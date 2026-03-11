Thiel ha considerato e considera Trump la persona incaricata dalla storia di fermare e smantellare l’ideologia che lui chiama socialismo woke. Thiel pensa che il pensiero woke abbia portato la civiltà occidentale al collasso, che siamo sull’orlo di un precipizio e che Trump abbia salvato una situazione culturale, politica e morale completamente compromessa Mattia Ferraresi

La visita di Peter Thiel a Roma è diventata un piccolo caso politico: cosa viene a fare? E perché? Chi incontrerà del governo, ammesso che incontri qualcuno? Il Vaticano di Papa Leone XIV abbraccia la destra americana o, al contrario, mal tollera la sua presenza nella capitale della Chiesa universale?

Qualunque cosa faccia o dica Peter Thiel, soprattutto quando parla di filosofia e apocalisse, ormai è un evento. Nel mondo in cui tutto è trasmesso in diretta streaming e lascia traccia sui social, Thiel ha reinventato il formato delle lezioni dal vivo, per pochi, avvolte da un’aura di segretezza.