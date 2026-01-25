Non so se avete notato, ma ogni volta che la questione sicurezza si guadagna le prime pagine dei giornali e le aperture dei tg, la destra di governo sembra dare due messaggi in contraddizione tra loro.

Che si parli di femminicidi o coltelli a scuola, da un lato il governo deve dire che c’è un grande problema di sicurezza in Italia e che il suo approccio duro e inflessibile è l’unico adatto a risolverlo.

Poiché è al governo da tre anni e mezzo, il governo però deve anche sostenere al contempo che l’Italia è diventata più sicura grazie a Giorgia Meloni e ai suoi ministri.

Anche l’opposizione va in confusione, perché applica la stessa scissione argomentativa: contesta alla destra la presunta emergenza sicurezza, però le contesta anche le politiche securitarie per affrontarla.

Lo abbiamo già detto e scritto: in Italia non esiste alcuna emergenza sicurezza.

Certo, a ognuno di noi può capitare una brutta esperienza, magari vicino alla stazione di Roma o di Milano al centro di tante cronache. Ma non c’è un solo indicatore che indichi un peggioramento rilevante delle condizioni.

Praticamente tutti i reati sono in calo o stabili, se si considera un anno eccezionale il 2020 quando eravamo tutti chiusi in casa per il Covid, ladri e assassini inclusi.

Anche per le donne l’Italia non è mai stata un Paese così sicuro, nel senso che il numero dei femminicidi è sempre troppo alto ma cala di anno in anno.

E allora perché siamo ossessionati dalla questione sicurezza e che conseguenze ha questa ossessione?