Fin dall’inizio gli esperti di politica militare, quelli che hanno letto von Clausewitz, affermavanox che, se si fa una guerra senza sapere perché la si fa, la guerra è già persa Manlio Graziano

Ecco un’analisi a caldo del nostro analista geopolitico di riferimento Manlio Graziano. Seguiranno a breve altri approfondimenti

Il gioco a somma zero non esiste, non è mai esistito, e non esiste più da un po’ di tempo. Nella guerra tra Russia e Ucraina hanno perso tutti e due, e nella guerra tra Stati Uniti e Iran hanno perso e perderanno tutti e due.

Però è chiaro che quello che è successo la notte scorsa - con la decisione di arrivare a una tregua - indica un vantaggio netto, politicamente parlando, per l’Iran e, allo stesso modo, una sconfitta per gli Stati Uniti.