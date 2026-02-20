Questi miliardari, queste super-élite, questi super-avvocati operano secondo un sistema completamente diverso. Il loro sistema riguarda quanto sei carico di connessioni all’interno di una rete, quanto è alto il tuo “titolo” in quella rete in un dato momento Anand Giridharadas

C’è una questione rilevante all’interno della più grande questione del caso Epstein che riguarda il giornalismo. La gestione degli Epstein files, oltre 3,5 milioni di documenti pubblicati dal dipartimento di Giustizia, sta dimostrando il potenziale e il limite del giornalismo tradizionale nell’età dei social media e dell’intelligenza artificiale.

E ci offre alcune indicazioni utili su cosa possa essere la verità in questa epoca dove l’eccesso di informazione sembra rendere tutto più confuso.

Negli anni scorsi il giornalismo tradizionale ha fatto molto, soprattutto fuori dagli Stati Uniti: la caduta dell’ex principe Andrew in Gran Bretagna è diventata irreversibile con l’intervista alla BBC del 2019, nella quale ha negato l’evidenza a proposito dei suoi lunghi rapporti con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein morto pochi mesi prima.

Ha persino negato di aver mai incontrato Virginia Giuffre, la donna che lo ha accusato di abusi, anche se una foto li ritrae insieme. Lei ha ricostruito anche i dettagli dei loro incontri, come il fatto che lui sudasse molto, l’allora principe ha detto di avere una particolare malattia che gli impediva di sudare.

Nel 2022, l’ex principe ha chiuso una causa civile con un risarcimento ma senza ammissioni di colpevolezza.

L’ex principe Andrew con Virginia Giuffre e Ghislaine Maxwell

Virginia Giuffre è morta suicida nell’aprile 2025 e non può vedere così quello che aveva sempre desiderato: che i suoi abusatori rispondessero delle loro azioni.