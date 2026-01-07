Quella che si può chiamare politica del risentimento nasce sempre, come aveva ben visto Nietzsche, da una debolezza, da un senso di umiliazione che chiede un risarcimento, e non come riconoscimento di un progetto positivo, ma come trasformazione di un sentimento di impotenza in reazione violenta contro un mondo esterno ostile Paola Giacomoni

«Fight, fight, fight» a pugno alzato, questa la reazione di Trump all’attentato di alcuni mesi fa che lo colpì di striscio. Questa sembra oggi la cifra del suo comportamento successivo: la continua ricerca di nemici contro cui combattere, e se possibile vincere.

La incredibile sequenza di aggressioni, dall’Iran, alla Nigeria e al Venezuela di questi giorni, compiuta con rapimenti di capi di Stato e seguita da altre minacce, sta distruggendo le norme del diritto internazionale, come hanno osservato tutti, con l’effetto della costernazione ma anche della incapacità di reagire dell’Europa, di molti altri paesi e dell’Onu, che non riescono ancora a trovare una strategia comune per fermarlo.

Molti osservano che siamo di fronte a un comportamento dettato da una mente che sfiora il disturbo mentale.

Ma forse non è questa la chiave giusta per interpretare la politica criminale di Trump: indicare la pazzia come causa è sempre un modo per rinunciare a una spiegazione rifugiandosi nell’irrazionalità, che nulla è in grado di chiarire.

Un tentativo di spiegazione approfondita lo fornisce il filosofo americano docente a Boston Paul Katsafanas che in un articolo su Aeon dei giorni scorsi parla della politica di Trump come politica del risentimento che appare motivata più dall’opposizione e dall’ostilità che da aspirazioni o veri progetti politici.

Solo nemici da battere

In effetti non si vede mai la conclusione di un’azione trumpiana come raggiungimento di un obiettivo che produca soddisfazione e pacificazione.

Non si vede l’effetto di gratificazione e di piacere che si osserva, come scrive Aristotele, in tutti i casi in cui un’aspirazione viene realizzata, quando si raggiunge il fine che ci si proponeva.

Raggiungere i fini che guidano la nostra azione è uno dei modi per realizzare noi stessi, per inverare la propria natura: è questo che Aristotele intende per felicità.

Non siamo da queste parti con il comportamento del presidente americano: ogni obiettivo raggiunto non porta con sé soddisfazione e pacificazione, ma al contrario implica l’individuazione di altri obiettivi da perseguire, sempre intesi come nemici da battere, come ostilità da dispiegare.

Quasi che nessun progetto potesse bastare a garantire una sensazione di forza, come se questa ricerca fosse senza fondo e niente potesse essere sufficiente ad assicurare a chi agisce un dominio su altri, sempre sentito invece come precario e dunque da rafforzare continuamente.

In ogni contesto si parla sempre di lotta, di nuovi combattimenti e molte volte mi sono chiesta il significato di quel pugno alzato da un uomo in pieno possesso del potere.