Il dibattito sulla cultura woke

Questo pezzo di Lorenzo Kamel è stato stimolato dalla lettura di quello di Martina Bagnoli che trovate qui

Immanuel Kant – colui che ha prodotto la “definizione classica” di Illuminismo – formalizzò una gerarchia razziale (oltre a dare consigli “su come battere efficacemente i negri”), sottolineando la rilevanza del colore della pelle come presupposto di superiorità e aprendo cosí la strada ai successivi modelli di governance coloniale: “L’umanità”, per citare le Lezioni di geografia fisica di Kant, “è alla sua massima perfezione nella razza dei Bianchi”, mentre “i Negri non possono governarsi da soli. Dunque servono solo come schiavi”.

L’intellettuale nigeriano Bonny Ibhawoh ha notato che “privilegiare l’illuminismo come origine dei diritti umani può aver procurato credito agli studi sui diritti umani, ma rimane un approccio decisamente centrato sull’Europa”.

Gli/le studiosi/e impegnati/e a fare luce su questi aspetti e su numerosi temi ad essi correlati vengono sovente associati/e al cosiddetto “wokismo”: non di rado tali accuse vengono mosse da persone ideologiche che accusano di ideologismo chi ideologico non è.

Espressioni come “wokismo”, ma anche “propal” (in riferimento a milioni di persone che mostrano interesse per la storia e le cicatrici del popolo palestinese), “eco-ansia” e via discorrendo, mirano a semplificare e incasellare fenomeni ben più profondi e articolati, per renderli inefficaci.

Una conferma di ciò, tra tante altre, è contenuta in un recente volume della filosofa statunitense Susan Neiman, intitolato La sinistra non è woke, nel quale viene dato per scontato che epoche e fenomeni come l’Illuminismo, la modernità e l’universalismo (che percepisce come un’idea occidentale e cristiana) si siano verificati nei termini descritti dall’autrice.

Un tale approccio contribuisce a formare e a rafforzare le comode gabbie concettuali nelle quali vengono inseriti gli sforzi volti a superare i muri mentali che le sottendono.

È stata l’incapacità di affrontare gli effetti globali di medio e lungo termine di quei muri mentali – e non il “wokismo” – ad aver indebolito la sinistra e ad aver portato l’umanità sull’orlo della crisi epocale alla quale stiamo assistendo.

Confondere un variegato e crescente fenomeno che interessa milioni di individui con una pericolosa deriva volta a creare “un nuovo inizio su uno sfondo immacolato” – o con il cosiddetto “wokismo” – è sintomo di un approccio ideologico che normalizza il suprematismo e abbraccia le semplificazioni.

Nell’ultima decade abbiamo assistito, in contesti e modalità differenti, alle prime proteste globali legate agli effetti di medio e lungo termine di una serie di fenomeni connessi agli “effetti globali” ai quali si è poc’anzi accennato: esse hanno spinto un numero crescente di persone a rivisitare molteplici diffuse narrazioni.

Va chiarito che, da una prospettiva storica, le dinamiche di dominio sono il risultato di relazioni fluide e complesse, piuttosto che un semplice confronto binario tra un gruppo dominante e uno dominato.

Altrettanto rilevante è il fatto che oggi il problema non è il colonialismo tout court, bensì la “colonialità del potere”, un’espressione coniata dal sociologo peruviano Aníbal Quijano per riferirsi alle strutture di potere, controllo ed egemonia.

Non si può negare che tra quanti partecipano alle proteste volte a fronteggiare la “colonialità del potere” siano incluse anche delle frange di facinorosi, ideologici o violenti, ma si tratta per l’appunto di frange, peraltro presenti in tutti i grandi movimenti di massa della storia.

Oltre quelle frange ci sono decine di milioni di “altri”: cittadini di paesi come il Nepal, il Madagascar, la Bolivia, il Cile, la Colombia, la Francia, Hong Kong, l’India, il Marocco, la Malesia, il Pakistan, il Niger, il Senegal, gli Stati Uniti e molti altri.

Sono portatori di un potente messaggio, non privo di criticità e contraddizioni, che siamo chiamati a non ignorare, minimizzare, o confondere con altre ideologie o fenomeni.

Non mirano semplicemente, come sovente sostenuto, a invocare “una ‘giustizia sociale’, ‘razziale’ o ‘di genere’ ristabilita a posteriori, attraverso l’oblio, la rimozione o la condanna di testi o interi periodi storici”.

Chiedono invece che le risorse energetiche del nostro pianeta siano utilizzate in modo più equo. Invocano diritti – più precisamente “il diritto di avere diritti” – che possano scardinare le discriminazioni, ataviche e strutturali, che scandiscono la loro quotidianità.

Riaffermano il diritto di potersi rapportare a concetti come colonialismo, genocidio o pulizia etnica, senza venire accusati – da chi non conosce la storia e le lingue proprie dei contesti che hanno subito o subiscono quelle cicatrici – di adottare “slogan schiacciati sul presente”.

Rivendicano la possibilità di potersi ritagliare un ruolo negli studi dedicati all’iter che ha permesso agli esseri umani di raggiungere le loro maggiori conquiste.

Vogliono, in altre parole, far parte della Storia. Passata e presente.

Post Scriptum

Kant era un “uomo del suo tempo”?

Nel 1984 l’autrice americana Barbara W. Tuchman affermò, prendendo a prestito le parole scritte settantadue anni prima da Denys Arthur Winstanley, che “nulla è piú sbagliato che giudicare gli uomini del passato sulla base delle idee del presente”.

Da allora, numerosi storici hanno rimarcato che non si devono imporre gli standard morali del presente in relazione al passato: nelle parole di Daniel Butt, occorre mettere in discussione “la correttezza dell’impiegare gli standard morali attuali per giudicare il passato”.

Alla luce di quanto scritto in apertura su Kant, nonché dei crescenti dibattiti sul “presentismo” (ovvero sulla propensione a (fra)intendere il passato alla luce degli orientamenti presenti), è più che mai necessario affrontare questo tema.

Oltre a escludere il ruolo delle donne, finisce infatti per giustificare o relativizzare tanto la scarsa conoscenza della storia precoloniale, quanto i riverberi delle cicatrici legate alla storia coloniale.

Essere un uomo o una donna del proprio tempo, non significa(va) essere a favore dello sfruttamento di altri esseri umani.

Il vescovo spagnolo Bartolomé de Las Casas (1484-1566), per fare un esempio significativo, attaccò il teologo spagnolo Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573) – autore del trattato Democrates secundus (1544), che all’epoca fu il più influente libro a sostegno della conquista spagnola delle Americhe – poiché questi, con le sue opere, cercò di dimostrare la presunta inferiorità innata, fisica e intellettuale, dei nativi americani, assimilandoli agli “schiavi naturali” di Aristotele.

Cristoforo Colombo, d’altra parte, fu indagato e arrestato per atrocità (tra cui mutilazioni di nasi e orecchie, e donne costrette a sfilare nude in strada) da un funzionario della corte spagnola, Francisco de Bobadilla (1448-1502).

“Se non seppero quello che facevano”, notò Alessandro Manzoni in un suo celebre libro, “fu per non volerlo sapere, fu per quell’ignoranza che l’uomo assume e perde a suo piacere, e non è una scusa, ma una colpa; e che di tali fatti si può bensì esser forzatamente vittime, ma non Autori”.

In tempi più recenti, Olúfẹ́mi O. Táíwò ha sostenuto che quando pensa alla tesi dell’“uomo del suo tempo” non può fare a meno di riflettere sul fatto “che Toussaint L’Ouverture, Jean-Baptiste Sans Souci, Thomas Jefferson, George Washington, David Hume, Immanuel Kant e Simón Bolívar erano tutti più o meno contemporanei tra di loro”.

Markus Rediker, d’altro canto, ha sottolineato che “la vita dell’abolizionista radicale Benjamin Lay (1682-1759) mina la comune giustificazione secondo cui Washington e Jefferson non dovrebbero essere giudicati schiavisti poiché erano ‘prigionieri’ del loro tempo. Lay dimostra che avrebbero ben potuto vivere una vita basata sull’esclusione della schiavitú, e scelsero di non farlo”.

Katie Donington si è spinta ancora oltre, notando che “Gli schiavi resistevano alla schiavitú. I colonizzati resistevano al colonialismo. Finché esiste una storia di resistenza, non esistono standard morali consolidati nel passato, a meno che non si ritenga che quelle persone non contino”.

Oltre a “resistere”, i popoli colonizzati hanno svolto anche un ruolo proattivo, non solo reattivo. Lo studioso guineano José Lingna Nafafé, ad esempio, ha dimostrato che il dibattito legale per l’abolizione della schiavitú non venne avviato dagli europei (che, al contrario, si opposero strenuamente), ma da africani come il principe angolano Lourenço da Silva Mendonça (1620-1698), – nato sessantadue anni prima dello stesso Benjamin Lay – le cui rivendicazioni universali di libertà lo portarono a lottare per la liberazione non solo dei neri africani, ma anche di altre componenti atlantiche come i Nuovi Cristiani nella penisola iberica e i popoli indigeni delle Americhe.

Tutto ciò per ricordarci che, il più delle volte, i popoli colonizzati e schiavizzati non aspettavano di essere “salvati”, ma sono stati invece i primi ad agire e a risultare determinanti per raggiungere tale obiettivo.

Lorenzo Kamel approfondirà questi temi in un libro che uscirà a giugno per Einaudi, Una Storia senza Tempo. Saperi precoloniali e ricerca del progresso.

