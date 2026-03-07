Se descrivessimo gli eventi dei primi mesi del 2026 ci renderemmo conto che è esattamente il mondo di cui parlavano gli attivisti climatici nel 2019: la minaccia climatica, la minaccia geopolitica e la dipendenza dai fossili tutte connesse. Ferdinando Cotugno

Vista la totale incertezza sugli obiettivi e i possibili sviluppi della guerra in Iran, molte analisi si concentrano sul piano economico per rispondere alla domanda se l’attacco di Stati Uniti e Israele possa causare una nuova crisi energetica, una crisi economica, forse una crisi finanziaria.

O magari, nello scenario peggiore, una combinazione tra gli effetti della pandemia nel 2020, con il blocco dei trasporti marittimi nello stretto di Hormuz, e gli effetti della crisi energetica del 2022, con l’aumento improvviso dei prezzi dell’energia che ha scatenato un’ondata di inflazione durata anni.

Il ministro dell’Energia del Qatar Saad al-Kaabi ha detto al Financial Times che i danni del drone iraniano che ha colpito l’impianto di Ras Laffan richiederanno settimane o mesi di lavori e quindi le esportazioni di gas naturale liquefatto saranno rallentate o bloccate a lungo.