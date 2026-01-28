India e Unione europea discutono di questo trattato da decenni e probabilmente la deriva autoritaria e protezionistica di Trump ha convinto entrambi a superare gli ostacoli che per anni avevano impedito la firma, in particolare la questione dell’agricoltura Matteo Miavaldi Appunti - di Stefano Feltri Appunti di Geopolitica Podcast: Qual è la vera strategia di Trump per l’America e per l’Europa? Buonasera… Listen now

L’accordo commerciale tra l’Unione europea e l’India non è soltanto un’intesa economica, è una risposta a Donald Trump e al suo approccio unilaterale alle relazioni internazionali.

Intendiamoci: questi negoziati durano anni, quando non decenni. Per arrivare a un’intesa politica sull’accordo tra UE e Paesi latinoamericani del Mercosur ci sono voluti oltre 25 anni.

Ma il tempismo degli annunci e la volontà politica del momento sono segnali: l’accordo sul Mercosur è arrivato appena prima che Trump entrasse alla Casa Bianca, a fine 2024, quello dell’accordo con l’India arriva dopo la più grave crisi nelle relazioni transatlantiche della storia, con la minaccia dell’intervento militare americano nel territorio della Groenlandia controllata dalla Danimarca.

Per citare la newsletter dell’analista geopolitica Velina Tchakarova, per l’Europa questo accordo “è una risposta strutturale a un ordine globale in evoluzione nel quale commercio, tecnologia e catene di fornitura sono diventate strumenti di potere”.

Modello Carney