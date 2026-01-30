Il rapido degradarsi della scena politica mondiale e statunitense in particolare, dove a questo punto è lecito interrogarsi se le prossime e tanto attese elezioni di mid-term potranno davvero svolgersi e per quanto ancora il grande Paese potrà definirsi una democrazia, ci spinge a cercare di capire come sia possibile essere arrivati fin qui.

In questi frangenti ci vengono in aiuto i filosofi, come fa Susan Neiman, direttrice dell’Einstein Center di Berlino, con il suo libro La sinistra non è woke. Un antimanifesto, pubblicato in lingua originale nel 2023 e che ora esce nella traduzione italiana per i tipi di Utet.

Il libro di Neiman non vuole essere una disamina articolata di quello che vale o non vale nelle teorie woke.

La sua intenzione con questo libro è ragionare sul progressivo abbandono di tre principi essenziali per la sinistra: la dedizione all’universalismo, la distinzione netta tra giustizia e potere e la possibilità di progresso.

Neiman identifica nell’ideologia progressista woke l’origine di questo abbandono. In questo senso il libro di Neiman è un attacco durissimo ai presupposti delle teorie woke.

La sinistra anti-illuminista

Il termine woke deriva da una canzone del bluesman Lead Belly del 1938 dedicata agli Scottsboro boys, un gruppo di nove adolescenti che furono ingiustamente accusati di stupro.

Nella canzone la frase “stay woke” si riferiva alla necessità di rimanere in guardia contro le insidie del razzismo.

Il pensiero woke, che riunisce un gruppo disparato e diversissimo di autori, nasce dal desiderio di decolonizzare il pensiero dominante per mettere in luce forme di oppressione diverse in base alla religione, al genere, alla razza e via dicendo.

Seppure questi siano buoni propositi che hanno sempre animato il pensiero progressista, la cultura woke parte da una critica feroce dell’Iluminismo che di fatto ha cercato di smantellare.

L’illuminismo è colpevole di essere etnocentrico ed aver reso possibile il colonialismo imponendo valori europei alle popolazioni del mondo asservite alle nazioni coloniali.

L’universalismo, una delle grandi conquiste dell’illuminismo, viene così messo in discussione perché tacciato di ipocrisia e strumento di oppressione.

Neiman, il cui campo di indagine è la filosofia morale e Kant in particolare, non è d’accordo con questa interpretazione.

In primo luogo ricorda che gli illuministi erano aperti alle culture extraeuropee e cercarono fuori dall’Europa esempi per criticare la loro società, come fece ad esempio, Montesquieu nelle sue lettere persiane o il barone di Lahontan con le sue conversazioni con l’indiano d’America Kandiaronk.

In secondo luogo, Neiman ricorda l’esistenza di autori non bianchi e non europei che pensano che l’universalismo non sia per forza un’imposizione europea sul sud globale perché questi valori sono condivisibili.

Ato Sekyi Oto, ad esempio, discute come il concetto di universalismo esista anche nella sua lingua natale Akan del Ghana.

L’idea quindi, dice Neiman, non doveva essere quella di escludere una larga fetta del mondo dall’abbraccio illuminista, ma piuttosto allargarlo per portarci altre voci.

Questo sarebbe stato in sintonia con il sentire di persone come Voltaire e Diderot.

Invece, sembra dirci Neiman, si sono confuse le condizioni storiche del XVIII secolo con la portata del pensiero di questi filosofi.

Quando scrivevano imperversavano soprusi e ingiustizie, ma questo non vuol dire che ne fossero i rappresentanti, anzi al contrario fecero sforzi enormi per cambiare il modo di pensare.

L’illuminismo quindi va giudicato come un modo di pensare che porta al progresso con la ragione piuttosto che all’oppressione.

Su questi temi, si è aggiunta di recente la voce di Souleymane Bachir Diagne, il cui ultimo libro (uscito dopo la pubblicazione del testo di Neiman) sposta l’accento dall’idea di universalismo come concetto da ricevere a universalizzare come azione da fare insieme (Universaliser - L’humanité par les moyens de l’humanité, Albin Michel 2025).

La deriva tribale

Neiman reputa che aver perso di vista l’universalismo ed averlo sostituito con forme diverse di politiche identitarie o posizionalistiche come ha fatto l’ideologia woke ha portato all’abbandono dei principi di fratellanza e giustizia per arrivare ad un cieco ed inefficace tribalismo.

A testimonianza di questa affermazione ricorda quelli che subito dopo gli orrori perpetrati da Hamas il 7 ottobre, celebravano l’attacco come una rivincita del sud globale o quelli che di fronte alla distruzione di Gaza giustificano il massacro per spirito di appartenenza ad un’etnia religiosa o politica. L’umanità sparisce quando il tribalismo prevale.

Neiman illustra le radici filosofiche di questo scivolamento dall’universale al particolare, dalla ragione alle passioni, dalla storia al punto di vista, soffermandosi in particolare sulla perniciosità degli insegnamenti di Michel Foucault che paragona a Carl Schmitt, il giurista tedesco che fornì un quadro legale per il nazismo.

Secondo Neiman, Foucault come Schmitt rifiuta il concetto di umanità universale e non riconosce la distinzione tra potere e forza.

Agli occhi dei pensatori progressisti sia Foucault che Schmitt sono interessanti per aver smascherato le ipocrisie liberali.

Schmitt descrisse i parlamenti liberali come vuote assemblee dove si parlava mentre i fatti si decidevano altrove, (come oggi si dice spesso delle assemblee degli eletti), mentre Foucault descriveva il potere come una rete tentacolare che coinvolge tutto e tutti e quindi non può essere identificato né vinto.

Ma, mentre il disegno politico di Schmitt era chiaro, molto più confuso è quello di Foucault che Neiman sospetta essere solo dedito al sovvertimento come forma d’arte.

Pochi lamenta Neiman hanno veramente percepito la pericolosità di certe affermazioni di Foucault come questa:

“L’umanità non progredisce lentamente di lotta in lotta fino ad una reciprocità universale, dove le regole si sostituiscono per sempre alla guerra: essa insedia ciascuna delle sue violenze in un sistema di regole e avanza così di dominazione in dominazione” (Michel Foucault, Microfisica del potere, Einaudi 1977)

Una celebrazione della sopraffazione sulla giustizia.

La cattiveria è di destra

In questo contesto, la Neiman sottolinea quanto siano state devastanti le moderne teorie di psicologia evoluzionista come il celebre testo di Richard Dawkins, Il gene egoista, in cui l’uomo è visto come un robot, che per garantire la propria sopravvivenza, è programmato per sopraffare gli altri e dove il dibattito tra la forza della natura e della cultura nella definizione del comportamento umano, la natura (assassina) dell’uomo vince sempre.

Ma questa rappresentazione della natura dell’uomo è solo un’altra teoria, dice Neiman, non una scienza.

Per un Hobbes che trovi, scopri poi sempre anche un Rousseau.

Sta a noi decidere se seguire il pensiero di chi crede che la natura umana sia sostanzialmente cattiva e egoista come Hobbes, oppure fondamentalmente pura e altruista come dice Rousseau.

Operare tra queste due distinzioni è di per sé fallace, come dimostrano con una ricca messe di ricerche archeologiche e antropologiche David Graeber e David Wengrow nel loro libro L’origine di Tutto. Una nuova storia dell’Umanità (Rizzoli, 2023), ma il punto di Neiman è quello di sottolineare che credere o fare credere nell’inevitabilità della cattiveria umana è sovversivo e sostanzialmente di destra, non appartiene a chi spera nel progresso.

Invece, lamenta la Neiman questi rocambolage filosofici hanno avuto molto successo e sono alla radice di posizioni teoriche che vedono ogni affermazione di giustizia come un atto di sopraffazione su qualcun altro. Pensano che solo chi appartiene allo stesso gruppo (tribù) può essere legato da sinceri sentimenti di appartenenza.

Si arriva così alle assurdità per cui solo un attore nero può rappresentare un personaggio nero o solo un traduttore nero può tradurre il testo di una poetessa nera (come successe con la traduzione in olandese della poesia di Amanda Gorman The hill we climb), o altri eccessi della cancel culture estrema.

Allo stesso tempo la mancanza di fiducia nei processi di cambiamento, spiega Neiman blocca qualsiasi forma di lotta per il progresso ed è un atteggiamento diffuso nel movimento woke. Come afferma l’autrice:

“Quasi tutti gli attivisti woke rifiutano l’universalismo e rimangono fermi su discorsi di potere, ma è improbabile che neghino di cercare il progresso. Sarebbe più facile credergli se si decidessero a riconoscere cosa hanno ottenuto in passato alcune forme di progresso.

Mostrare come ogni passo in avanti abbia portato a due contorti passi indietro può essere intellettualmente accecante.

Non basterebbero diverse vite per smascherare gli innumerevoli casi di ingiustizia al mondo.

Ma se non si spera di rimpiazzarli con qualcos’altro, questo smascheramento diventa un esercizio fine a se stesso, utile solo a far vedere che si è scaltri e che non ci si farà fregare”.

Ma fa notare Neiman, mentre le élite progressiste woke continuavano a manifestare la loro superiorità intellettuale non piegandosi al “ricatto illuminista” le destre hanno capito che l’attacco ai principi di universalismo e giustizia di matrice illuminista potevano essere utili.

Molte delle emozioni e delle passioni della sinistra - appoggiare i più deboli, dare voce agli emarginati e alle vittime - vengono manipolate dalla destra per creare una strategia sovversiva dei valori democratici.

Ne è un esempio perfetto la mania di privilegiare le voci delle vittime come uniche testimonianze che abbiano autorità morale.

Neiman lamenta che si è passati dalla celebrazione di chi ha fatto qualcosa (eroi) a quella di chi ha subito qualcosa (vittima). Ma essere vittima di per sé non reca onori, come ebbe a dire Jean Amery, scrittore austriaco e sopravvissuto ai campi di sterminio.

Invece il vittimismo è diventato una sorta di competizione olimpica dove vince il più lamentoso, atteggiamento questo scippato dalle destre globali. Basti ricordare Trump, che combatte in nome dei diseredati MAGA contro non meglio specificati poteri forti, o contro il pensiero unico, mentre la sfiducia nelle istituzioni ( viste solo come oppressive) rende facile il loro sovvertimento.

In sostanza, Neiman ci mette in guardia dalle teorie woke, che seppur partendo da buoni propositi e dalla volontà di decolonizzare il pensiero, sono state esse stesse colonizzate da ideologie appartenenti alla destra e che ora minano le libertà fondamentali.

Riconquistare i valori

Eppure non c’è niente di preordinato in quello che sta succedendo e tutto può cambiare.

Il merito del libro di Neiman è quello di dare una spiegazione al senso di disorientamento che in molti proviamo di fronte al collasso di valori universali e di indicarci una via per riconquistarli.

Ogni volta che il mondo fa uno scivolone verso un futuro di violenza e ingiustizia non ci si può limitare a dire che è sempre stato così, che l’ordine globale è sempre stato basato sulla forza e che la giustizia non è mai esistita.

Il progresso c’è stato. Accanto alle sconfitte, le battaglie per un mondo più equo hanno portato conquiste esaltanti.

Nel 1764 Cesare Beccaria scrisse e lottò perché fosse abolita la tortura, facendo distinzione tra colpa e pena. Sarebbe forse il caso di ricordarlo oggi che la tendenza è al rovescio.

Il progresso è possibile ma bisogna crederci. Essere di sinistra, dice Neiman, non è proteggere i particolarismi ma credere che la carta dei diritti dell’uomo firmata dalle Nazioni Unite nel 1948 e tradotta in 530 lingue sia un obiettivo raggiungibile e non un’utopia.

I coraggiosi cittadini di Minneapolis che al freddo polare manifestano a costo delle loro vite e per altri (gli immigrati rapiti dalle squadre militari dell’ICE) sono proprio la dimostrazione che bisogna continuare a sperare e credere che le azioni di ognuno aiutino il progresso, anche quando la storia, come adesso, avanza sui binari sbagliati.

