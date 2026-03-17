Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Discussione su questo Post

Avatar di User
Avatar di Paolo Bisol
Paolo Bisol
4mModificato

Chissà perché ma mi e’ venuto in mente che questo è un bel l’esempio di pm sottoposto al potere esecutivo

Rispondi
Condividi

Nessun post

Assolutamente, procediamo.

© 2026 Stefano Feltri · PrivacyCondizioniNotifica di raccolta
Inizia il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura