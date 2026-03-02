La mia responsabilità è assicurare che la nostra deterrenza conservi e conserverà in futuro il suo potere di distruzione assicurata nell’ambiente pericoloso, mobile e proliferante che ho ricordato.

Per questo ho ordinato di aumentare il numero di testate nucleari del nostro arsenale. Per tagliare corto a ogni speculazione, non comunicheremo più i numeri del nostro arsenale nucleare, diversamente da quanto avveniva in passato.

Per essere liberi bisogna essere temuti e, per essere temuti, bisogna essere potenti. Questo aumento del nostro arsenale lo testimonia.

Emmanuel Macron