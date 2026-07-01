Immaginate una Meloni di opposizione con quasi il 30 per cento dei voti che chiede di essere insediata al Quirinale a furor di popolo dopo che gli altri partiti si sono spartiti le poltrone di sottogoverno nell’ennesima ammucchiata al centro. Sarebbe uno scenario di scontro totale. Con il Quirinale di Sergio Mattarella a fare da contestato arbitro e preda al contempo

Sulla base dei sondaggi, della legge elettorale e delle rivalità interne alla coalizione, il centrosinistra non aveva alcuna possibilità di governare questo Paese in autonomia nel 2027, dopo le prossime elezioni politiche. Fino a quando Giorgia Meloni non ha evocato un presidente della Repubblica di destra nel 2029.

La formula esatta è questa: “Non è detto che non si possa superare questo altro grande tabù e avere un presidente della Repubblica che non sia di centrosinistra”. La sede era una delle mille trasmissioni tutte uguali di Mediaset, conduttore Nicola Porro, dunque un contesto comparabile a quello di una festa di partito. Non una intervista ostile, non una battuta uscita male.

Con tanto di precisazione: l’eventualità di un capo dello Stato di destra è “terribile per un certo establishment”. Ma “sarebbe un altro modo di affermare una cosa banale: chi non è di sinistra non è figlio di un Dio minore, ha gli stessi diritti degli altri”.

Ecco, questo è un errore esistenziale per Meloni comparabile alla scelta di fare campagna in prima persona per il referendum sulla riforma della magistratura. Se il voto del 2027 viene appiattito sulla domanda “volete un presidente della Repubblica di destra o uno di garanzia come Sergio Mattarella?”, è già chiaro chi vincerà.

O almeno chi perderà: Giorgia Meloni.

La vera domanda è: perché Meloni sembra aver commesso questo apparente suicidio politico?