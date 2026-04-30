L’idea secondo la quale in Italia la sinistra avrebbe raggiunto un’egemonia culturale è falsa. Vorrebbe dire che la sinistra è stata in grado di far diventare i suoi valori e i suoi strumenti concettuali il senso comune degli italiani. Che questo sia falso è dimostrato dal fatto che in Italia è perfettamente possibile vincere le elezioni con idee e slogan di estrema destra Filippo Riscica

Il licenziamento della direttrice d’orchestra Beatrice Venezi prima ancora che venisse formalizzato il suo incarico di direzione del teatro La Fenice di Venezia non è soltanto una vicenda individuale, non si può ridurre alle tensioni con l’orchestra o ai sondaggi sulle prossime elezioni comunali sfavorevoli al centrodestra.

E’ la fine di un progetto che ha sempre avuto basi un po’ fragili, quello di usare la legislatura iniziata con il successo elettorale del 2022 per costruire una nuova egemonia culturale alternativa a quella che, secondo gran parte della destra ma non solo, la sinistra avrebbe imposto per decenni.

Il problema è che tutti quelli che discutono cosa sia questa egemonia e cosa si debba fare per costruirla o smantellarla hanno idee diverse. Anzi, opposte.