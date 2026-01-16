La domanda “queste linee guida con la piramide rovesciata sono scientifiche o politiche?” è posta male. Sono politiche per definizione. Non perché siano propaganda, ma perché sono traduzione: dalla scienza (probabilistica, imperfetta, piena di caveat) alla decisione pubblica (che deve produrre un’indicazione unica e chiara) Elisabetta Lalumera

Il 7 gennaio 2026 i Dipartimenti americani dell’Agricoltura e della Salute hanno presentato la nuova edizione delle linee guida nutrizionali federali (Dietary Guidelines for Americans), aggiornate ogni cinque anni.

Sono raccomandazioni pensate per orientare politiche e programmi di salute pubblica — dalle mense scolastiche ai programmi di assistenza alimentare — e per questo hanno un impatto enorme ben oltre la nutrizione.

La novità più visibile è grafica e politica insieme: una piramide “rovesciata” che mette in alto proteine e grassi da alimenti interi, e in basso i cereali.

L’ho vista per la prima volta su un telefono, la piramide rovesciata, poi l’ho trovata sui social condivisa da qualcuno, il tempo di scorrere e già arrivavano i commenti: finalmente, follia, lobby, propaganda, il segretario ala Salute Robert F. Kennedy jr. Nessuno chiedeva: cosa c’è scritto nel documento completo? Come funziona? A cosa serve?

È questo che mi colpisce ogni volta che escono nuove linee guida in nutrizione. Non tanto il contenuto — sempre più o meno prudente, più o meno discutibile — ma il riflesso pavloviano che scatta immediatamente: cerchiamo un colpevole e un’intenzione nascosta, come se una tabella potesse essere un manifesto politico o una dichiarazione di guerra culturale.

E invece le linee guida sono qualcosa di diverso. Più noiose, più importanti, e soprattutto più difficili da giudicare con gli strumenti del talk show.

Qui non entrerò nel merito del nuovo documento pubblicato sotto l’egida dell’ormai famigerato Kennedy, per indicare piuttosto alcune caratteristiche strutturali delle raccomandazioni nutrizionali in generale, per capire che tipo di strumenti sono e cosa possiamo e dobbiamo aspettarci, al netto delle polemiche.

Cosa sono le linee guida

Le linee guida nutrizionali non sono “la dieta giusta”. Sono strumenti di salute pubblica. Servono a orientare politiche, programmi e comunicazione istituzionale: mense scolastiche, ospedali, programmi di assistenza alimentare, campagne educative. In un paese grande (e diseguale) come gli Stati Uniti, questo significa avere influenza reale sulla dieta quotidiana, anche di chi non ha mai letto una riga del documento.

Questo è il punto che di solito dimentichiamo: non sono scritte per te o contro di te. Sono scritte per un Paese intero. Devono funzionare su milioni di corpi diversi: età diverse, redditi diversi, accesso al cibo diverso, tempi di vita diversi, abitudini diverse, patologie diverse.

Devono produrre benefici misurabili su larga scala e, soprattutto, devono essere comunicabili. E comunicabile significa una cosa precisa: semplificato, necessariamente. Ed è proprio per questo che sono sempre politiche.

Ecco il mio primo punto: la domanda “queste linee guida con la piramide rovesciata sono scientifiche o politiche?” è posta male. Sono politiche per definizione. Non perché siano propaganda, ma perché sono traduzione: dalla scienza (probabilistica, imperfetta, piena di caveat) alla decisione pubblica (che deve produrre un’indicazione unica e chiara).

Non sono un articolo scientifico. Sono una scelta: quali evidenze mettere al centro, quali rischi ridurre prima, quali messaggi rendere forti e quali no, quale compromesso proporre tra ciò che sarebbe ottimale e ciò che è praticabile. È politica nel senso serio: governo della complessità.

Obiettivi diversi, linee guida diverse

C’è poi un ulteriore motivo per cui “scienza contro ideologia” è un frame fuorviante: le linee guida possono avere obiettivi diversi. Le linee guida hanno spesso un obiettivo dominante: ridurre il rischio di malattie croniche nella popolazione (cardiovascolari, diabete, obesità, alcuni tumori). È l’approccio “rischio-malattia”: si lavora su probabilità, fattori di rischio, riduzione del danno.

Ma oggi l’alimentazione ha un secondo livello enorme: la sostenibilità, cioè l’impatto ambientale e sociale delle diete.

Ed è qui che entra spesso EAT-Lancet come termine di paragone. Si tratta di una commissione internazionale (nutrizione e scienze ambientali) che ha proposto nel 2019 un modello di dieta salutare planetaria: una dieta pensata insieme per salute e sostenibilità.

È un modello dichiaratamente normativo: riduce drasticamente la carne rossa e limita fortemente gli ultra-processati, proprio perché il suo obiettivo non è solo prevenire malattie in una popolazione nazionale, ma ripensare la dieta globale in un mondo con risorse finite.

È noto infatti che l’impatto dei bovini sulla sostenibilità ambientale sia molto alto. Ma è ovvio che se confondi questi livelli — prevenzione nazionale e sostenibilità globale — ti sembrerà che qualcuno stia sempre barando.

“C’è troppa carne”

Quando circola la critica “la piramide rovesciata favorisce allevatori e filiera del mais”, io non sono particolarmente colpita.

Pressioni economiche esistono e da sempre. In nutrizione, forse più che altrove, perché il cibo è prodotto da vendere e identità culturale insieme (immaginate il potere economico dell’industria farmaceutica, ma con in più il fuoco delle tradizioni nazionali).

Ma ridurre tutto alla lobby è una scorciatoia, perché c’è un’altra parte della questione, meno ideologica e più storica: la necessità di correggere distorsioni prodotte dalle versioni precedenti delle linee guida, e soprattutto dalla loro traduzione culturale. In altre parole: non è solo “chi ci guadagna?”. È anche: quali danni collaterali abbiamo creato fin qui?

Se torniamo indietro, il grande errore storico delle guidelines moderne negli Stati Uniti – dati i risultati che abbiamo oggi in termini di salute della popolazione - è stata la demonizzazione dei grassi.

Il messaggio originario attorno al 1970 nasce in un contesto serio: ridurre malattie cardiovascolari. Ma quando il messaggio diventa cultura alimentare, accade ciò che accade sempre: la prudenza si irrigidisce e diventa morale. Grassi cattivi, carboidrati buoni. Senza grassi uguale virtuoso.

E qui il mercato fa il suo capolavoro. Appena dici “meno grassi”, l’industria risponde con un’ondata di prodotti che spesso compensano con zuccheri, addensanti, aromi.

È una fase decisiva perché mostra una regola generale: appena un nutriente viene demonizzato, qualcun altro viene promosso senza che ce ne accorgiamo.

E così, mentre trionfavano le versioni light, negli anni Ottanta e Novanta aumentavano negli Stati Uniti come altrove obesità e sindrome metabolica. Non perché i grassi fossero totalmente innocenti, ma perché il messaggio semplificato aveva prodotto un ambiente alimentare perfetto per cibi finto-salutari: più zuccheri, più amido, più calorie liquide.

Questa è una delle ragioni per cui la piramide rovesciata può anche essere letta come correzione: non come “manifesto pro-carne”, ma come tentativo di spostare l’attenzione verso alimenti più riconoscibili e più sazianti, meno dipendenti da un universo di surrogati virtuosi.

Perché le linee guida oscillano

Ma perché le linee guida sulla nutrizione cambiano così tanto negli anni? Perché i grassi non sono più davvero cattivi come negli anni Settanta del secolo scorso? Non è solo politica e non è solo lobby: è anche metodologia.

La scienza della nutrizione è una delle scienze più difficili da fare bene. Non puoi controllare cosa mangia una persona per anni. Non puoi assegnare diete da seguire come distribuisci farmaci ai soggetti di uno studio controllato.

Non puoi eliminare tutti i confondenti da uno studio che dura anni (l’ambiente, lo stile di vita, con le loro infinite variabili).

Non puoi evitare bias di memoria (quando chiedi ai soggetti dello studio cosa hanno mangiato, si ricordano correttamente?). E l’ambiente alimentare, ciò che è disponibile al mercato e nei negozi, cambia di continuo.

Qui alcuni metodologi hanno detto una cosa che sembra brutale, ma descrive bene il problema: in nutrizione trovi molti risultati “troppo buoni per essere veri” (too good to be true). A volte sembra che tutto faccia bene e tutto faccia male (letteralmente, ogni ingrediente delle nostre ricette), a seconda dello studio e del titolo di giornale.

È un campo che genera continuamente evidenze che poi non reggono quando provi a replicarle o quando le metti insieme con rigore scientifico. Perché non è infrequente che piccoli studi osservazionali si contraddicano l’uno con l’altro, mentre gli studi grandi e le metanalisi serie sono difficili da fare.

È per questo che la variabilità delle guidelines non dovrebbe scandalizzarci come fosse incompetenza.

Dovrebbe ricordarci una cosa più sobria: stiamo traducendo una scienza probabilistica e instabile in raccomandazioni che devono sembrare certe (sulle sciocchezze che poi i guru della nutrizione sui giornali riescono a produrre, ci sarebbe da scrivere un milione di parole e io sono ovviamente tentata… ma non oggi).

Pollan e il nutrizionismo

C’è una diagnosi culturale semplice utile per capire un’altra questione problematica legata alle linee guida: “nutrizionismo”, un termine reso noto dal divulgatore Michael Pollan.

Nutrizionismo è il lato cattivo della scienza della nutrizione, ovvero il ridurre il cibo a nutrienti singoli, come carboidrati, grassi, zuccheri. Scientifico in apparenza, ma molto poroso agli interessi del mercato e a semplificazioni dannose. Il cibo ridotto a numeri, l’etichetta che diventa segnale di salute e anche bussola morale.

La scena è questa: sei al supermercato, guardi due prodotti e non guardi davvero il cibo, vedi l’etichetta: “Con proteine”, “Senza zuccheri”, “Senza grassi”, “Ricco di fibre”. E ti senti virtuoso. Ti senti in controllo. Ti senti scientifico.

È proprio questo il lato oscuro: quando un sistema è troppo complesso, gli esseri umani adottano scorciatoie cognitive e l’etichetta è la scorciatoia perfetta. Per questo è anche il luogo ideale dove industria e moralizzazione si incontrano.

E qui il cerchio si chiude: persino una linea guida ragionevole, in una cultura di nutrizionismo (e di poca cultura di scienza della nutrizione), può diventare carburante per nuovi ultra-processati che appaiono “virtuosi”.

Da qui la raccomandazione, che troviamo anche nel nuovo documento statunitense, a scegliere cibi interi e quindi tradizionali - la bistecca e non più il piatto pronto magari vegetale ma con mille creme: può suonare un po’ “di destra”, ma è anche un riflesso contro la matematica fuorviante del nutrizionismo.

Qual è per me il cibo giusto?

Se devo chiudere con un concetto, chiudo così, con banalità: non bastano le linee guida per dirci cos’è giusto mangiare. Non perché siano inutili – servono eccome – ma perché sono costruite per la salute pubblica: per una popolazione, non per un individuo.

Devono parlare a milioni di persone diverse per età, reddito, accesso al cibo, cultura alimentare, malattie, tempo disponibile. Devono produrre benefici misurabili su larga scala: ridurre rischi medi, spostare statistiche, orientare politiche. E per farlo devono semplificare, necessariamente.

Sono mappe di un Paese, non indicazioni personali.

L’errore più comune è chiedere alle guidelines quello che non possono dare: una risposta definitiva alla domanda “qual è per me il cibo giusto?”. In un mondo perfetto, una risposta così dovrebbe tenere insieme fisiologia e storia clinica, ma anche turni di lavoro, sonno, stress, movimento, tempo per la cucina, contesto sociale, cosa ti piace fare e cosa puoi fare davvero.

La salute pubblica non può fare tutto questo, lavora con probabilità e compromessi praticabili: può indicare direzioni ragionevoli, non costruire la dieta giusta per ciascuno, e soprattutto lavora su obiettivi di popolazione.

Per questo, paradossalmente, ciò che spesso protegge di più la salute non è aggiornarsi all’ultima piramide, ma acquisire un’altra alfabetizzazione: capire come funziona la scienza della nutrizione (con i suoi limiti strutturali e le sue oscillazioni), capire come funziona il corpo umano (metabolismo, fame e sazietà, sonno, stress, movimento), capire come la pubblicità e il nutrizionismo sfruttano le scorciatoie mentali, senza cadere nello scetticismo, che è un’altra scorciatoia mentale comoda.

Alla fine, la bilancia con cui si pesano gli alimenti, i grammi, i “nutrienti”, è un bel gadget scientifico che possiamo comprare (per i più tecnologici c’è anche la app per lo smartwatch che conta le calorie). Ma spesso uno strumento così non pesa il cibo: pesa l’ansia, la colpa e l’illusione di controllo.

La bilancia che ci serve è quella che pesa, da un lato, il valore della convivialità e il rischio di malattia, che confronta la gioia dello scoprire un cibo nuovo e la necessità di mantenere il peso forma. Questa bilancia non si compra, come quasi tutte le cose indispensabili.

Lascia un commento

