Vorremmo personalità più risolte, che non hanno umiliazioni da riscattare e che si occupano davvero degli interessi italiani ed europei, di temi come il cambiamento climatico e l’intelligenza artificiale, cercando di costruire una pace vera, senza aggressività ma anche senza senso di inferiorità. Qualcuno in cui possiamo riconoscerci Paola Giacomoni

L’ambizione di Giorgia Meloni è senza fine. Non ci sta a essere esclusa dai luoghi di potere, anche da quelli senza caratteristiche accettabili di legalità, quelli che pretendono di preparare la pace senza la presenza di una delle due parti.

Non è una buona idea stare fuori, ha detto. La sua presenza è diventata presenzialismo: è dappertutto, e non solo dove si fanno gli interessi dell’Italia, criterio che dovrebbe essere centrale per una politica nazionalista.

Sappiamo da dove viene, ma dove vuole arrivare non è ancora chiaro. L’Italia è il suo vessillo? Non sembra bastarle. Molto dipende dallo stile di fondo della sua politica.