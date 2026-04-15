Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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Avatar di Cristina_M
Cristina_M
1h

Molto interessante. Speriamo che si sia davvero bruciato le ali… L’idea di un clone di Trump, per giunta giovane, in buona salute e animato dal sacro fuoco della fede, è un vero incubo.

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MK
2h

Grazie, Gloria, per questa meravigliosa sintesi, oltre alle risate, molto pertinente

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Assolutamente, procediamo.

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