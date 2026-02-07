Il governo Meloni ha approvato l’ennesimo pacchetto sicurezza, un decreto e un disegno di legge: per spiegare i contenuti l’unico modo è guardare ai fatti di cronaca che li hanno ispirati, e i titoli delle trasmissioni di Rete4 ad essi dedicati.

Tanto che la premier Giorgia Meloni non presenta le nuove norme in conferenza stampa, ma direttamente da un programma di Rete4, dal produttore al consumatore finale senza intermediari.