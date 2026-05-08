La discussione deve essere più seria di quella avviata dal governo. Intanto bisogna smettere di accennare alla possibilità di nuovi impianti nucleari come se fossero alternativi all’accelerazione degli impianti da energia rinnovabile Roberto Seghetti

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L’eventuale ritorno all’uso dell’energia nucleare in Italia sarebbe un tema non banale, data la difficoltà di una transizione energetica che ci vede dipendenti per larga parte da fonti fossili come il petrolio e il gas, sempre più problematiche dal punto di vista geopolitico.

Peccato che finora sia stato affrontato dal governo in modo banale, per molti aspetti perfino favolistico. Senza contare le volte che è stato invocato come se fosse l’unica soluzione vera in contrapposizione alla necessità di accelerare il ricorso alle fonti rinnovabili, che il governo di Giorgia Meloni evidentemente non ama.

Non a caso, su 1.781 progetti di investimento, ben 1234 sono fermi da tempo in attesa di autorizzazione.

Basti pensare alla leggerezza con la quale si parla di ricorrere all’impianto di nuove centrali senza ricordare le inevitabili difficoltà politiche connesse alla scelta dei siti dove collocarle o mettendo in secondo piano il tema dei dei costi e dei tempi che questo tipo di produzione dell’energia comporta, anche nelle versioni più aggiornate.

La dimostrazione, semmai ce ne fosse bisogno, sta nell’iter infinito dell’ormai famoso Deposito nazionale per le scorie nucleari (o dei depositi, a seconda delle scelte) che dovrebbe essere realizzato dalla società pubblica Sogin.

Dove mettere le scorie

Il rendering del deposito nazionale per le scorie nucleari

L’ultima volta che ne ha parlato, il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, è stato a dir poco ottimista: “Sulla base delle stime più recenti fornite dalla Sogin” ha detto alla Camera dei Deputati il 25 giugno 2025 “si può prevedere per il 2029 il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica – non parlo di localizzazione ma di provvedimento di autorizzazione – e per il 2039 la messa in esercizio del Deposito Nazionale”.

Perché ottimistica? Semplice.

La Sogin è nata il 1 novembre del 1999 in ottemperanza a un decreto legislativo che faceva parte del pacchetto Bersani. Il suo compito era quello di gestire in sicurezza il decommissioning (lo smantellamento) accelerato delle quattro centrali nucleari italiane chiuse dopo il referendum e di affrontare il problema delle scorie.

Fin da allora, oltre un quarto di secolo fa, si cominciò a ipotizzare la possibilità di individuare sedi e modi per individuare e realizzare un deposito nazionale per le scorie nucleari, diventando così autonomi e risparmiando molti denari rispetto alla spedizione delle scorie presso depositi all’estero.

Per arrivare a una decisione su questa materia fu necessario tuttavia arrivare al 2010, quando con il decreto legislativo 31/2010 furono decise le procedure da seguire per concludere l’opera.

Da allora passarono altri anni prima che l’Ispra, l’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale, presentasse la guida tecnica per l’individuazione dei siti. Nel 2015 la Sogin presentò all’Ispra la prima Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente idonee ad ospitare il deposito nazionale per le scorie nucleari e un annesso parco tecnologico.

Ci vollero altri tre anni di approfondimenti e verifiche per la presentazione di una nuova Cnapi. Ufficialmente la Carta fu alla fine inviata dalla Sogin al ministero dell’Ambiente nel marzo del 2022.

Finalmente, il 13 dicembre del 2023 il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato l’elenco delle 51 aree potenzialmente idonee ad accogliere il deposito nazionale delle scorie, invitando le amministrazioni interessate a proporsi per la realizzazione dell’opera. Risposte: zero autocandidature.

Nell’intervento del ministro alla Camera del 2025 fu quindi annunciato che una decisione sulla scelta del sito sarebbe arrivata certamente entro il 2029, cioè dopo le elezioni politiche del 2027, a dimostrazione che si tratta di una scelta politicamente spinosa. E che l’opera potrebbe essere completata entro il 2039.

Cioè, a conti fatti, una quarantina di anni dopo la nascita della Sogin e l’individuazione del problema.

La verità è che nessuno vuole ospitare il deposito (o i depositi, nel caso se ne facessero più d’uno) per le scorie nucleari delle 4 ex centrali nucleari italiane (Caorso, Trino, Latina, Garigliano), dei quattro impianti per il ciclo del combustibile di proprietà dell’Enea, dell’impianto di Bosco Marengo dell’Eni e di un centro di ricerca europeo, oltre ai vari materiali usati negli ospedali.

È materiale radioattivo anche dal punto di vista politico. Tanto è vero che dalla nascita del problema e dalla nascita della Sogin sono passati governi di ogni colore e alla fine non se ne è ancora venuti a capo.

E adesso, puff, come per magia si è tornati a parlare di nuove centrali nucleari in Italia come se fosse invece l’investimento più semplice da fare.

I tempi dei nuovi reattori

Questo significa che bisogna rinunciare? No. È bene tenere aperta la porta, almeno dal punto di vista delle conoscenze e delle capacità produttive, anche a questa tecnologia per poter offrire al paese una scelta ponderata.

Solo che non si possono affrontare i problemi che questo investimento eventualmente comporterebbe come se fossero bazzecole.

Né è giusto presentare la complessità tecnica delle nuove generazioni di impianto come se gli italiani fossero un popolo di bambini a cui si possono raccontare solo favolette.

Gli SMR, gli Small Modular Reactor, i piccoli reattori nucleari di cui tanti si parla sono di diverso tipo (qui l’elenco e le caratteristiche indicate dall’Agenzia internazionale per l’energia). Possono essere raffreddati ad acqua, a piombo fuso, altri usano sodio liquido, altri ancora gas o torio.

Ma attenzione: gli SMR di cui è già sicura la commercializzazione, cioè che non sono più allo stadio di studio e di prototipo, sono per ora quelli raffreddati ad acqua.

Sono cioè piccoli impianti a maggior sicurezza, ma che usano la tecnologia già conosciuta per le più importanti centrali di terza generazione appena entrate in funzione, come quelle di Flamanville in Francia e di Okiluoto in Finlandia.

Di SMR già in funzione, a metà 2025, ne risultavano soltanto due, uno in Cina e l’altro in Russia, paesi dove la localizzazione non è un problema politico.

In Italia abbiamo già molte competenze e imprese che, almeno all’estero, già sono impegnate sia per gli SMR raffreddati ad acqua sia per quelli a piombo. Ma – sempre che gli italiani accettino di tornare sull’uso dell’energia nucleare - i tempi e i costi andrebbero valutati con grande attenzione.

Un paio di anni, se va bene, servirebbero per scegliere le localizzazioni. Proprio perché si tratta di piccoli impianti andrebbero collocati vicino ai centri di maggior richiesta energetica, che di solito solo le aree più industrializzate del paese.

Le regioni del Nord sarebbero insomma le aree più indicate. Ma nessuno, guarda caso, ne parla. Tanto più che molte delle regioni interessate oggi sono governate dalle stesse forze politiche del governo centrale.

Un altro paio di anni, sempre ad essere super ottimisti, sarebbero necessari per le dovute autorizzazioni, la redazione del progetto definitivo e il negoziato con le amministrazioni locali.

Poi il via alla costruzione: in Cina, dove nessuno pone problemi, sembra che abbiano impiegato cinque anni dalla prima pietra all’allaccio della centrale di nuova generazione alla rete dell’energia elettrica. Qui siamo in un altro mondo. Tanto per dire, Flamnville è entrata in funzione nel 2024 dopo 17 anni di lavori, Okiluoto è entrata in funzione nel 2023 dopo 18 anni di lavori.

Per una piccola centrale ci vorrà ovviamente meno tempo, senza contare che nel caso di più centrali di piccole dimensioni si potrebbe lavorare per moduli. Ma nessuno degli esperti considera possibile arrivare a meta prima di 10/12 anni, sempre che gli italiani accettino di tornare sui loro passi.

I costi per il cemento, l’acciaio e il lavoro non sarebbero poca cosa. E per il combustibile saremmo di fatto dipendenti dall’estero tanto quanto per petrolio e gas.

La transizione sul serio

In conclusione, in una transizione energetica (e climatica) così importante, è bene non chiudere per principio alcuna possibilità. Ma qui in Italia, sempre il paese accetti di tornare sui suoi passi, ad essere ottimisti, prima del 2039/2040 non si vedrebbe un bel niente: né una centrale, né il deposito dove mettere le scorie. E nel frattempo si spenderebbero molti denari.

La discussione deve dunque essere più seria di quella avviata dal governo. Intanto bisogna smettere di accennare alla possibilità di nuovi impianti nucleari come se fossero alternativi all’accelerazione degli impianti da energia rinnovabile.

Sole, vento, idroelettrico e geotermia (anche in questo caso le nuove frontiere della tecnologia promettono risultati eccellenti) sono fonti che abbiamo in abbondanza.

L’agricoltura può essere un’altra fonte di autoproduzione e consumo (biocarburanti) se la si slega dalle pastoie imposte dagli interessi sul gas delle grandi imprese.

I progetti per le rinnovabili ci sono. Basterebbe smettere di considerarli come se fossero un’ininfluente bizzaria buonista e di sinistra.

Si liberi il paese da queste pastoie e si spinga Terna, la società pubblica che gestisce la rete, a potenziare la trasmissione e il dispacciamento dell’energia per consentire una produzione distribuita di elettricità.

Si lavori sul tema dello stoccaggio dell’energia (anche nel campo delle batterie abbiamo competenze e capacità nazionali che andrebbero valorizzate). Di più: si imposti un programma pluriennale di governo per gestire e facilitare la proliferazione delle fonti rinnovabili.

Nel frattempo, si cerchi di garantire i rifornimenti di petrolio e gas al paese, come giustamente e positivamente sta facendo la presidente del Consiglio, anche grazie alla forza internazionale ed ai rapporti dell’Eni. E si affronti anche il tema del nucleare per quello che è e per quello che potrebbe essere davvero, ponendo gli italiani di fronte a scelte consapevoli e non favolistiche.

Poi, il giorno in cui si trasformeranno in una soluzione praticabile gli esperimenti in corso sull’energia nucleare da fusione (ai quali partecipiamo), cambierà tutto. Ma questa è un’altra storia e, purtroppo, ancora non ci siamo arrivati.

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