La politica percepita
L’ennesimo decreto sicurezza fatto su misura degli spettatori di Rete4 conferma la strategia: proporre soluzioni inutili a problemi inesistenti, in un moto perpetuo di allarmismo e rassicurazione
Far credere che la realtà si conformi a quanto previsto in disposizioni di legge rese più severe, senza valutarne preventivamente gli effetti, è un atto di presunzione: ma è proprio ciò che fa il governo attuale
Vitalba Azzollini
Il governo Meloni ha approvato l’ennesimo pacchetto sicurezza, un decreto e un disegno di legge: per spiegare i contenuti l’unico modo è guardare ai fatti di cronaca che li hanno ispirati, e i titoli delle trasmissioni di Rete4 ad essi dedicati.
Tanto che la premier Giorgia Meloni non presenta le nuove norme in conferenza stampa, ma direttamente da un programma di Rete4, dal produttore al consumatore finale senza intermediari.