La scommessa di Marine Le Pen
Le prossime elezioni presidenziali francesi potrebbero trasformare lo stato di diritto in una questione elettorale
La sfida più grave potrebbe presentarsi dopo le elezioni. Secondo la Costituzione francese, un presidente in carica non può essere perseguito penalmente né può essere data esecuzione a sentenze penali durante il mandato presidenziale. Se Le Pen vincesse la presidenza, un esito che gli attuali sondaggi indicano ancora come del tutto plausibile, il procedimento contro di lei non verrebbe chiuso, come è accaduto nel caso di Donald Trump negli Stati Uniti. Verrebbe semplicemente sospeso fino alla fine del suo mandato.
Giovanni Capoccia
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