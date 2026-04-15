Vance sembra chiaramente non credere una parola di quel che dice e questa ipocrisia, che in realtà è molto comune in politica, si sente nelle sue performance che risultano false e che spesso provocano l’effetto opposto Gloria Origgi

Da qualche tempo, girano battute e commenti sui social riguardo al vicepresidente americano J.D. Vance con il tag CursedVance, ossia “Vance maledetto”, come se una maledizione accompagnasse le imprese del delfino MAGA, che sembra accompagnato da una “iella” ormai notoria.

La sua visita a papa Francesco il 20 aprile 2025 fu seguita dalla morte del pontefice il giorno dopo.

Qualche giorno prima, alla Casa Bianca, aveva rotto il trofeo della squadra di football che aveva vinto il campionato americano con immagini che hanno fatto il giro del mondo.

Nel mese di marzo 2025, il suo viaggio in Groenlandia si era rivelato totalmente inconcludente, anzi, controproduttivo, rafforzando la preferenza degli abitanti dell’isola per il mantenimento delle relazioni complicate con la Danimarca pur di non diventare americani.

Sempre a ritroso, il 14 febbraio 2025 aveva pronunciato un inascoltabile discorso a Monaco di Baviera, lamentando la mancanza di libertà di espressione in Europa mentre il suo governo stava imbavagliando le università americane.

Il discorso ebbe l’effetto di aumentare la coesione europea.

Più recentemente, Vance è andato apposta a Budapest a sostenere Viktor Orbán in un’elezione in cui era dato ampiamente perdente e forse il suo sostegno ha contribuito a far sì che la sconfitta fosse ancora più scottante del previsto.

Di ritorno da Budapest, si è recato a Islamabad per negoziare una via d’uscita da una guerra decisa dal suo Presidente e sulla quale era contrario, e sentirsi dire dagli Iraniani che aveva perso tempo a fare il viaggio e che non erano disposti a negoziare con lui.

Insomma, il ragazzo hillbilly, cresciuto in Ohio e miracolosamente approdato all’università di Yale, con la faccia rotonda da sogno americano, sembra essere in realtà uno iettatore di memoria omerica, che non riesce a infilare nessun successo politico e che, con modi più formali ed educati, sta contribuendo alla distruzione sistematica della reputazione americana decisa per strane ragioni dall’amministrazione MAGA.

Critico di Trump prima del 2016, portato alla ribalta, con l’appoggio di Peter Thiel, dal successo del suo libro Hillbilly Elegy, in cui raccontava tutta la miseria e la disillusione dell’America rurale, Vance si converte poco a poco all’estremismo MAGA durante il primo mandato di Trump: abbandona la sua visione conservatrice tradizionalista, tradisce i suoi valori, e come un personaggio balzachiano, come Lucien, il protagonista de Le illusioni perdute, si getta con cinismo e ambizione nella macchina mortale della politica di Washington per diventarne in pochi anni il protagonista insieme a Trump.

Un bel ritratto di quest’uomo duplice e complesso, travolto da un mondo più grande di lui, fu pubblicato su The Atlantic nel luglio del 2025 con il titolo evocativo: The Talented Mr. Vance.

Da allora, la sua retorica al vetriolo, la sua faccia da predicatore americano di provincia, le sue contraddizioni personali – una moglie proveniente dall’immigrazione, figli meticci in un mondo politico americano iper-razzista, la fede cattolica accanto a un presidente che non fa che insultare il Papa – gli hanno provocato imbarazzi diplomatici, figuracce politiche e una reputazione che varia tra quella dello iettatore e quella, forse ancora peggiore, di uno yes-man senza vero potere né spessore.

Se le proiezioni di una sua eventuale candidatura nel 2028 lo davano vincente su Marco Rubio fino alla fine del 2025, ora non è più così.

La traiettoria di Vance è interessante per capire la politica MAGA americana e la strategia di Donald Trump.

Vance sembra chiaramente non credere una parola di quel che dice e questa ipocrisia, che in realtà è molto comune in politica, si sente nelle sue performance che risultano false e che spesso provocano l’effetto opposto.

Inoltre, è chiaro dall’inizio che Trump non vuole nessuno che possa fargli ombra. Che non vuole successori, perché non riesce a immaginare un mondo in cui non sarà più lui il protagonista.

Il suo bisogno di concentrare l’attenzione su di sé va dal suo rinominare varie istituzioni americane a suo nome, a farsi fare statue e ritratti, a scrivere post incendiari minacciando l’annientamento di civiltà che saranno sulla bocca del mondo intero in poche ore, a generare immagini con l’AI di sé stesso vestito da Gesù Cristo, un atto ambivalente che va dalla megalomania al bisogno di fare scandalo per avere attenzione (o forse al bisogno di chiamare un’ambulanza).

Trump massacra chi gli sta intorno, perché non vuole eredi: dopo di lui, il diluvio.

Vance, accecato dall’ambizione del potere, ha accettato una carica insostenibile, e delle missioni impossibili affidategli dal presidente proprio per umiliarlo.

La sua conversazione con Orbán in Ungheria, qualche giorno fa, è cominciata con una telefonata a Trump con la risposta imbarazzante di una segreteria telefonica. Il presidente non ha risposto.

Non mi stupirebbe che anche gli attacchi virulenti contro la Chiesa Cattolica non abbiano, tra le tante motivazioni, anche quella di mettere J.D. Vance in una posizione ridicola, degradante.

Non andrà meglio al segretario di Stato Marco Rubio, che deve ancora passare il Rubicone dell’attacco a Cuba, sempre più imminente, e gestire, da politico di origini cubane, l’ambivalenza che i cubani d’America avranno rispetto a questa operazione.

Un aspetto, se vogliamo, “positivo” di MAGA è che è un movimento costruito intorno alla personalità unica di un tiranno.

Trump non vuole nessuno che gli faccia ombra, non ascolta, non vuole successori e, così facendo, si porterà all’inferno, quando sarà il suo momento, l’intera ragione d’essere del movimento.

Ma anche se Vance volesse ridiventare credibile e volesse di nuovo incarnare valori diversi, la sua vicinanza a Trump l’ha bruciato, gli ha tolto qualsiasi credibilità, l’ha reso un fantoccio.

Se qualcuno si ricorderà del suo nome in futuro, farà attenzione a non pronunciarlo a voce alta per paura che porti male.

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