Da qualche settimana si è tornato a parlare di Sud. Lo si è fatto perché i danni causati dal ciclone Harry al patrimonio e alle infrastrutture della Sicilia e della Calabria hanno reso impossibile, nonostante inizialmente fossero state ignorate, non parlarne. Questo faro mediatico ha permesso di riparlare della questione meridionale.

Che in Italia ci sia una questione meridionale è noto. Le origini storiche ed economiche di questa questione sono dibattutissime in ambito accademico, e solo questo dovrebbe bastare a suggerire che le cause sono molto più complesse di quelle che potremmo intuitivamente identificare.

Nonostante sia difficile identificare le cause di questa profonda cesura, sappiamo che la questione meridionale prende molte sfumature, che il distacco tra Nord e Sud si manifesta attraverso l’economia e le infrastrutture, ma anche attraverso istituzioni pubbliche più fragili. Tutto questo è innegabile.

Però, c’è una questione meridionale del tutto ignorata che riguarda il modo in cui concettualizziamo il Sud, lo desideriamo, e gli prestiamo attenzione. Riguarda soprattutto il modo in cui lasciamo che le sue persone si vedano e si raccontino. Questa questione si basa su di una narrazione.

Il Sud immaginario

Una scena del Commissario Montalbano sulla Rai

Questo Sud immaginario è fatto di autenticità, tradizione, vita lenta. Se poi lo sguardo si concentra sulla Sicilia, all’immagine bucolica della vita lenta e delle tradizioni immutate, si aggiungono sfumature di orientalismo: tutto (e niente) in Sicilia sarebbe influenzato dalla cultura araba.

Ma l’immagine del Sud che ci consegna la narrazione mediatica è un mostro bifronte. Dietro i giardini d’arancio, ci sono gli stereotipi del male: c’è l’immancabile mafia, c’è l’arretratezza culturale (arretratezza non si capisce bene rispetto a cosa e a quale criterio), c’è l’essere l’estrema periferia.

Tutto questo non è economia e non è istituzioni: se domani il governo trovasse tutti i soldi che servono per risolvere tutti i problemi materiali del Sud, non è necessario che ne cambierebbe la narrazione.

Questa questione è distintamente epistemica. Lo è perché riguarda, in senso lato, ciò che noi crediamo che il Sud sia e il modo in cui, attraverso la narrazione mediatica, induciamo il Sud e le sue persone a credere di essere in un certo modo: arretrate, incivili, periferiche.

E questa questione epistemica è cruciale perché le credenze servono a giustificare e motivare le nostre azioni. In un contesto democratico, servono a legittimare certe scelte politiche.

Questa questione è cruciale perché a differenza di quella economica, che dipende da strutture di incentivi per certi aspetti più grandi di quelle che uno stato contemporaneo è in grado di gestire, dipende interamente da noi.

Inoltre, ha il carattere dell’ingiustizia: è qualcosa che, quando compiuta, fa un torto a qualcun altro.

La narrazione del ciclone Harry e dei suoi effetti sul territorio, che comprendono anche la frana di Niscemi, ha dato un esempio lampante di questa questione meridionale epistemica.

Siccome non mi sembra che nel discorso pubblico italiano la questione meridionale sia stata tematizzata nel modo che farò oggi, sarò molto generale: credo sia più importante iniziare a parlarne che aspettare che si possa dare un taglio preciso a questa discussione.

Le ingiustizie epistemiche

Quando danneggiamo una persona, privandola di qualcosa di dovuto, le facciamo un torto. Quando questo qualcosa di dovuto riguarda un aspetto fondamentale della persona––per esempio, un diritto––compiamo un’ingiustizia.

Le ingiustizie sono di molti tipi. Un tipo di ingiustizia molto discussa nel discorso pubblico è quella economica. Una ingiustizia molto poco discussa, anche perché di recente acquisizione, è l’ingiustizia epistemica.

Quando qualcuno subisce un’ingiustizia epistemica gli viene fatto un torto in quanto persona capace di conoscere.

Se ci pensate un istante, la nostra capacità di conoscere il mondo intorno a noi è fondamentale per il nostro essere ritenuti persone. Se non siamo creduti quando sappiamo qualcosa, ce ne risentiamo. Quando non siamo creduti perché siamo considerati appartenenti a una categoria che costitutivamente non è in grado di sapere, il risentimento può (e dovrebbe) trasformarsi in un senso di ingiustizia.

Sul piano sociale, le distinzioni rispetto alle capacità epistemiche sono cruciali. Un bambino che commette un crimine a dieci anni non è responsabile penalmente perché non è capace di intendere e di volere: ossia, non è in grado di capire appieno le conseguenze delle sue azioni e di orientare dunque le sue scelte sulla base di una piena comprensione del mondo.

Tutte le parole che ho messo in corsivo sono parole epistemicamente rilevanti. Subire un’ingiustizia epistemica vuol dire violare alcune proprietà fondamentali per la nostra azione nel mondo e per il nostro essere persone.

In un libro estremamente influente del 2007, intitolato Epistemic Injustice: Power and Ethics of Knowing, Miranda Fricker ha introdotto la terminologia nel dibattito accademico e ha identificato due varietà fondamentali di ingiustizia epistemica. L’ingiustizia di testimonianza e l’ingiustizia ermeneutica.

L’ingiustizia di testimonianza avviene quando non riconosciamo la credibilità dovuta all’interlocutore, quando non gli concediamo lo spazio dovuto per raccontarci ciò che sa.

Nei primissimi giorni dopo la fine del ciclone Harry, le notizie sui media nazionali sono state risicatissime. La comunicazione sui danni è avvenuta principalmente sui social e attraverso i canali locali.

In questi primi giorni, si è creata una separazione epistemica tra chi era sul posto e vedeva che i danni prodotti non erano quelli di una semplice mareggiata, e chi nel resto d’Italia non poteva che sminuire. Però, chi sapeva cosa era successo erano le persone che stavano vedendo i danni.

Eppure, finché la denuncia del silenzio verso il Sud non è diventata troppo pervasiva per essere ignorata, la questione non è stata affrontata, ma silenziata. Ignorare e silenziare sono strumenti tipici del non riconoscere un interlocutore o un gruppo come degno di rispetto dal punto di vista epistemico.

Se ti ignoro quando gridi aiuto, vuol dire che sto ritenendo la tua reazione esagerata. E l’esagerazione––l’essere barocchi––è un tratto distintivo dello stereotipo del Meridione. In breve, c’è stata ingiustizia di testimonianza perché non si è dato credito a chi diceva che non si era trattato di una semplice mareggiata.

La supposta tendenza all’esagerazione, che sembrerebbe un tratto distintivo del Meridione, mi porta al secondo e più fondamentale tipo di ingiustizia epistemica: l’ingiustizia ermeneutica.

Le parole sono importanti

L’ingiustizia ermeneutica si ha quando un soggetto (o a una categoria di soggetti) viene stereotipizzato e reso incapace di elaborare una propria narrazione.

Nel momento in cui si è parlato dei danni del ciclone, subito il racconto è stato inserito nella categoria dell’abuso edilizio. Ma l’abuso comporta un atto illecito: se è illegale costruire su un terreno, lo sarà per qualche motivo, per esempio perché è pericoloso. Dunque, visto che lo hai fatto, sei in parte colpevole.

Il problema, però, nasce dal fatto che i danni più salienti, quelli alle infrastrutture, non possono essere ricondotti alla categoria dell’abuso dei privati cittadini, ma riguardano il modo in cui le istituzioni hanno pensato il rapporto con il territorio.

E questo rapporto, improntato a un consumo incontrollato del territorio, non è una questione di legalità, ma riguarda il modo in cui concepiamo il nostro rapporto con l’ambiente.

Inoltre, il consumo del territorio non è una specificità meridionale, ma ha investito tutta l’Italia, ed è, come ripetono gli scienziati da tempo, uno dei maggiori motivi di fragilità del territorio italiano.

Mi si dirà che esistono statistiche che dimostrano che al Sud un edificio su due è abusivo. Certo, non smentisco queste statistiche. Però, ciò che queste statistiche descrittive non dicono è se la distribuzione dell’abusivismo è uniforme sul territorio (fatto che giustificherebbe l’appellarsi all’abuso) o no (fatto che non giustificherebbe appellarsi all’abuso).

Ridurre tutto all’abuso e ritenerlo la spiegazione di default è frutto di un impulso tipico quando si parla del Sud, ridotto alla sistematica violazione di ogni regola. Violazione che è interpretata come uniforme sul territorio.

Prima di parlare di abuso come causa o concausa dei danni causati dal ciclone, qualcuno ha portato dati che mostrano che le strade e le case costiere danneggiate a Catania e nel messinese erano abusive, piuttosto che un tipico caso di consumo legale del territorio, come se ne trova in tutta Italia?

Appellarsi alla categoria dell’abuso sembra proprio essere un modo per concettualizzare il problema. Se io inquadro il problema nella categoria dell’abuso edilizio, problema specifico del Meridione, sto, almeno in parte, addossando la responsabilità di quanto avvenuto alle scelte individuali di costruire dove non doveva essere fatto.

E siccome i mezzi di comunicazione nazionale hanno un’autorità epistemica superiore alla miriade di piccole realtà locali, a tutto questo si aggiunge uno squilibrio di potere, che legittima la narrazione sbagliata sfruttando il maggiore capitale epistemico della parte forte.

L’unione di questi due elementi––una narrazione epistemicamente sbagliata, portata avanti da parti con maggiore potere––configura la narrazione proposta come un caso tipico di ingiustizia ermeneutica.

Il lungomare

C’è poi un aspetto che potrebbe sembrare più innocuo: il lungomare. Nel Catanese e nel Messinese non sono stati distrutte delle semplici passeggiate in riva al mare, ma sono state distrutte strade di collegamento importanti per il territorio.

A Catania, sono crollate intere porzioni di una delle arterie principali della città, che permette il collegamento tra il centro cittadino e i numerosi quartieri residenziali nati lungo la costa. Inoltre, sono stati danneggiati i locali di deposito e manutenzione della metropolitana, con danni a un’infrastruttura cruciale nella vita cittadina.

Le immagini che si sono viste di Furci, Santa Teresa Riva, Roccalumera non mostrano semplici luoghi di passeggio estivo, ma la via più veloce per connettere i diversi paesi costieri senza scegliere strade più interne.

Ma che il Sud sia stereotipizzato non si vede solo dalla sua rimozione dal discorso pubblico o dalla sua concettualizzazione attraverso la lente di fenomeni devianti come l’abusivismo. Si vede anche dalla sua periferizzazione. Ciò che avviene al Sud è visto come proveniente da un luogo intrinsecamente periferico e distante.

Prendiamo un recente esempio pop, passato completamente ignorato. A dicembre, Concita De Gregorio scriveva su Repubblica che la vittoria dell’ultima edizione di X Factor da parte di una concorrente che veniva “dall’estrema periferia del mondo” la riempiva di gioia.

Sennonché l’estrema periferia del mondo era un paese, Trecastagni, che fa parte della cintura dei paesi immediatamente intorno a Catania, e che si trova a circa mezz’ora da uno dei principali aeroporti italiani, da un’università con quasi seicento anni di storia, e più in generale in una zona a cui certo né la musica (Franco Battiato e Carmen Consoli, nati e cresciuti a pochi minuti, vi dicono qualcosa?) né la letteratura (vedi Giovanni Verga ed Ercole Patti) sono ignote.

Insomma, che la Sicilia sia geograficamente periferica non può essere negato. Allo stesso modo, non si può certo affermare che sia al centro della produzione culturale contemporanea––destino che, però, condivide probabilmente con tutta l’Italia. Da questo, però, non segue in nessun modo che si debba concettualizzare come estrema periferia, non solo dell’Italia, ma del mondo.

Il punto non è certamente fare una futile polemica tardiva. Piuttosto, è interessante cercare di capire perché una persona colta, intelligente, e non certo incline alle semplificazioni come Concita De Gregorio, possa non rendersi conto che la periferia la sta proiettando lei con il suo sguardo e con le sue aspettative. E questo sguardo, ne sono sicuro, non è individuale, ma senso comune.

Probabilmente, se un’espressione così infelice può passare inosservata, sia a chi la scrive sia a chi la legge, è perché c’è un’idea radicata, ma ingiustificata, che vorrebbe che da Roma o Napoli in giù, il capolinea sceglietelo voi, l’Italia si faccia sempre più rarefatta, fino a dissolversi in un misterioso e lontano Sud.

Luogo buono nelle belle stagioni per il mare e il cibo, ma da non ascoltare e da non capire. La periferia non è lì fuori, ma nel sistema di credenza che media le aspettative di chi il Sud lo visita.

