Andrea Rizzi lavora come corrispondente per gli Affari Globali a El País, dove pubblica anche una rubrica settimanale di opinione dedicata all’Europa. È membro del comitato editoriale del giornale, per il quale ha ricoperto in precedenza i tuoi di caporedattore della sezione Internazionale e vicedirettore responsabile dell’area Opinioni. Per la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli Editore ha appena pubblicato il libro L‘assalto dei revanscisti. Come rinsetimento, nazionalpopulismo e autoritarismo sfidano l’ordine liberale, con prefazione di Enrico Letta e postfazione di Nathalie Tocci.

Un mondo è morto. Quello dell’egemonia degli Stati Uniti, costruita e proiettata grazie a una formidabile rete di alleanze in Europa e nell’Est asiatico; quello della globalizzazione e del libero commercio; quello dell’espansione delle istituzioni internazionali; quello che, anche se di fatto era pieno di violenze ed abusi, accoglieva nel suo seno un impulso retorico a favore della democrazia e dei diritti umani.

È morto sotto i colpi dell’assalto contemporaneo di forze assetate di rivincita e vendetta, scatenate sotto la bandiera del nazionalismo.

Forze spinte dal risentimento, come la Russia di Putin dopo l’umiliazione del crollo dell’URSS. O gli Stati Uniti di Trump, che demoliscono l’ordine che essi stessi avevano contribuito, più di tutti, a costruire, cavalcando l’onda del malessere delle classi popolari escluse dai benefici del mondo precedente, che invece ha fatto volare le classi superiori.

Ma il senso di una morte, e anche quello di una nuova costruzione, sono diversi a seconda da dove si osservano.

Per capirli meglio c’è un angolo dell’Europa che, per ragioni geografiche, storiche, culturali e politiche, costituisce un punto d’osservazione di particolare interesse: la Spagna.

Sono ragioni di peso: il vincolo con l’America che parla spagnolo, non solo quella che comincia sotto il fiume Bravo, ma anche quella delle decine di milioni di hispanos degli Stati Uniti; il nesso fortissimo con l’Africa, con i territori nazionali su quel continente - Ceuta e Melilla -, le coste del Marocco a distanza insignificante dalla metropoli, l’arcipelago delle Canarie, e poi i vecchi territori coloniali, sia il Sahara Occidentale o la Guinea equatoriale; e pure una leadership politica d’indole progressista con il coraggio di mettere al centro del dibattito punti di vista alternativi, fuori da consensi di maggioranza in Europa, fuori da certe logiche che si presentano come prudenza ma spesso sono piuttosto codardia e sottomissione.

Si sono viste varie incarnazioni di quell’orientamento negli ultimi mesi. Si può pensare alla vigorosa denuncia degli eccessi abominevoli delle forze israeliane nell’azione militare contro Gaza e il riconoscimento dello Stato di Palestina prima di tanti altri.

O al rifiuto di sottoscrivere il patto per l’incremento della spesa militare degli alleati della NATO fino al 5 per cento del PIL imposto da Trump senza che ci fosse dietro un vero calcolo delle esigenze materiali di riarmo -né una previsione delle conseguenze-.

O la voce che si leva contro la proliferazione nucleare - alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco di Baviera- quando mezza Europa è concentrata su come riconfigurare la propria difesa atomica estendendo l’ombrello di copertura dell’arsenale francese, vista la scarsa fiducia nella garanzia offerta da Washington.

Né le premesse geografiche, storiche e linguistiche -né tantomeno i postulati politici- significano che la Spagna abbia ragione, che quello che da qui si vede sia un panorama più nitido, più giusto che altri.

In concreto, conviene ricordare che la politica di Pedro Sánchez - che cerca di situarsi su un piano di altezza morale a livello internazionale- è coperta da zone d’ombra.

È macchiata da gravi indizi di corruzione tra suoi stretti collaboratori o decisioni che hanno deteriorato il clima democratico in Spagna, con molteplici iniziative che hanno messo l’interesse del partito davanti a quello della collettività, con concessioni torbide ai separatisti catalani fatte per conservare il potere, con nomine che hanno il sapore di colonizzazione di istituzioni.

Non è tutto oro ciò che brilla. Ma Sánchez ha detto e fatto cose importanti che meritano attenzione e, nell’insieme, il prisma spagnolo è senz’altro un prezioso complemento di comprensione a fronte di sguardi europei spesso annebbiati, sopiti da ragionamenti mainstream non messi sufficientemente a prova.

E tra gli elementi di arricchimento che lo sguardo ‘spagnolo’ consente c’è una sensibilità straordinaria alle aspettative e rivendicazioni del Sud Globale.

La legge della giungla

Gli europei seguono basiti l’evoluzione di un mondo nel quale, d’improvviso, dopo vari decenni, si trovano esposti all’assalto dei predatori.

Piangono la morte di un ordine in cui erano sicuri. Ma, se la morte è indiscutibile, la vita che la precedette ebbe un senso molto diverso per miliardi di persone. Mentre gli occidentali si baloccavano con il concetto del mondo multilaterale basato in regole, la maggior parte del mondo rimaneva esposta alla legge della giungla, come sempre.

Questa parte del mondo non mette in discussione che assistiamo a un cambio profondo, perché una potenza nucleare - la Russia - invade e cerca di annettersi un paese vicino, e un’altra -gli Stati Uniti- lavora per distruggere istituzioni internazionali, mentre erode alleanze storiche.

A nessuno poi sfugge che la Cina, nonostante si presenti come una forza matura e stabilizzatrice in un’epoca di titani violenti e capricciosi, promuove un profondo cambio di schemi ed equilibri, per riconfigurare l’ordine in un modo che le convenga, negando l’universalità dei diritti umani, gettando nella pattumiera il concetto di democrazia, utilizzando senza scrupoli, laddove necessario, il suo straordinario potere.

Ma per loro, per il Sud Globale, questo innegabile cambio è solo un processo di omogeneizzazione: ora anche noi europei siamo esposti alla legge della giungla, come tanti altri.

Naturalmente, il livello di rischio non è mai stato uguale per tutti. Africani e mediorientali sono più esposti ai rischi. L’America Latina veniva invece da una fase relativamente benigna, non certo sicura e prospera come quella degli europei, ma piuttosto stabile.

Dopo decenni di convulsioni, di interventi senza scrupoli degli Stati Uniti, come sanno il Cile di Allende, Panama, Cuba e tanti altri, l’alba di questo secolo è stata un tempo di tranquillità. Ma questa tranquillità è oggi distrutta, e dalla Spagna si sente bene la forza del peggioramento della situazione dell’America Latina, sotto la spinta di diverse forze.

Da una parte, la terribile espansione delle attività illegali e violente delle bande criminali nella regione, che provocano un esodo migratorio del quale la Spagna è notevole punto di approdo. Dall’altra, il mutamento degli Stati Uniti che, dopo decenni di disinteresse e atteggiamento relativamente rispettoso, hanno riabbracciato vecchi istinti interventisti o di interferenza nel loro emisfero.

Oltre a questi riferimenti, è importante anche calibrare il grado d’intensità dell’indignazione di questa parte del mondo per le nostre ipocrisie standard occidentali.

Quelle per le quali si protesta e si reagisce -con piena ragione- di fronte all’inaccettabile abuso dell’invasione russa dell’Ucraina, mentre si rimane sostanzialmente inerti di fronte al massacro di decina di migliaia di civili nella Striscia di Gaza. È importante misurarla perché bisogna capire che, nella costruzione di una nuova epoca, questa parte del mondo ha la sua importanza.

È per questo che L’assalto dei revanscisti (Fondazione Giangiacomo Feltrinelli) è costruito con una struttura tripartita che offre una interpretazione della fine di un’era dal punto di vista dell’Occidente, dell’Oriente e del Sud.

Ed è per questo che, nel quadro di un’analisi geopolitica e socioeconomica, ricorre in modo sistematico a riferimenti letterari.

Perché gli scrittori universali sono grandi conoscitori dell’anima e le loro opere illuminano i sentimenti profondi che spiegano la politica e la geopolitica in una chiave universale, che supera l’eurocentrismo l’occidentocentrismo- che intorpidiscono certi sforzi di comprensione.

Come ha detto Keir Starmer, primo ministro britannico, alla conferenza di Monaco, conviene abbandonare il luogo comune secondo il quale nei momenti decisivi ci si trova di fronte a un incrocio.

In realtà, per gli europei che non si riconoscono nei progetti revanscisti - quelli del nazionalismo, delle visioni retrograde della società - c’è solo una strada. Comincia, senz’altro, con una maggiore integrazione tra Paesi europei, per dotarsi della forza e della capacità d’azione necessaria per non essere soggiogati in questo nuovo tempo.

Ciò richiede tante cose, dal completamento del mercato comune, per avere maggiore slancio economico ed ampliare gli investimenti, fino all’emissione di debito comune per finanziare costose imprese comuni.

Bisognerà certamente costruire una maggiore autonomia e capacità sul piano militare e regolare meglio l’universo digitale per ridurre i rischi di manipolazione delle menti da parte di attori malintenzionati, siano essi orientali o occidentali. Ma sarà necessario anche approfondire o costruire relazioni con altri partner nel mondo.

Questo concetto comincia ad affiorare, ma quasi sempre si limita all’ambito della prevedibilità: paesi UE con altri paesi europei -Regno Unito, Norvegia, Svizzera- o altre nazioni democratiche avanzate -Canadà, Giappone, Australia...-. Giusto. Ma è sufficiente? No. Questo è quello che non si suole trovare in discorsi come quello di Starmer.

Modello Spagna

Bisogna aprire lo sguardo, e cercare cooperazioni con altri. La Spagna è stata forza motrice inesauribile dell’accordo commerciale con Mercosur, un passo dato nella giusta direzione di diversificazione e reazione di fronte all’assalto trumpista a colpi di dazi.

Con l’America Latina si può cooperare, sia in materia di ambiente o di risorse strategiche.

Certo, la deriva verso la destra estrema di stampo trumpista di tanti paesi della regione complica le cose, ma vanno studiate e colte le possibilità che ciononostante esistono.

Allo stesso modo, sebbene la leadership di Modi è una proposta nazionalista, che marginalizza i musulmani ed ha deteriorato la qualità democratica, è giusto pensare nuove forme di cooperazione con l’India, un gigante che, come noi, non vuole essere sottomesso da altri più grandi ancora e che, per storia e ambizioni, non si allineerà mai con uno di essi.

Occorre pensare in un modo nuovo. La costruzione della resistenza all’assalto dei revanscisti -queste forze oscure che cercano di recuperare terreno perduto sotto bandiere nazionaliste- richiede nuove strategie, nuove alleanze.

Dovranno essere geometrie variabili. Con alcuni si potranno fare progetti nel settore commerciale, con altri nel campo della lotta contro il cambiamento climatico, con altri ancora pattuire posizioni comuni su questioni di interesse globale, dalla fissazione di standard tecnologici o l’approvazione di nuovi trattati internazionali.

Questa azione internazionale è imprescindibile. Ma tutto comincia, sempre, nell’anima delle persone. Oggi ciò che occorre è trovare il coraggio di dire no.

Gli europei si muovono nel percorso delle varie fasi del lutto. Prima la negazione della morte, poi la rabbia, la negoziazione, la depressione, l’accettazione . Ora bisogna sviluppare la reazione. A livello collettivo e, prima ancora, individuale. E la reazione nascerà da ‘no’ ben detti, come ci spiegano Albert Camus nel suo Uomo in rivolta o Italo Calvino, con il suo Barone Rampante, che dice un secco ‘no’ ai genitori che gli vogliono far mangiare lumache a pranzo proprio al principio del romanzo, così come l’autore disse no al PCI che esitava a prendere le distanze dalla URSS che schiacciava Budapest, che calpestava la libertà e la democrazia.

Gli europei sembrano cominciare ad avere quell’orientamento. La hanno dimostrato sulla vicenda della Groenlandia.

A fronte delle minacce di annessione, manifestarono una chiara opposizione. Quella resistenza, l’agitazione dei mercati e anche il forte disaccordo interno negli stessi Stati Uniti hanno cooperato nel forzare la marcia indietro di Trump, almeno per il momento. Dire ‘no’ può servire. Bisogna dirlo, a livello collettivo e pubblico e, prima ancora, a livello individuale e privato.

Ecco, dalla Spagna sono arrivati, già da prima, alcuni no secchi, notevoli: all’Israele degli abusi contro Gaza o al Trump che impone il 5 per cento. O a una certa logica di interpretazione del senso delle migrazioni. La Spagna procede a regolarizzare mezzo milione di persone senza documenti.

Altri lo hanno fatto, perché comprendono il senso della misura, ma con la sordina. Madrid lo fa, e lo dice con chiarezza. Si può essere più o meno d’accordo, ma una cosa è chiara: senza un nuovo pensiero e senza l’inclinazione a resistere, saremo sopraffatti dai revanscisti.

