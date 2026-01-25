La propaganda sulla sicurezza premia solo la destra
I dati dicono che l’emergenza non esiste, ma il governo prova ad allarmare e rassicurare per avere voti. La sinistra insegue, e si condanna
Sulla base di quello che sappiamo, perfino sulla base dei dati del governo Meloni, possiamo dire che in Italia non esiste alcuna emergenza sicurezza. Esiste invece un racconto dell’insicurezza che serve ad alimentare la percezione da parte degli elettori di aver bisogno di più controlli, di più polizia, di più repressione
Non so se avete notato, ma ogni volta che la questione sicurezza si guadagna le prime pagine dei giornali e le aperture dei tg, la destra di governo sembra dare due messaggi in contraddizione tra loro.
Che si parli di femminicidi o coltelli a scuola, da un lato il governo deve dire che c’è un grande problema di sicurezza in Italia e che il suo approccio duro e inflessibile è l’unico adatto a risolverlo.
Poiché è al governo da tre anni e mezzo, il governo però deve anche sostenere al contempo che l’Italia è diventata più sicura grazie a Giorgia Meloni e ai suoi ministri.
Anche l’opposizione va in confusione, perché applica la stessa scissione argomentativa: contesta alla destra la presunta emergenza sicurezza, però le contesta anche le politiche securitarie per affrontarla.
Lo abbiamo già detto e scritto: in Italia non esiste alcuna emergenza sicurezza.
Certo, a ognuno di noi può capitare una brutta esperienza, magari vicino alla stazione di Roma o di Milano al centro di tante cronache. Ma non c’è un solo indicatore che indichi un peggioramento rilevante delle condizioni.
Praticamente tutti i reati sono in calo o stabili, se si considera un anno eccezionale il 2020 quando eravamo tutti chiusi in casa per il Covid, ladri e assassini inclusi.
Anche per le donne l’Italia non è mai stata un Paese così sicuro, nel senso che il numero dei femminicidi è sempre troppo alto ma cala di anno in anno.
E allora perché siamo ossessionati dalla questione sicurezza e che conseguenze ha questa ossessione?