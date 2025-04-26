La teologia di Papa Francesco
Il pontefice appena scomparso ha interpretato lo spirito e applicato il linguaggio del Concilio Vaticano II con una teologia “rapida” caratterizzata da audacia e inquietudine
Una certa diffidenza verso le forme istituzionali ha segnato tutto il pontificato, nel bene come nel male. La sua audacia riguardava più il cuore che le strutture. I processi però esigono le seconde non meno del primo
Andrea Grillo
Non vi è dubbio che si possa anche essere disinteressati alla teologia espressa da un papa. E che si voglia …