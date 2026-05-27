L’apparato del sostegno americano regge, è la cornice semantica che ha sino ad ora definito le relazioni nello Stretto a subire una prima, decisiva torsione. E i sondaggi a Taipei restituiscono il vero terreno del confronto: la percezione collettiva di affidabilità dell’alleato statunitense. Stefano Pelaggi

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Quando Donald Trump è risalito a bordo dell’Air Force One per il ritorno da Pechino, il messaggio pubblico era stato confezionato con cura: nessun impegno assunto con Xi Jinping sul dossier Taiwan, soltanto l’ascolto di un monito che il leader cinese aveva voluto consegnargli di persona.

Anche al governo di Taipei era arrivato il segnale rassicurante che la policy americana, dal punto di vista formale, non era cambiata: una posizione confermata pubblicamente anche dal segretario di Stato statunitense.

Già nelle ore di volo, però, lo stesso presidente americano aveva riconosciuto che la questione delle vendite di armi a Taipei era stata discussa direttamente al tavolo cinese, lasciando intendere che la decisione sul prossimo pacchetto sarebbe arrivata entro un orizzonte breve, e che la sua eventuale attuazione sarebbe stata frutto di una valutazione personale piuttosto che di una procedura consolidata.

La sequenza delle settimane successive ha fatto il resto. Una serie di uscite presidenziali ha presentato il pacchetto di armi da 14 miliardi di dollari destinato a Taipei come uno strumento negoziale nei confronti della Cina; ha lasciato intendere la possibilità di un colloquio diretto con il presidente taiwanese Lai Ching-te — passaggio che, se concretizzato, sarebbe il primo dal 1979, anno della rottura formale fra Washington e Taipei — e, infine, ha visto il vice segretario ad interim alla Marina, Hung Cao, parlare a un sottocomitato del Senato di una pausa delle forniture motivata dalle esigenze logistiche dell’operazione americana contro l’Iran.

Sul terreno, però, la sequenza retorica non ha prodotto conseguenze.

Procedure e retorica

Quattro fonti diverse fra Washington e Taipei hanno confermato all’agenzia Reuters che non esistono piani concreti per il colloquio fra i due presidenti, e che funzionari americani hanno comunicato per via riservata alla controparte taiwanese di non attendersi alcun cambio di linea.

Sul fronte delle armi, il portavoce della presidenza di Taipei e il ministero della Difesa fanno sapere di non aver ricevuto alcuna notifica formale di rinvio, e di mantenere il coordinamento ordinario con gli interlocutori statunitensi perché l’iter prosegua secondo i programmi.

Anche l’uscita del vice segretario ad interim alla Marina è stata accolta a Washington con un certo scetticismo istituzionale: si tratta di una figura inadeguata, per livello e attribuzioni, a comunicare una scelta del genere, e i contratti pluriennali con Taipei hanno scarsa relazione operativa con le esigenze strategiche dell’operazione in Iran. Pechino, secondo le stesse ricostruzioni, ha fatto sapere per canali riservati a Washington che un eventuale dialogo diretto fra Trump e Lai potrebbe danneggiare la relazione bilaterale e vanificare l’intesa appena ricucita al vertice.

In questo scarto fra dichiarazioni e atti vive una chiave di lettura che merita più attenzione di quella che le viene riconosciuta.

L’apparato istituzionale americano del sostegno a Taiwan continua a funzionare per inerzia: il Taiwan Relations Act, il Porcupine Act, le disposizioni rilevanti del National Defense Authorization Act, il pacchetto da circa undici miliardi di dollari approvato a fine 2025, il backlog di consegne militari che a fine dello scorso anno superava i venti miliardi di dollari per i limiti delle capacità produttive dei contractor americani.

La struttura tiene. È la grammatica che la sosteneva a oscillare.

Le rassicurazioni che gli Stati Uniti avevano dato a Taipei nel 1982, e che escludevano consultazioni preventive con Pechino sulle vendite di armi all’isola, sono state derubricate dal presidente americano a un vincolo procedurale ormai svuotato di rilevanza. Il principio per cui il sostegno militare a Taiwan doveva restare metodicamente separato dalla cornice negoziale con la Cina è stato esplicitamente accantonato.

La centralità di Taiwan resta intatta, ma in una forma diversa: amministrata dalle procedure più che proclamata dalla retorica.

Sul piano ufficiale la lettura proveniente da Taipei è restata composta, persino positiva.

Lo scenario peggiore ventilato nelle settimane precedenti — l’isola ridotta a moneta di scambio in un grande accordo economico, immagine ricorrente nelle ricostruzioni della stampa americana — non si è materializzato.

Nessun impegno è stato sottoscritto, e la formula americana del non sostegno all’indipendenza taiwanese ha tenuto, senza scivolare verso quell’opposizione formale che da settimane Pechino reclamava.

È una distinzione tecnica ma decisiva, che gli osservatori taiwanesi hanno annotato con attenzione: nel lessico diplomatico dello Stretto la differenza fra non sostenere e opporsi è la differenza fra una postura di neutralità procedurale e un sostanziale allineamento al lessico cinese.

Anche nei segnali rivolti alle priorità di breve periodo, la presidenza ha indicato l’iter parlamentare del bilancio speciale per la difesa come la questione più urgente da chiudere.

I problemi interni

Eppure il governo Lai si trova oggi a navigare un quadro interno più complicato di quanto la lettura ufficiale lasci intendere. La coalizione di opposizione guidata dal Kuomintang ha tagliato una parte significativa del bilancio della difesa proposto dall’esecutivo, che nel disegno originario ammontava complessivamente a circa quaranta miliardi di dollari.

Nelle settimane precedenti il vertice, la leader del principale partito di opposizione — reduce da un proprio viaggio a Pechino — ha chiesto pubblicamente che il presidente americano dichiarasse esplicitamente la propria contrarietà all’indipendenza di Taiwan.

Sono mosse che, lette dalla prospettiva degli ambienti di sicurezza taiwanesi, rischiano di trasmettere all’estero un’immagine distorta dell’opinione pubblica dell’isola e di indebolire la posizione negoziale di Taipei proprio mentre Washington dimostra di essere disponibile a discutere il dossier al tavolo cinese.

Il consenso interno attorno al riarmo e all’aumento del bilancio militare, che da anni gli Stati Uniti chiedono a Taipei di sostenere, diventa più difficile da mantenere se da una parte la Casa Bianca introduce dubbi pubblici sull’opportunità di consegnare ciò che Taipei ha già deciso di acquistare, e dall’altra l’opposizione interna fa leva su quegli stessi dubbi per costruire una propria piattaforma di avvicinamento alla Cina.

Fidarsi di Washington?

È in questo spazio, fra una sostanza che regge e una forma che si incrina, che si annida l’indicatore strategico più importante: la percezione collettiva di affidabilità.

Il sondaggio annuale American Portrait, realizzato da Academia Sinica, il principale centro di ricerca taiwanese, incentrato sulla percezione a Taiwan delle relazioni con gli Stati Uniti restituisce un quadro inedito.

La convinzione che Washington interverrebbe militarmente in caso di attacco cinese è scesa di circa dieci punti percentuali dopo l’elezione di Trump. Più della metà degli intervistati continua a crederci, ma la curva è discendente e fortemente sensibile ai segnali presidenziali.

Un secondo dato concorre nella stessa direzione: meno della metà dei taiwanesi considera oggi gli Stati Uniti un partner pienamente credibile.

È la doppia incertezza con cui la classe dirigente taiwanese è costretta a misurarsi — un avversario sistemico e determinato, un alleato indispensabile ma non del tutto affidabile — ed è il terreno reale su cui Pechino sta lavorando.

La novità più rilevante, però, non sta nel dato medio ma nella sua composizione anagrafica. Fra gli under 35 il sostegno a uno sforzo difensivo senza condizioni è nettamente più basso che fra le generazioni più anziane, e il divario non era mai stato così marcato nelle rilevazioni precedenti.

Per chi ha vissuto la democrazia taiwanese come una condizione di partenza e non come l’esito di una conquista, la combinazione di un avversario determinato e di un alleato volubile produce un calcolo politico diverso.

La guerra in Ucraina è letta più come un monito che come un modello; il ritiro da Kabul resta un precedente difficile da rimuovere; l’ambiguità strategica americana è percepita più come fattore di esposizione che come garanzia di protezione.

Su questo terreno generazionale si misura, nel medio periodo, la coerenza profonda della strategia di Xi Jinping: una linea che non punta più soltanto a scoraggiare un eventuale intervento americano, ma a delegittimarne l’ipotesi agli occhi degli stessi taiwanesi.

Ansia da chip

A questo si aggiunge l’altra leva, quella che riguarda l’industria tecnologica. L’insistenza con cui Trump ha invitato le aziende taiwanesi di semiconduttori a trasferire la propria produzione negli Stati Uniti, accompagnata dall’accusa rivolta a Taipei di avere sostanzialmente sottratto l’industria americana dei chip, alimenta sull’isola un timore di lungo corso. Quello di un progressivo trasferimento del cuore tecnologico verso gli Stati Uniti, seguito nel medio termine da un ridimensionamento dell’interesse strategico di Washington alla difesa di Taiwan.

È un’ansia che le dichiarazioni delle ultime settimane hanno reso più tangibile, e che si combina con il dato dei sondaggi in modo politicamente significativo.

Quanto valga davvero, sul piano operativo, la pausa evocata dal vice segretario ad interim alla Marina è il primo nodo che si scioglierà nelle prossime settimane. È plausibile che la dichiarazione non si sostanzi in atti formali, che l’iter delle vendite riprenda il suo corso ordinario e che l’apparato confermi quanto diversi funzionari hanno già detto privatamente a Taipei: nessun cambio di politica.

Se così sarà, la storia si chiuderà come si era aperta, in apparenza, con la struttura intatta. Ma la traccia resterà nei dossier. Per qualche settimana il pacchetto è stato presentato dal presidente americano come uno strumento di trattativa, l’ipotesi di un colloquio diretto è stata formulata in pubblico, le rassicurazioni dei decenni passati sono state liquidate come formalità superate, e perfino la domanda su una possibile difesa di Taiwan in un’ipotetica crisi ha ottenuto in risposta un’ostentazione di personalismo decisionale.

È un cambio di grammatica che, indipendentemente dall’esito amministrativo, ridefinisce il quadro entro cui Pechino, Taipei e gli stessi cittadini taiwanesi leggeranno tutto ciò che verrà dopo.

Il paradosso è proprio questo. L’apparato istituzionale americano continua a operare — forniture, addestramento, integrazione strategica, programmi di interoperabilità — e la struttura tiene. Ma a Taipei la sicurezza non si misura più soltanto in Himars e Atacms: si conta nella tenuta di una percezione collettiva di affidabilità dell’alleato, ed è quella variabile a essere oggi sotto pressione.

A Xi non serve necessariamente forzare uno scenario militare, che resta improbabile nel breve termine per i costi strategici, economici e reputazionali.

Gli basta che una porzione sufficiente di opinione pubblica taiwanese arrivi a considerare l’intervento americano improbabile, o comunque subordinato a calcoli contingenti, perché il calcolo politico interno all’isola cominci a mutare.

È nello scarto fra la deterrenza che Washington proclama e quella in cui Taipei effettivamente confida che si gioca, oggi, il futuro dello Stretto. E in quello scarto, mentre la struttura amministrativa funziona indisturbata, Pechino ha appena guadagnato terreno.

Stefano Pelaggi è uno storico, docente di Storia, Antropologia, Religioni, Arte e Spettacolo presso l’Università di Roma La Sapienza. Inoltre, è Research Fellow presso il Centre for Chinese Studies a Taipei. Luiss University Press pubblica ora la nuova edizione di un suo libro di successo su Taiwan: L’isola sospesa

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