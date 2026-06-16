Appunti - di Stefano Feltri

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Alessandro Cosimetti
38m

Articolo lucidissimo sul paradosso. Quella formula "Usi ChatGPT la mattina, firmi petizioni contro i data center la sera" è la fotografia più precisa dello stato psicologico collettivo che ho letto ultimamente.

Aggiungerei un elemento che mi sembra il punto cieco del dibattito: la rivolta guarda nella direzione sbagliata. Protesta contro l'automazione cognitiva mentre il mercato sta già riallocando valore altrove. I lavori manuali qualificati, quelli che la borghesia urbana ha disprezzato per trent'anni, stanno diventando strutturalmente insostituibili. Non per romanticismo. Per impossibilità fisica di automatizzarli.

Proprio stamattina ho pubblicato qualcosa su questo, partendo dall'annuncio di Meta che forma idraulici ed elettricisti per costruire data center. Il paradosso è geometrico: l'infrastruttura dell'AI ha bisogno, per esistere fisicamente, di esattamente quei mestieri che credeva di rendere obsoleti.

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Thomas 🌈
4m

Qui, in una università italiana del nord, l'Intelligenza Artificiale è entrata come discorso, come "ambizione" nella ricerca ma anche come ripetizione della solita storia della Pubblica Amministrazione italiana che dagli anni '90 compra tecnologia pensando che basti l'acquisto per ottenere facilmente l'agognata innovazione ma poi non si cura di creare condizioni per l'uso effettivo della tecnologia.

Il sistema universitario italiano compra l'AI, e a caro prezzo. Sul sito web della CRUI la "contrattazione negoziata" a nome di tutti gli atenei italiani è avvenuta nel 2025 con un solo provider: OpenAI (quindi niente gara pubblica, niente procedura valutativa comparata). La base d'asta dichiarata è di 30 milioni di euro per 3 anni: https://ict.crui.it/contratti-e-convenzioni/openai-2/ Stiamo quindi parlando di somme importanti. Ma tutto questo passa sopra alle teste degli studenti perché le licenze sono destinate solo al personale, docente e non docente, mentre agli studenti non vengono date a causa dei numeri elevati degli iscritti. Ha inaugurato questo corso l'Università di Pisa nel 2024 quando ha comprato licenze per ChatGPT ma non per gli studenti. Conseguenze: 1) l'accesso alla tecnologia da parte degli studenti è molto diversificato perché è lasciato alla loro iniziativa; 2) avviene senza guida, senza offrire supporto per muoversi in una offerta di servizi ormai molto ampia; 3) i docenti possono parlarne in aula in maniera più che altro teorica.

Le Linee guida di un ateneo per l'uso dell'AI nell'insegnamento specificano che un docente non può chiedere agli studenti l'acquisto di licenze AI personali. Il che significa che l'AI viene concepita come un costoso luxury tool che sarebbe ingiusto imporre. Ma allo stesso tempo l'università non dà le licenze agli studenti e questo crea una contraddizione insanabile: non si può chiedere di acquistare licenze e non si può neppure darle. In pratica eventuali esercitazioni in classe diventano molto difficili, limitate all'uso di piani gratuiti o al docente che proietta in aula lo schermo del suo computer. E conviene sottolineare le differenze rispetto al passato: le licenze per l'AI sono individuali, quindi è impossibile creare laboratori informatici con accessi comuni come si faceva un tempo per pacchetti software ricorrendo alle licenze di tipo Campus utilizzabili su qualsiasi computer nello spazio dell'ateneo. Al massimo si potrebbero usare le AI open source da installare in locale e che gradualmente stanno diventando un settore dell'offerta sempre più importante.

Però il primo principio di quelle stesse linee guida dice che l'Università deve offrire opportunità di AI Literacy Education agli studenti, cosa che oltretutto è imposta per legge dall'EU AI Act del 2024 a tutti gli enti che usano l'AI (chiamati "deployer"). Eppure l'AI Literacy è resa impossibile dai principi successivi delle stesse linee guida e dal divieto di chiedere l'acquisto di licenze.

Ecco perché anche se gli studenti universitari italiani usano l'IA di fatto non sappiamo che cosa veramente conoscono. Si muovono in un ambiente universitario che a parte i corsi di laurea in Informatica tratta l'IA come qualcosa che non aggiunge valore ma semmai complica le cose. Esiste quindi un grande divario tra noi e gli Stati Uniti.

Se nelle Università americane gli studenti protestano, nelle università italiane invece c'è un assoluto silenzio da parte degli studenti. A fronte di quei 30 milioni di euro per l'acquisto di licenze per ChatGPT quale è il vero sostanziale investimento del sistema universitario italiano?

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Assolutamente, procediamo.

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