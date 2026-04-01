Nessuno può predire, oggi come oggi, quando e come finirà la guerra che Israele e Stati Uniti hanno scatenato contro l’Iran. Chi afferma di saperlo, mente. E chi dovesse davvero saperlo, avrebbe il dovere di non dirlo.

È soprattutto in questi frangenti che la geopolitica torna utile. La geopolitica, infatti, spiega il contesto entro il quale gli avvenimenti si dispiegano giorno per giorno; offre la cornice nella quale quegli avvenimenti si inquadrano e possono essere spiegati, almeno nelle loro linee essenziali.

Le guerre asimmetriche

Quando si parla di «guerra asimmetrica» si intende abitualmente un conflitto tra avversari che presentano un notevole squilibrio in termini di potenza militare, e che comporta l’uso di armi e tattiche non convenzionali.

Le guerre contro gli indigeni nell’America dell’Ottocento, la seconda guerra boera e la guerra del Vietnam sono alcuni degli esempi comunemente citati.

Ad essi dobbiamo aggiungere i conflitti tra attori detti «statali» con potenziali politici e militari fortemente squilibrati: nella guerra del Golfo del 1991, per esempio, si misuravano da una parte una coalizione di 42 paesi, guidata dagli Stati Uniti e, dall’altra, un solo Paese, l’Iraq; uno squilibrio non troppo dissimile, seppure non così esagerato, lo si ritrova nei conflitti in Afghanistan nel 2001, di nuovo contro l’Iraq del 2003, o ancora nella guerra di sterminio lanciata da Israele a Gaza in rappresaglia al pogrom di Hamas del 7 ottobre 2023 (sempre che si voglia generosamente considerare Gaza un attore con caratteristiche «statali»).

L’attuale guerra del Golfo presenta un altro esempio di notevole sproporzione militare tra le forze in campo, dunque un conflitto asimmetrico.