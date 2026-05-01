Un approccio alla competitività basato su basse tutele lascia che i costi dell’aggiustamento siano sostenuti dallo Stato e da un alto numero di lavoratori con poca ricchezza, a beneficio della redditività di imprese ad alta tecnologia possedute da pochissimi soggetti ultra-ricchi Pietro Galeone

Mentre in molti Paesi si celebra il Primo maggio, uno spettro si aggira per l’Europa: lo spettro della deregolamentazione.

Dopo la recente approvazione da parte dell’Unione europea del pacchetto Omnibus, criticato da alcuni come un velo per mascherare la deregolamentazione sotto forma di semplificazione, crescono le voci che spingono per una sorta di Omnibus sociale, cioè una marcia indietro anche nell’ambito dei diritti sociali.

Meno di due mesi fa, il Forum sociale europeo ha offerto un esempio interessante.

Il Forum è l’evento annuale organizzato dalla Commissione europea per concentrarsi sulle questioni del lavoro e sociali nell’UE.

Mentre iniziative come il Quality Jobs Act o la Strategia anti-povertà erano al centro del dibattito, a dimostrazione degli sforzi della Commissione per migliorare le condizioni di lavoro e l’inclusione nell’UE, una nuova parola d’ordine è emersa in quasi ogni discussione: “competitività”.

La competitività in sé è un concetto neutro, e ultimamente è diventata il Zeitgeist dell’UE, da quando è uscito il rapporto Draghi.

Il problema è che molte domande poste al Forum chiedevano come conciliare i diritti sociali con la competitività.

È qui che emerge il vero significato dietro questo uso del termine: la competitività viene vista come qualcosa in opposizione ai diritti dei lavoratori, qualcosa che deve essere conciliato con lavoro di qualità.

Questo significato rivela che i diritti dei lavoratori sono in fin dei conti considerati un peso per le imprese, un costo da sostenere a causa di regole imposte. Ed è qui che entra in gioco la deregolamentazione.

Se la competitività diventa l’obiettivo ultimo, allora descrivere i diritti sociali come un ostacolo all’innovazione e alla minimizzazione dei costi ne giustifica il sacrificio.

Ma è questo l’approccio giusto? La competitività può davvero fondarsi soltanto su bassi costi del lavoro?

A mio avviso, questa visione trascura alcuni punti cruciali e può quindi diventare molto pericolosa per l’UE, per cinque ragioni principali.

Prima di tutto, non esistono prove affidabili di quanto i diritti del lavoro ostacolino davvero l’innovazione.

Ci sono molte politiche meno costose dal punto di vista sociale che l’UE potrebbe invece attuare per favorire l’innovazione – dal rafforzamento del mercato dei capitali alla semplificazione delle procedure burocratiche – prima di tagliare i diritti dei lavoratori.

In secondo luogo, il fine ultimo di questo approccio resta opaco. Dal momento che il termine di paragone per l’innovazione sono sempre gli Stati Uniti, puntiamo quindi a ridurre le nostre tutele dell’occupazione fino al livello statunitense?

Eppure, anche negli Stati Uniti, i posti di lavoro nel settore tecnologico da qualche tempo si stanno spostando all’estero, verso paesi come l’India, proprio citando un minor costo del lavoro. Dovremo allora abbassare i nostri standard per competere con il costo del personale indiano? Questo approccio sembra aprire la porta a una corsa globale al ribasso sulle condizioni di lavoro e sulla precarietà.

Terzo: dobbiamo respingere l’idea che la competitività possa essere raggiunta soltanto attraverso costi più bassi.

Un modello di crescita basato sui prezzi bassi, in cui le imprese restano a galla sottopagando i dipendenti o aggirando le regole, danneggia non solo i lavoratori, ma anche le imprese di qualità.

L’UE ha già dimostrato di poter fare leva sulla propria reputazione e di poter legare condizioni per l’accesso al suo mercato; può fare lo stesso per promuovere un modello di competitività fondato sull’innovazione ad alto valore aggiunto, senza compromettere i diritti dei lavoratori e altri standard fondamentali.

In quarto luogo, perché tagliare i diritti sociali ridurrebbe il potere contrattuale dei lavoratori, rallentando a sua volta la crescita dei salari. Questo deprimerebbe la domanda interna, dopo decenni in cui è già stata sacrificata in nome della competizione sulle esportazioni.

Nelle parole di Mario Draghi stesso nel 2024: “Paul Krugman definì l’attenzione alla competitività una pericolosa ossessione… L’approccio che abbiamo adottato in Europa dopo la crisi del debito sovrano sembrava dargli ragione. Abbiamo perseguito una strategia deliberata volta a ridurre i costi salariali… L’effetto netto è stato soltanto quello di indebolire la nostra domanda interna e minare il nostro modello sociale”.

Il quinto e ultimo motivo è che si tratta di una misura politica molto miope. In un’epoca di disuguaglianze senza precedenti e in crescita, dobbiamo cercare modi per garantire che il progresso tecnologico possa innalzare gli standard di vita e colmare i divari esistenti.

Un approccio alla competitività basato su basse tutele, invece, lascia che i costi dell’aggiustamento siano sostenuti dallo Stato e da un alto numero di lavoratori con poca ricchezza, a beneficio della redditività di imprese ad alta tecnologia possedute da pochissimi soggetti ultra-ricchi.

Al di là di tutte queste ragioni pratiche, smantellare il nostro modello sociale tradirebbe in fin dei conti chi siamo come europei. La nostra Unione è stata fondata sulle rovine lasciate dai fascismi, per garantire che gli orrori prodotti da quei regimi non si ripetessero.

Ma il fascismo era stato alimentato proprio dal risentimento sociale, dalla precarietà economica dei lavoratori e dalla convinzione che la classe dirigente stesse privilegiando le élite internazionali rispetto ai bisogni delle masse.

Con questo in mente, il Fondo sociale divenne un pilastro della prima Comunità economica europea già nel Trattato di Roma del 1957, ponendo già da allora l’inclusione e la coesione sociale al centro dell’identità europea.

Non è un caso che l’euroscetticismo sia cresciuto soprattutto in epoche caratterizzate da tagli al welfare e alla spesa sociale: la prima ondata negli anni Novanta, durante la rigida disinflazione dell’unione monetaria e l’introduzione dei parametri di Maastricht su debito e deficit; poi nuovamente nello scorso decennio con l’austerità imposta durante le crisi del debito sovrano.

Per questo, promuovere un’agenda europea basata su una visione antiquata della competitività e sui tagli sociali non solo tradisce i nostri valori, ma rischia anche di indebolire il sostegno popolare all’UE proprio in un momento in cui abbiamo più che mai bisogno di unità europea.

Questo articolo è uscito in inglese sul Substack di IEP Bocconi, potete iscrivervi qui

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