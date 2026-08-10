Appunti - di Stefano Feltri

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Chiara De Marchi
3d

Trovo vi siano argomentazioni di difficile comprensione che riguardano l'uso del linguaggio come "forma di costruttivismo epistemico o di relativismo comunitario", che andrebbero spiegate e non date per necessariamente comprensibili. Inoltre vi è un eccesso di verbosita' per cui si perde il filo nella ripetizione di concetti. Comunque grazie per il contributo!

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ΑΩ
8d

Difficile, per chi come noi (si usa dire "studiosi", ma sarebbe più onesto dire "attenti") cerca di far convergere un sano disincanto verso il metodo cartesiano con le suggestioni del pensiero posthuman — da Deleuze a Derrida, fino a Braidotti — non notare qualcosa in questo pezzo. La critica di Braidotti al soggetto cartesiano, unitario e disincarnato, è precisamente ciò che rende sospetta l'operazione del pezzo: giudicare Murgia con gli strumenti di un'epistemologia che presume un punto di osservazione neutro è già, in sé, la risposta alla domanda che il pezzo pretende di porre.

È difficile, per esempio, non cogliere la voce maschile che lo attraversa, e non sentirne l'eco: un tentativo di misurare il contributo di Murgia con il metro raffinato dell'epistemologia filosofica classica. Ma Murgia non si è mai posta questo problema, e come ricorda Raimo, molte delle osservazioni che ha regalato al mondo avevano uno scopo diverso: "unire i puntini dell'ingiustizia". Non è stata capita e seguita dai pubblici solo per il suo approccio dialogico — e già qui varrebbe la pena riconoscere il merito di chi, tra i classici, ci aveva provato per primo — ma soprattutto perché ha dato voce all'ingiustizia, al racconto che emergeva al di là delle stereotipizzazioni del metodo ermeneutico, o di qualunque altro metodo si voglia invocare. Il solo metodo che davvero contava, per lei, era riconoscere il fascismo quando si presentava — non come sistema dottrinario coerente, ma come sintomo riconoscibile: Umberto Eco, nel suo saggio del 1995 sul "fascismo eterno", indicava proprio questo: un insieme di tratti ricorrenti che non si organizzano in un sistema logico e che spesso si contraddicono tra loro, ma che bastano, presenti anche solo in parte, a far coagulare il fenomeno. È un metodo di riconoscimento, non di argomentazione — e forse è proprio questo il punto cieco del pezzo, che pretende di misurare con lo standard argomentativo ciò che opera diagnosticamente.

Sulla "posizione situata", inoltre, manca nel pezzo il riferimento che permetterebbe di dare al concetto un contenuto preciso invece che vago: il termine nasce con Donna Haraway nel suo saggio del 1988 sulla scienza, il femminismo e il privilegio della prospettiva parziale, dove l'idea non è affatto relativismo comunitario, ma il contrario: solo una conoscenza che ammette la propria parzialità e la propria collocazione può aspirare a un'oggettività onesta, contro la finta neutralità del punto di vista da nessun luogo. Non è costruttivismo epistemico indifferente ai fatti — è una critica a chi crede di parlare da nessun luogo mentre parla sempre da qualche parte. Sandra Harding lo chiamerà poi "oggettività forte": più il punto di partenza è dichiarato, più la conoscenza che ne deriva è verificabile, non meno.

Sulle parole, vale la pena ricordare che nella storia umana esistono prima come racconto sulla realtà. Prima di diventare metodo, epistemologia, costrutto linguistico o filosofico, potremmo dire con Wittgenstein che descrivono una pratica: il significato è uso, non specchio; le parole vivono dentro forme di vita condivise, non fuori di esse come etichette di una realtà già data.

Ed è proprio questo lo sfondo — forse mai intercettato direttamente da Murgia stessa, e probabilmente non le interessava che lo fosse — la teoria della pratica, nel senso che Bourdieu (ma anche Schatzki, Gherardi...) dava all'espressione: un sapere pratico, incorporato, che precede e eccede la sua formalizzazione teorica, e che non ha bisogno di attendere il permesso dell'epistemologia per agire nel mondo. Lì, una critica come quella del pezzo non sarebbe nemmeno interessante, perché si colloca epistemologicamente "altrove" rispetto alla storia e alle ingiustizie che la storia ha propagato e continua a propagare.

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