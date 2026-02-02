Appunti - di Stefano Feltri

L’articolo coglie bene il rischio di usare “wokismo” come etichetta pigra per liquidare questioni complesse, tuttavia ci sono dei punti deboli.

Collegare l’indebolimento della sinistra e una presunta “crisi epocale dell’umanità” all’incapacità di superare “muri mentali” è una spiegazione totalizzante che confonde piani diversi: ideologico, economico, geopolitico. Questa ricostruzione non convince: riduce fenomeni come la globalizzazione asimmetrica, la finanziarizzazione, la crisi dello Stato sociale e le fratture territoriali a un deficit culturale o cognitivo.

Piuttosto, la sinistra occidentale ha perso consenso perché ha abbandonato la propria base sociale tradizionale, in primis i lavoratori colpiti dalla globalizzazione, dalla deindustrializzazione e dalla compressione salariale.

premessa.la strada maestra non è "accettare" la differenza qualunque essa sia ma annichilirla. un lavoro lungo, di secoli, non credo affatto che la storia sia ciclica. il problema non è rivendicare il diritto per un etnia, per un genere ecc...ma è negare l'esistenza stessa dell'etnia e del genere. altrimenti per quanto ci sforziamo ci sarà sempre l'"altro da se" e inevitabilmente per quanta volontà ci mettiamo i piani di rapporto finiranno inevitabilmente per non essere congrui e egualitari. il woke , concordo che sia un termine-mondo, potrebbe ricadere nell'errore primigenio di accentuare l'identità entrando in ciclo rivendicazione /controrivendicazione che è violento in sè .

poi kant...pietà..kant era un uomo del 700 e pensava come un uomo bianco tedesco del 700, ma come volete che pensasse, come elly shlein ? ma cosa poteva pensare jonhatan livingston uscito da un club a piccadilly circus a contatto con i villaggi africani ?l'illuminismo si è posto e molto il problema dello schiavismo ( che non è il problema dell'eguaglianza razziale) ma sempre in un 'ottica del tempo, ciò non toglie che il black live matter , per esempio, sia un prodotto dell'illuminismo e di quello che ha prodotto e che sta producendo anche adesso in maniera evolutiva. è un pensiero di una società coloniale ? certo nasce in un tale contesto ma i termini crescono e si sviluppano in contesti differenti, è un universale che attraversa la storia e si trasforma con essa ma non ne è attraversato.

ad un leader cinese fu chiesto anni fa cosa pensasse della rivoluzione francese, rispose che era un pò presto per dirlo. penso che dovremmo valutare le cose con un ottica temporale più ampia della vita di un uomo..

dialettica e ragione, questo è il lascito . oltre c'è il caos

