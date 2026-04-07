La ricchezza che arriva a 60 anni stabilizza. La ricchezza che arriva a 30 anni trasforma. Questa distinzione è cruciale Arnstein Aassve

Questo articolo è uscito in inglese sul Substack dell’Institute for European Policymaking della Bocconi, iscrivetevi per ricevere analisi e Policy Brief:

di Arnstein Aasve

L’Europa si appresta a vivere la più grande trasmissione intergenerazionale di ricchezza privata della storia moderna. Migliaia di miliardi di euro — in larga parte immobili, risparmi, ricchezza pensionistica e partecipazioni d’impresa — passeranno dalla generazione dei baby boomers ai figli e ai nipoti nei prossimi decenni.

La scala del fenomeno è straordinaria. Ma la sua caratteristica decisiva potrebbe non essere la dimensione. Potrebbe essere il tempismo.

L’aspettativa di vita è aumentata di circa un decennio nell’ultimo mezzo secolo. Di conseguenza, le eredità arrivano sempre più tardi nel corso della vita.

I primi grandi beneficiari non sono giovani adulti tra i venti e i trent’anni, ma individui alla fine dei cinquanta o nei sessant’anni, già prossimi alla pensione.

La ricchezza che arriva a 60 anni stabilizza. La ricchezza che arriva a 30 anni trasforma. Questa distinzione è cruciale.

Un’eredità tardiva può migliorare l’adeguatezza pensionistica di coorti con prospettive previdenziali più deboli.

In un’epoca di vite più lunghe — e di un numero maggiore di anni vissuti con patologie croniche — la ricchezza ereditata funziona spesso come una forma privata di assicurazione contro il rischio di longevità, finanziando spese sanitarie e assistenza di lungo periodo. Può perfino alleggerire la pressione fiscale sui sistemi pubblici.

I giovani adulti che affrontano costi abitativi elevati o carriere lavorative precarie possono invece trarre scarsi benefici se l’eredità arriva con decenni di ritardo.

Le famiglie con un patrimonio immobiliare consistente trasmettono asset rilevanti; quelle che ne sono prive restano escluse.

Il capitale che giunge nella tarda mezza età fa poco per ridurre l’avversione al rischio nelle prime fasi della vita. Decisioni su imprenditorialità, mobilità e fecondità rimangono vincolate.

I governi si trovano dunque di fronte a una scelta strategica.

La Grande Trasmissione della Ricchezza deve funzionare principalmente come assicurazione per la vecchiaia o come leva per le opportunità nelle prime fasi della vita?

Nella maggior parte dei sistemi europei l’eredità resta una questione privata, poco tassata e solo debolmente collegata alle strategie abitative o pensionistiche.

Se l’eredità tardiva finisce per sostituire sempre più l’assicurazione pensionistica, i decisori pubblici devono garantire che la sicurezza nella vecchiaia non dipenda esclusivamente dalla ricchezza familiare.

Se l’obiettivo è la mobilità sociale, l’eredità tardiva è uno strumento poco adatto. Riforme dell’offerta abitativa, accesso per i primi acquirenti e strumenti di condivisione del rischio per gli imprenditori affrontano i vincoli delle prime fasi della vita in modo più diretto rispetto alla redistribuzione di ricchezza che arriva tardi.

La longevità è uno dei grandi successi europei. La silver economy è in espansione. La Grande Trasmissione della Ricchezza è un fatto. Ma se l’eredità arriva sempre più tardi, la sua funzione cambia: da capitale trasformativo a fattore di stabilizzazione pensionistica.

La sindrome di Re Carlo impone una domanda semplice: l’eredità differita deve sostituire silenziosamente l’assicurazione pubblica? Oppure la politica deve intervenire sul tempismo, affinché il capitale sostenga prima la mobilità e la resilienza?

La risposta plasmerà l’equità intergenerazionale per i decenni a venire.

Per approfondire c’è questo rapporto di IEP Bocconi e Allianz, di cui Arnstein Aasve è autore assieme a Letizia Mencarini ed Elisa Del Frari

Arnstein Aassve

Arnstein Aassve è professore di Demografia alla Bocconi. Dirige il PhD in Social and Political Science. È membro del managing board di IEP@BU.

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