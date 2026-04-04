Siamo di fronte a un salto di qualità nel tentativo di occupare le istituzioni? O siamo semplicemente davanti all’ennesima illusione algoritmica della politica italiana? Marzia Maccaferri

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Martedì 31 marzo la Commissione Affari costituzionali della Camera ha avviato l’esame del disegno di legge elettorale.

Dopo la sconfitta subita nel referendum costituzionale sulla giustizia, per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si tratta di una riforma prioritaria, ritenuta decisiva per garantire la stabilità del paese. Ovvero, fondamentale per assicurare la tenuta della sua coalizione nel tentativo, secondo i bene informati, di evitare lo scenario di elezioni anticipate.

C’è un tratto meno evidente ma profondamente rivelatore di questa fase politica italiana: maggioranza e opposizione, pur divise su tutto, finiscono per assomigliarsi.

Anche l’opposizione, che invece è uscita, forse inaspettatamente, vincitrice nello scontro referendario, è alla ricerca di una soluzione ‘procedurale’ alle tensioni interne che proprio la vittoria del No ha gonfiato, su chi ‘guiderà’ l’assalto finale al governo. E si è tornati a parlare di primarie, se di coalizione o di partito, se aperte ai sostenitori e alla società civile o soltanto per i militanti.

Due risposte chiaramente asimmetriche e dalle implicazioni ben diverse, ma con una logica comune: usare il momento elettorale come scorciatoia per risolvere problemi politici più profondi.

Una forma, si potrebbe dire, di atavica sindrome algoritmica: la convinzione che sia il meccanismo del voto – e non la cultura politica – a produrre la soluzione alla governabilità e alla costruzione del consenso.

La sindrome della riforma elettorale

La riforma della legge elettorale ha infatti un ruolo peculiare nella politica italiana. Già pochi anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione, la cosiddetta “Legge truffa” del 1953 – tecnicamente una ‘semplice’ legge a trazione maggioritaria – tentava di risolvere i problemi della DC introducendo una riforma elettorale.

La carriera politica di Alcide De Gasperi cozzò inesorabilmente contro la pretesa di reimporre una selezione della rappresentanza che veniva percepita, non importa quanto a torto o a ragione, simile alle storture della Legge Acerbo che nel 1923 aveva aperto la strada al regime fascista.

Con la caduta di De Gasperi e l’inizio della lunga transizione verso il centro-sinistra e i governi Fanfani e Moro degli anni sessanta, il sistema politico italiano invece di inserire la questione della governabilità nel quadro dell’equilibrio istituzionale, optò per l’equilibro del sistema dei partiti come terapia alla stabilità politica e di governo.

Da allora, la sequenza è nota: Mattarellum, Porcellum, Italicum, Rosatellum, alle quali vanno aggiunte le molteplici proposte di riforma elettorale che hanno costellato ogni quinquennio della storia della repubblica.

Ogni volta la stessa promessa – stabilità, governabilità, decisione – e ogni volta lo stesso esito: una politica che continua a essere fragile, frammentata, esposta a crisi ricorrenti. Continuare a cambiare legge elettorale significa evitare di affrontare il nodo vero. È una forma di rimozione istituzionalizzata.

La nuova riforma elettorale voluta dal governo di Giorgia Meloni si inserisce perfettamente in questa tradizione.

L’idea è semplice: evitare il rischio di stallo, garantire un vincitore certo, costruire artificialmente una maggioranza attraverso un premio che potrebbe arrivare oltre il 55 per cento dei seggi, il quale, per alcuni costituzionalisti, incorrerebbe anche in una dichiarazione di incostituzionalità.

Un meccanismo che, nella sua versione più spinta, consentirebbe al partito o alla coalizione vincente non solo di governare, ma di incidere in modo decisivo sugli equilibri istituzionali, a partire dall’elezione del Presidente della Repubblica.

Non è un dettaglio tecnico. È una trasformazione del rapporto tra rappresentanza e potere. E allora la domanda diventa inevitabile: siamo di fronte a un salto di qualità nel tentativo di occupare le istituzioni? O siamo semplicemente davanti all’ennesima illusione algoritmica della politica italiana?

Lo ‘Stabilicum’

Il lungo negoziato nel centrodestra ha partorito una proposta di riforma elettorale che abbandona definitivamente la logica dei collegi uninominali del Rosatellum per tornare a un proporzionale corretto da un forte premio di maggioranza.

Lo ‘Stabilicum’ – già gli è stato appioppato il nomignolo – ha un meccanismo apparentemente lineare: premio di governabilità numericamente predeterminato, pari a 70 seggi per la Camera dei deputati e 35 per il Senato, attribuito alla lista o coalizione che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale e almeno il 40 per cento dei voti validi nell’assemblea di riferimento; soglia di sbarramento al 3 per cento; liste bloccate corte, senza preferenze.

A questo si aggiungono due elementi cruciali: il ballottaggio in caso non si raggiunga la soglia, riprendendo una logica già sperimentata con l’Italicum; l’obbligo di indicazione del nominativo da proporre per l’incarico di presidente del Consiglio non sulla scheda elettorale, ma in sede di presentazione delle liste.

Tradotto: si elimina il rischio di stallo ‘congegnando’ un vincitore.

Non c’è bisogno di raffinate elucubrazioni di ingegneria costituzionale per comprendere come l’obbligo di indicare il capo della coalizione sulla lista non sia una necessità istituzionale ma diretto a costringere il centrosinistra a sciogliere il nodo della leadership, mettendo in tensione Elly Schlein e Giuseppe Conte.

Allo stesso modo, la soglia al 3% che, in una ricostruzione forse non troppo fantasiosa, tenendo aperto lo spazio per forze minori servirebbe a mantenere Azione di Carlo Calenda a distanza di sicurezza dal campo largo a trazione Pd-M5s, anche se il rischio di un ingresso trionfale di Futuro nazionale del generale Vannacci appare molto probabile.

Ma soprattutto: il passaggio a un sistema con premio di maggioranza nasce da una valutazione molto concreta. Con il Rosatellum, oggi, il risultato più probabile sarebbe un pareggio. Con questa legge, quel pareggio diventa molto meno probabile. La legge elettorale, ancora una volta, non è una cornice. È uno strumento di compensazione.

La terra di mezzo (elettorale)

L’interno della Camera dei Deputati

Chiariamo fin da ora. La riforma in discussione non è la Legge Acerbo, che introducendo un sistema elettorale maggioritario a collegio unico nazionale che attribuiva due terzi dei seggi alla lista di maggioranza relativa con almeno il 25 per cento dei voti, consegnò a una minoranza relativa una maggioranza schiacciante in un contesto autoritario.

Ma non è nemmeno assimilabile alla Legge di riforma elettorale del 1953, che operava dentro un sistema fortemente pluralista e con una soglia difficile da raggiungere: qualsiasi coalizione di partiti che superasse il 50% + 1 dei voti validi avrebbe ottenuto automaticamente il 65% dei seggi alla Camera.

Così come si presenta all’apertura dei lavori in commissione, la proposta di riforma elettorale sta in mezzo. Ed è questo il punto.

Perché, in un sistema politico già polarizzato, mediaticamente accelerato e attraversato da dinamiche populiste, anche interventi apparentemente ‘moderati’ possono produrre effetti profondi.

Un premio di maggioranza, anche limitato, rischia di trasformare una vittoria relativa in una egemonia istituzionale.

E non va dimenticato che siamo in un regime di parlamentari ‘ridotti’, grazie alle modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione volute dal M5s; una riforma costituzionale presentata dal secondo governo Conte – quello in coalizione col Pd – e confermata da un referendum nel settembre 2020.

Il paradosso è che, ancora una volta, si cerca stabilità senza costruirne le condizioni. Nel breve periodo, questa riforma può anche funzionare.

Può produrre governi più stabili e decisioni più rapide. Che riesca davvero a generare maggioranze coese è invece tutt’altro che scontato. Ma nel medio-lungo periodo eroderà la legittimità del sistema introducendo un ventaglio di artificiosi meccanismi rappresentativi.

Le primarie come surrogato della leadership

Da una prospettiva speculare, ma analoga, anche il ricorso alla

legittimazione elettorale, solo apparentemente più rappresentativa, delle primarie rischia di produrre la stessa illusione.

Dopo l’esito del referendum sulla giustizia, e sotto la pressione di un sistema che pare andrà a imporre l’indicazione di un capo della coalizione, il centrosinistra ha riaperto l’annosa e irrisolta questione delle primarie.

Una scelta presentata come apertura democratica, partecipazione, legittimazione dal basso. Ma che, a ben vedere, risponde a un’esigenza molto più contingente: risolvere rapidamente un problema interno di leadership.

Anche qui, dunque, una procedura elettorale viene utilizzata come scorciatoia per affrontare una fragilità politica più profonda.

Le primarie non costruiscono automaticamente una leadership: la certificano, quando esiste. E rischiano, anzi, di esporre ulteriormente le divisioni quando quella leadership è contesa, incerta, o non condivisa. Non attestano il vincitore, ma una lista di sconfitti.

In questo senso, la dinamica è speculare. La maggioranza interviene sulle regole per produrre stabilità. L’opposizione ricorre a una procedura elettorale per produrre unità. Entrambe cercano una soluzione tecnica a un problema politico.

Forse, la vera domanda non è quale sistema elettorale adottare. Ma perché, da settant’anni, ogni legge elettorale viene pensata come una soluzione, salvo essere abbandonata poco dopo. Lo ‘Stabilicum’ e le primarie di coalizione non fanno eccezione.

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