Palantir crea una nuova cornice di possibilità per l’azione del potere esecutivo, amministrativo, securitario. Rende il potere più potente, più invasivo, ma anche privo di ogni tracciabilità: se a rendere lo Stato operativo è una azienda privata, di chi è la responsabilità ultima delle azioni? Del fornitore, cioè Palantir, o del cliente, cioè il governo?

Questa generazione di imprenditori tecnologici ha velleità filosofiche che mancavano a quella precedente, quella degli Steve Jobs e dei Bill Gates. Una volta nella Silicon Valley la sfida era inventare nuove tecnologie, ora sembra che la missione sia costruire nuove società attraverso la tecnologia esistente.

La società Palantir, fondata da Peter Thiel, ha pubblicato sui suoi account social un manifesto in 22 punti che è la sintesi, un po’ adeguata ai tempi, del libro uscito nel febbraio 2025 e firmato dall’amministratore delegato Alex Karp e dal capo degli affari legali di Palantir, Nicholas Zamiska.

All’epoca della pubblicazione, molti notarono che il libro sembrava scritto per un’altra America, senza Donald Trump. E Karp, in effetti, era sempre stato il filosofo progressista usato da Peter Thiel per sedurre gli ambienti più diffidenti.