“Il problema non è Stefano Feltri in quanto individuo. Il problema è ciò che rappresenta. Feltri è una tessera perfetta del mosaico progressista italiano: una galassia mediatica e culturale strutturalmente incapace di riconoscere il merito quando il merito non proviene dalla propria parte politica. È una patologia, non un incidente. È un riflesso condizionato, non un’opinione” Vittorio Feltri

I social rendono la politica peggiore, così come rendono peggiori le persone che li usano. In questi giorni ho usato ogni tanto X, l’attuale versione degenerata di Twitter manipolata da Elon Musk, più per una curiosità antropologica che per desiderio di comunicare.

X è una finestra su quel mondo rancoroso, superficiale, razzista e violento che sembra indirizzare la politica in molti Paesi, Italia inclusa. Non è uno specchio della realtà, ma il suo feed è espressione della linea editoriale - diciamo così - di Musk. Che è più o meno la stessa di Mark Zuckerberg (META, Facebook, Instagram ecc.).

Nel mondo di X c’è una categoria assente nel mondo reale, o quantomeno nel mondo reale degli adulti senzienti: la politica del rosicamento. Chi esprime una qualunque opinione critica su un personaggio - specie se politico - famoso o considerato di successo dal suo pubblico di riferimento, lo fa per invidia.

Se io muovo una critica a Giorgia Meloni, è perché “rosico”. Se preso alla lettera, è un modo di pensare ben assurdo: rosico perché non sono io il presidente del Consiglio? Perché sono accecato dall’invidia sociale per chi ha maggiore notorietà?

Sarebbe come dire che il cliente del ristorante non può giudicare il piatto perché altrimenti confesserebbe la sua invidia per non essere lo chef, lo spettatore non può avere un’opinione sul film perché non è un regista ma avrebbe voluto esserlo, il cliente di una banca non può lamentarsi del servizio perché non è lui l’amministratore delegato anche se si sentirebbe all’altezza del ruolo…

E’ una linea interpretativa che presuppone una stupidità eccessiva persino per gli standard di X.

Dunque penso ci sia un’altra premessa alla “politica del rosicamento”: gli utenti di X sono talmente polarizzati, cioè abituati e spinti dall’algoritmo a pensare per risse e baruffe tra schieramenti contrapposti, che applicano quello schema a tutto il resto.