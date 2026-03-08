Secondo la Cdu, l’Unione cristiano democratica della Germania, il partito del cancelliere tedesco, Friedrich Merz, bisognerebbe superare la rigidità del tetto quotidiano delle otto ore (previsto dalla legge), sostituendolo con un limite settimanale, a condizione di rispettare le undici ore di riposo tra un turno ed un altro e di avere un giorno di riposo a settimana Roberto Seghetti

Sul tema dell’orario di lavoro sta venendo alla luce una singolare contraddizione tra ciò che nei Paesi industrializzati continuano a pensare le persone comuni e la maggior parte degli esperti, cioè che si debba andare verso una riduzione, e le leggi, le dichiarazioni e diversi progetti politici che stanno già andando in senso diametralmente opposto, verso un aumento dell’impegno quotidiano dei dipendenti.

Da anni, infatti, si ragiona sugli effetti sull’occupazione della crescente automazione e della sempre più pervasiva applicazione dell’intelligenza artificiale. In questo contesto è diventata di senso comune l’idea che uno dei possibili strumenti per attenuare il contraccolpo sul numero degli occupati possa essere anche una progressiva e generalizzata riduzione dell’orario di lavoro.

Molti prevedono dunque, come se fosse già una certezza, che si procederà in questo senso. Non solo.

L’epidemia di Covid e la conseguente necessità di mantenere le distanze ha fatto apprezzare in diversi paesi il lavoro da remoto; una diversa sensibilità alla qualità della vita ha prodotto nelle nuove generazioni una forte spinta al part time e lo stesso effetto hanno avuto in non pochi paesi le continue riduzioni dei servizi di welfare a sostegno delle famiglie.

In Italia, per esempio, la debolezza dei servizi per l’infanzia (asili nido) o per l’accompagnamento alla vecchiaia (dei genitori) ha avuto un impatto non secondario sul tempo di lavoro, soprattutto nell’occupazione femminile.

Basti dire che per le donne oltre il 15 per cento del part time viene considerato dall’Istat involontario, cioè obbligato da lavoro di cura in famiglia, contro il 5 per cento circa che riguarda i maschi.

Ma siamo certi che si continuerà in questa direzione, implementando le pratiche positive già messe in atto in alcune grandi aziende (si pensi a Luxottica) con risultati positivi sulla produttività e sulla qualità della produzione, oltre sulla soddisfazione dei lavoratori? Troppi segnali arrivati dalla fine del 2025 ad oggi inducono a una maggiore prudenza nelle previsioni.

Allungare l’orario

Le ore lavorate nei Paesi Ocse

L’ultimo, in ordine di tempo, è arrivato dall’ultraliberista presidente argentino, Javier Milei.

Nelle settimane passate è stata approvata in Argentina una legge che ha introdotto una banca ore che funzionerà così: in nome della flessibilità produttiva, le giornate lavorative potranno arrivare fino a dodici ore, con lo straordinario compensato da riposi successivi o riduzioni di orario.

Il datore di lavoro potrà inoltre frazionare le ferie in periodi minimi di sette giorni e modulare i periodi di riposo secondo le esigenze aziendali. E non basta.

La riforma ha esteso i periodi di prova in diversi settori e ha introdotto un regime specifico per i lavoratori delle piattaforme digitali, che vengono considerati autonomi: niente ferie pagate, niente tredicesima, meno tutele.

Analogamente, in India, il miliardario del software NR Narayana Murthy ha affermato di recente che i giovani dovrebbero essere pronti a lavorare 70 ore a settimana per contribuire allo sviluppo del paese, anche se, secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, prima della pandemia risultava che sgobbassero molto di più dei loro coetanei in Usa, Germania, Brasile.

Eccezioni, direte voi, dato che si tratta di personaggi singolari, potenti in paesi che non fanno parte del nostro mondo. Neanche per sogno.

Nelle aziende della Silicon Valley, come ha ricordato in un recente articolo su Il Sole 24 Ore Paolo Benanti, teologo esperto di tecnologia, già consigliere di Papa Francesco sul tema dell’intelligenza artificiale, si è passati dalla cultura della coccola, riservata ai dipendenti delle più importanti case di software e hardware, all’idea che occorra introdurre il sistema 996 praticato dai concorrenti cinesi: si lavora dalle nove del mattino alle nove di sera per sei giorni su sette. Per reggere la concorrenza, dicono i responsabili del personale e i manager con cui Benanti ha parlato.

Anche in Europa se ne è cominciato a parlare concretamente. Secondo la Cdu, l’Unione cristiano democratica della Germania, il partito del cancelliere tedesco, Friedrich Merz, bisognerebbe superare la rigidità del tetto quotidiano delle otto ore (previsto dalla legge), sostituendolo con un limite settimanale, a condizione di rispettare le undici ore di riposo tra un turno ed un altro e di avere un giorno di riposo a settimana.

Il governo tedesco ha già fatto un primo passo in questa direzione con la Nuova strategia del turismo, che punta a introdurre per quel settore il limite di ore settimanale al posto di quello giornaliero.

La ministra dell’Economia, Katherina Reiche (Cdu), ha giustificato la misura citando la necessità di offrire maggiore flessibilità alle imprese. Il responsabile governativo per il turismo, Christoph Pleiss (Cdu) ha lasciato intendere, come ha raccontato su La Repubblica, la brava collega Tonia Mastrobuoni, che la riforma potrebbe estendersi ad altri settori: “La flessibilità della legge sull’occupazione e l’introduzione della settimana lavorativa al posto della giornata lavorativa saranno approvate entro la fine dell’anno”.

L’idea a cui si punta a Berlino è di arrivare fino a 12 ore al giorno per alcuni settori specifici, come turismo, gastronomia e cura.

Senza contare, poi, l’attacco diretto al part time. Il governo guidato da Friedrich Merz ha anche puntato il dito contro quelle che considera “storture”che mettono a rischio la competitività tedesca: le troppe assenze per malattia, i troppi mini-job e un ricorso crescente al part-time, a cui invece nella Cdu si pensa di mettere un limite.

Il segnale di una possibile, netta inversione di marcia è arrivato anche da BusinessEurope, diciamo così, la lobby degli industriali europei.

Negli ultimi mesi ha avviato un’intensa opera di promozione verso una maggiore flessibilità dell’orario di lavoro e verso la revisione delle normative attuali per aumentare la competitività delle imprese.

Un intenso lavorìo, insomma. Senza contare quel che abbiamo sotto gli occhi continuamente, come dimostrano le indagini della magistratura italiana sui rider che ci portano il cibo e che sono collegati a grandi catene internazionali o sui braccianti che nelle nostre campagne raccolgono pomodori e altri prodotti agricoli.

Mentre sindacati e forze politiche progressiste, in Italia e in altri Paesi industriali, continuano a ragionare attorno a tempi di lavoro ridotti e a rapporti di lavoro capaci di garantire meglio la dignità della persona, oltre che qualità della vita, uscendo da una tendenza anche troppo accentuata alla crescita del lavoro povero, è altamente possibile che stia invece partendo l’ennesimo attacco, l’ennesimo passo indietro, l’ennesima sfida alla parità dei diritti lanciata da quello che ho chiamato Capitalismo Feudale nel mio ultimo libro, appena pubblicato da Laterza.

Perché, come si dice nei libri gialli, un indizio è solo un indizio. Due indizi sono solo due indizi. Ma da tre indizi in poi bisogna pensare che dietro quel che appare ci sia anche un fatto reale.

E sarebbe un errore sottovalutarlo: troppe volte in passato questi piccoli smottamenti sono stati catalogati come avvenimenti marginali per poi diventare invece senso comune e arretramento decisivo e generalizzato.

Lascia un commento

Video Podcast - Cosa vogliono gli StatiUniti e Israele dalla guerra in Iran?

Abbonati ad Appunti per leggere

Guarda l’intervista a Michael Walzer

Guarda il video Appunti di libri

Il videopodcast di Appunti di Geopolitica

Regala un'iscrizione