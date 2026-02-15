Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Discussione su questo Post

Avatar di User
Avatar di Cristina_M
Cristina_M
2h

Grazie per questa analisi davvero interessante.

A voler essere maliziosi si potrebbe dire che il “ridimensionamento” mediatico sia stato frutto di una precisa volontà politica, mirata a non “distrarre” dall’esigenza primaria e indifferibile di realizzare il Ponte?

Rispondi
Condividi
Avatar di Sergio Di Giorgio
Sergio Di Giorgio
24m

Sono epistemicamente d’accordo

Rispondi
Condividi
Ancora 3 commenti...

Nessun post

Assolutamente, procediamo.

© 2026 Stefano Feltri · PrivacyCondizioniNotifica di raccolta
Inizia il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura