La nostra analisi sull’uso dei proventi ETS da parte dell’Italia ha evidenziato alcune lacune nella pianificazione della spesa di breve e medio periodo per i fini previsti dalla direttiva — cioè politiche di decarbonizzazione come la promozione dell’efficienza energetica e delle rinnovabili — e ha evidenziato inoltre problemi di tracciabilità della spesa, sia in termini di volumi sia in termini di destinazione d’uso Davide Panzeri (ECCO)

Da mesi il governo Meloni promette un decreto in materia di energia e bollette, con un doppio obiettivo: dare un po’ di sollievo alle famiglie a basso reddito, che non hanno beneficiato molto degli interventi sull’IRPEF in legge di Bilancio, e rispondere alle pressioni del mondo delle imprese che soffrono per una congiuntura sempre più difficile.

Ogni settimana arrivano le indiscrezioni, poi tutto viene rinviato al Consiglio dei ministri successivo. Sembra che adesso il momento sia arrivato, almeno a giudicare da come reagiscono i mercati alle nuove indiscrezioni, che vengono prese molto sul serio: le azioni di alcuni grandi gruppi, come Enel e A2A, sono in calo per il timore che le misure del governo possano ridurre le marginalità, cioè i profitti.

Vedremo i dettagli, se mai arriverà il provvedimento: si parla soprattutto di bonus una tantum per il pagamento delle bollette energetiche delle famiglie a redditi bassi, qualche centinaio di milioni, niente di epocale.

Sullo sfondo della questione del decreto, però, c’è una partita cruciale che riguarda il futuro dell’intero impianto italiano ed europeo di gestione della crisi climatica: il sistema di limiti e vendita delle quote di gas inquinanti noto come Emission Trading System, ETS.