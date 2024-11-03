La normale cultura dello stupro
NESSUNA - La rubrica di Anna Menale per Appunti su donne e questioni di genere: la storia di Gisèle Pelicot, drogata per anni dal marito che la faceva stuprare, non è un caso così unico come sembra
Non ci troviamo, come si potrebbe pensare all’apparenza, di fronte a un caso "unico", irripetibile, estremo di violenza di genere, ma racchiude tutte le dinamiche presenti in una relazione di squilibrio di potere tra i generi
Anna Menale
Il 23 ottobre Gisèle Pelicot, 72enne di Mazan (comune francese di poco più di 5 mila abitanti), ha testimoniato al trib…