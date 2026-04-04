Appunti - di Stefano Feltri

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Paolo Bisol
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Lo scrofellum, per citare Fantozzi, è una boiata pazzesca. Il punto è che a forza di cercare la governabilità si è distorto del tutto il sistema. Questo è stato pensato per là rappresentatività degli eletti. A ciò andrebbero aggiunte capacità e responsabilità cosicché il presidente della Repubblica, visti gli esiti delle elezioni, potrà designare il presidente del consiglio su basi solide e programma concordato.

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Mario D'Adamo
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Si vogliono modificare i meccanismi elettorali per confermare la preponderanza della destra in Parlamento, assicurandole anche l'opportunità di eleggere il Presidente della repubblica e alterando così gli equilibri tra i poteri. Certo, il progetto di riforma elettorale non è scritto a misura della destra, che infatti le elezioni può anche perderle, assicurando alla sinistra quei vantaggi che la destra auspica per sé, ed è dunque incomprensibile, dopo la sconfitta al referendum, che essa proponga un sistema elettorale che potrebbe sconfiggerla definitivamente. Mi viene da pensare, anche per la possibile dichiarazione di incostituzionalità della legge che potrebbe intervenire prima ancora che sia applicata, che non se ne farà nulla, e si andrà alle elezioni con l'attuale legge. Ma non capisco l'alternativa posta dall'autore, secondo cui si ritiene di risolvere con nuove procedure elettorali il problema politico della stabilità, che invece dovrebbe essere affrontato e risolto per primo. Si ritiene forse possibile che partiti e coalizioni agiscano al loro interno per far prevalere una coesione politica, in grado di assicurare successivamente la stabilità di un esecutivo, qualunque sia il sistema elettorale scelto? In buona sostanza i partiti e le coalizioni dovrebbero rinunciare a rappresentare le multiformi aspettative dell'elettorato per ricondurle a un minimo comun denominatore? In tal modo, però, l'elettore vedrebbe diminuita la possibilità di vedersi rappresentato, e i partiti ridurrebbero la loro funzione ad agenti elettorali, allineando il nostro sistema politico a quello americano. Che è riuscito a produrre un mostro come quello rappresentato oggi dal Presidente degli Stati Uniti, che decide guerre commerciali e conflitti bellici, privi di una base giuridica che glielo consenta.

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