsa - con la decisione di arrivare a una tregua - indica un vantaggio netto, politicamente parlando, per l’Iran e, allo stesso modo, una sconfitta per gli Stati Uniti.