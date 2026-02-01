Lo sappiamo tutti che le nostre vite digitali intermediate da smartphone, computer e cloud sono più facili da spiare. La reazione istintiva di solito è: io non ho niente da nascondere, che guardino pure.

Un conto è la teoria, però, un altro è la traduzione pratica di questa battuta. Quasi senza che ce ne accorgiamo, stiamo scivolando in un mondo nel quale tutti devono dare per scontato di essere potenzialmente spiati, anche coloro che pensano di essere titolati a spiare gli altri.

Senza riservatezza, il potere cambia natura, e forse non è una coincidenza che questa consapevolezza dello spionaggio generale si diffonda nel momento in cui il Garante della Privacy attraversa una crisi di legittimità, dopo le inchieste prima della trasmissione Report di Rai3 e poi della Procura di Roma.

Ha sollevato molti commenti la prima apparizione televisiva di Leonardo Maria Del Vecchio a Otto e mezzo di Lilli Gruber su La7: con un patrimonio in azioni del valore di 7 miliardi di euro, a 31 anni Del Vecchio vuole essere un protagonista della finanza e del dibattito pubblico italiano.

E per questo Leonardo, che è uno degli eredi di Leonardo Del Vecchio morto nel 2022, rischia milioni nei giornali, prima Il Giornale, poi il gruppo Monrif del Resto del Carlino.

Vedremo che editore sarà, ma Leonardo Maria Del Vecchio è anche uno dei simboli di questa nuova età dello spionaggio totale: inchieste della Procura di Roma e Milano hanno rivelato una storia sulla quale, in tv, Del Vecchio ha speso poche e confuse parole, esprimendo una generica fiducia nella magistratura.