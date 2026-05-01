Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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Marco Ponti
4h

Molto condivisibile, anche perchè uno dei più rozzi ed ovvi misuratori del benessere sono i consumi interni, e i lavoratori hanno notoriamente una propensione al consumo molto più alta dei capitalisti. Altrimenti è il "trickle down" eterno che non arriva mai...

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Valentina Pilia
1h

Mi è piaciuto molto questo articolo. Per anni si è puntato solo ed esclusivamente sull'export, come se solo le esportazioni potessero essere motore di crescita. Guardiamo invece al grande mercato che siamo come Europei e basta con questi stipendi da fame solo per competere!

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Assolutamente, procediamo.

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