A New York come in Europa, globalizzazione economica, finanziarizzazione, austerità e privatizzazioni, ambiente e trasformazioni climatiche – ma anche una profonda miopia ideologica dell'Unione Europea – hanno progressivamente svuotato i governi nazionali, mentre le città sono diventate il luogo in cui le contraddizioni si concentrano: casa, lavoro, trasporti, sanità, ambiente, overtourism

Quando Zohran Mamdani vince le primarie democratiche a giugno e poi l’elezione generale a sindaco di New York il 4 novembre 2025 con un programma ‘apertamente’ socialista, incentrato su affitti calmierati, trasporti pubblici gratuiti, tassazione progressiva e controllo democratico dei servizi urbani, non si tratta soltanto di un evento elettorale locale o al più statunitense inteso come reazione alla schizofrenia trumpiana.

È il segnale che la città è tornata a essere il terreno decisivo dello scontro politico e sociale. Non a caso, l’affermazione di Mamdani arriva da uno dei contesti urbani più segnati al mondo da disuguaglianze estreme, speculazione immobiliare, finanziarizzazione dello spazio urbano, privatizzazione del potere politico.

La vittoria di Mamdani, un outsider e underdog della politica americana, non nasce nel vuoto. Sotto molti aspetti, essa rappresenta una svolta.

Da un lato, è l’ulteriore plateale manifestazione della crisi della sinistra mainstream e i suoi gradi diversi di sfumature ‘neoliberali’.

Dall’altro, e mi pare questo sia l’elemento più intrigante, il suo programma si inserisce in una lunga genealogia di socialismo municipale, che attraversa la storia del movimento operaio statunitense e gli esperimenti di socialismo e comunismo democratico europeo che avevano individuato nel governo locale un luogo strategico di educazione democratica, di trasformazione politica e costruzione di un’egemonia alternativa.

Il neo-eletto sindaco di New York, ufficialmente in carica dal 1° gennaio 2026, rappresenta dunque l’ultimo esempio di una tradizione socialista e democratica che tenta di dare risposte contemporanee a quelle che, a ben vedere, sono le stesse questioni, ma amplificate, affrontate da Camillo Prampolini e Reggio Emilia, Jean Jaurès e dai socialisti francesi a Lione, Fiorello La Guardia nella New York della grande depressione, Giuseppe Dozza e Renato Zangheri a Bologna in due diversi momenti del dopoguerra, il Greater London Council nei primi anni ottanta, prima di essere abolito dal governo Thatcher: la città concepita come spazio di democrazia sostanziale per implementare non riforme marginali, ma infrastrutture materiali di uguaglianza sociale e politica.

La ‘rivoluzione antica’ di New York

Mamdani, esponente della sinistra socialista democratica, ha costruito la sua affermazione su temi profondamente municipalisti: in una delle capitali del capitalismo globale, il socialismo è tornato a parlare il linguaggio della città.

A differenza di Bernie Sanders e, in altro contesto politico, del movimento che ha sostenuto seppure per un breve periodo Jeremy Corbyn, Mamdani è riuscito ad aumentare in modo significativo la partecipazione elettorale dei giovani.

E, forse ancor più importante, grazie al suo straordinario successo tra i giovani appartenenti alle minoranze, ha conquistato una netta maggioranza di elettori della classe lavoratrice, andando ben oltre il bacino dei colletti bianchi e dei professionisti su cui, negli ultimi anni, sia i Democratici sia la sinistra in generale hanno fatto sempre più affidamento.

In questo senso, Mamdani non rappresenta una rottura isolata, bensì una riattualizzazione di una tradizione antica, che riemerge ciclicamente nei momenti di crisi.

Come accadde nell’Europa industriale di fine Ottocento, come avvenne nelle città italiane e francesi governate dai sindaci socialisti all’inizio del Novecento, come costruito nella Red Bologna e nelle città comuniste emiliane del dopoguerra e come si è visto più recentemente nelle esperienze municipaliste sorte dopo la crisi del 2008, è ancora una volta la città a farsi laboratorio politico.

La ‘rivoluzione di New York’, come l’ha riassunta nel suo ultimo numero la rivista Jacobin, si inserisce infatti in un movimento che potremmo definire se non globale, di certo ‘occidentale’ di ‘neo-socialismo municipale’ riemerso con forza nel XXI secolo perché in risonanza con una crisi strutturale: quella dello Stato come mediatore sociale.

A New York come in Europa, globalizzazione economica, finanziarizzazione, austerità e privatizzazioni, ambiente e trasformazioni climatiche – ma anche una profonda miopia ideologica dell’Unione Europea – hanno progressivamente svuotato i governi nazionali, mentre le città sono diventate il luogo in cui le contraddizioni si concentrano: casa, lavoro, trasporti, sanità, ambiente, overtourism.

Non a caso, il nuovo municipalismo nasce spesso fuori o ai margini dei partiti tradizionali, come risposta alla loro incapacità di incidere sulla vita quotidiana.

In Europa, la recente esperienza di Barcellona ha rappresentato forse uno dei tentativi più ambiziosi di tradurre democrazia e socialismo in governo urbano. Un laboratorio contraddittorio, certo, ma politicamente innovativo perché ha rimesso in discussione il dogma della città-impresa.

La questione urbana non più un tema settoriale diventa dunque uno dei nodi centrali della questione sociale contemporanea.

Ed è proprio su questo terreno che il ‘neo-socialismo municipale’ riacquista forza: non come nostalgico ritorno al passato, ma come risposta concreta a problemi immediati. La città, oggi, è il luogo in cui il neoliberismo si rende più visibile e più violento; ed è anche il luogo in cui può essere più efficacemente contrastato.

Il socialismo municipale: una storia ‘lunga’

Il municipalismo socialista non è dunque una moda recente né un espediente elettorale nato dalla crisi dei partiti tradizionali.

È, al contrario, una tradizione politica lunga, stratificata, spesso rimossa dalla narrazione dominante del socialismo, perché incompatibile tanto con il centralismo statale quanto con la riduzione neoliberale della politica a mera gestione tecnica.

La sua intuizione fondamentale è che la città – e più in generale il municipio – non sia solo un livello amministrativo, ma uno spazio politico autonomo. Una tesi radicale, perché sposta il baricentro del potere lontano sia dallo Stato-nazione, sia dal mercato globale.

Dalla Comune di Parigi del 1871, che per la prima volta mise in discussione lo Stato centralizzato attraverso un’esperienza di autogoverno urbano, fino ai municipi socialisti tra Ottocento e Novecento, la città è stata concepita come un laboratorio possibile di emancipazione.

Il municipalimo socialista e comunista, nelle versioni d’inizio novecento e nella modernizzazione del dopoguerra nasce precisamente da qui: dall’idea che socialismo e democrazia non siano solo una dottrina economica o una promessa futura, ma una pratica quotidiana di governo del territorio.

Le figure centrali di queste stagioni in Italia sono state Camillo Prampolini, Andrea Costa e la galassia di amministrazioni guidate da sindaci provenienti dal movimento operaio e cooperativo.

Le cosiddette città rosse – da Reggio Emilia a Modena, da Imola a Sesto San Giovanni, da Molinella a Sesto Fiorentino – divennero spazi di sperimentazione politica e sociale in cui il socialismo si tradusse in municipalizzazione dei servizi e politiche abitative popolari, welfare di base e istruzione pubblica, con una concezione del governo locale come educazione civica collettiva.

Il momento di maggiore successo del municipalismo socialista italiano si colloca nel secondo Dopoguerra e trova il suo simbolo nel modello emiliano, con il comune di Bologna come laboratorio di buon governo urbano.

In particolare, le amministrazioni comuniste di Giuseppe Dozza (1945-1966) e Renato Zangheri (1970-1983) hanno rappresentato due fasi distinte ma coerenti di una stessa esperienza.

Entrambi, pur in contesti storici differenti e con stili politici e profili intellettuali diversi, incarnarono una forma di municipalismo di massa: pienamente inserita nel quadro repubblicano, fortemente radicata nell’identità comunista, ma dotata di un’ampia autonomia nelle scelte amministrative e nelle politiche urbane.

Il loro governo della città si caratterizzò per una pianificazione pubblica strutturata, un’edilizia popolare espansiva, servizi sociali avanzati e un forte investimento nella partecipazione civica.

Fu proprio a Bologna, durante l’amministrazione Zangheri, che venne sperimentata – seppur per un periodo limitato – la proposta per un trasporto pubblico gratuito, insieme ad altre politiche innovative.

Dalla pianificazione industriale per distretti alla valorizzazione dello spazio urbano come luogo di inclusione sociale, fino all’apertura del Cassero, primo spazio pubblico per la comunità LGBT+ finanziato da un’amministrazione comunale, molte di queste esperienze furono successivamente riprese e adattate dal sindaco di Londra Ken Livingstone nei primi anni Ottanta, che in piú di un’occasione diceva di ispirarsi alla Bologna comunista.

Il cosiddetto ‘modello Bologna’ non fu soltanto un esempio di buona amministrazione, ma una strategia politica consapevole, che faceva del comune il perno di una democrazia sostanziale.

In un’Italia ancora segnata da profonde disuguaglianze sociali e territoriali, le giunte rosse dimostrarono che il livello municipale poteva diventare uno strumento efficace di redistribuzione, inclusione e soprattutto sviluppo.

L’esperienza, breve ma fondativa per la nuova sinistra inglese nel Greater London Council ispirata al modello emiliano e all’idea gramsciana di egemonia culturale, è stata ampiamente idealizzata, così come il mito della Red Bologna che continua tutt’ora a circolare in maniera spesso acritica nella sinistra britannica.

Ciò continua a persistere in parte perché il governo Thatcher abolì nel 1986 il governo metropolitano di Londra, frammentando l’amministrazione cittadina in una pluralità di unità locali grosso modo corrispondenti ai quartieri, saldando la municipalità di Londra all’anti-thacherismo; in parte perché il Greater London Council rappresentò, almeno sul piano culturale e simbolico, un esempio efficace di opposizione concreta proponendo tangibili politiche alternative.

Tornare oggi a studiare l’‘importazione’ della Red Bologna a Londra, e soffermarsi sugli errori e sulle ambiguità nella traduzione del modello emiliano in una città profondamente diversa – caratterizzata da una struttura sociale complessa e da un’eredità colonialista radicata – può tuttavia essere un esercizio utile.

Una rilettura critica che potrebbe contribuire a dare maggiore concretezza a quel ‘neo-municipalismo socialista’ che sembra riaffacciarsi nel dibattito politico occidentale.

Oggi, come nella Londra degli anni Ottanta quando la città muoveva i primi passi dentro il laboratorio neoliberale dei governi Thatcher, il ‘neo-socialismo municipale’ appare soprattutto come capitale culturale e simbolico, più che come un potenziale politico effettivamente organizzato.

L’esperienza del Greater London Council e dell’amministrazione Livingstone lo mostra con chiarezza: il modello emiliano aveva funzionato non solo grazie a una forte spinta dal basso, ma soprattutto perché sostenuto da un partito politico strutturato, radicato e di massa come fu il partito comunista italiano, che fungeva da vero e proprio ganglio di trasmissione tra istituzioni, società e conflitto sociale.

È proprio questa infrastruttura politica – più che le singole politiche urbane – che risultò difficile, se non impossibile, da trasferire nel contesto londinese, segnato da un sistema politico rigido e da una cultura politica ‘vittoriana’. Ed è forse su questo nodo, più che sulla riproduzione di singole buone pratiche, che il municipalismo socialista contemporaneo è chiamato oggi a interrogarsi.

Il ‘neo-municipalismo socialista’ non promette rivoluzioni immediate, né scorciatoie istituzionali. La sua ambizione è diversa: (ri)costruire la democrazia a partire dalla prossimità, dalla possibilità per i cittadini di vedere, controllare e influenzare direttamente le decisioni politiche, considerare le città come laboratori di una nuova idea di politica partecipata e territoriale.

Aprire una riflessione sul municipalismo socialista partendo da New York significa dunque legare il presente a una lunga storia fatta di amministrazioni locali, di conflitti sociali, di politiche pubbliche, ma anche di limiti, sconfitte e contraddizioni che devono essere recuperati e affrontati con le lenti della nostra contemporaneità.

Una storia che mostra come l’ambizione pratica e materiale del socialismo, prima ancora di essere un’ideologia, sia stata, e possa tornare a essere, una politica di giustizia sociale del territorio.

