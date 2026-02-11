I rischi legati a un uso inconsapevole dell’intelligenza artificiale dentro le aziende sono molto alti. Innanzitutto c’è il rischio di perdita di dati, ma non è l’unico: esistono anche rischi legati all’adozione di decisioni basate su risposte fornite da sistemi di intelligenza artificiale che possono essere sbagliate o non adeguate alle esigenze aziendali Laura Turini

Nella sua intervista a sei giornali europei, tra cui Il Sole 24 Ore, il presidente francese Emmanuel Macron dice che l’Unione europea dovrebbe fare più debito comune per investire in difesa ma anche in intelligenza artificiale.

Non è chiarissimo come, visto che ormai i capitali che vanno verso data center e chip sono talmente elevati che è difficile che l’UE possa competere con la Silicon Valley, specie finché il suo mercato finanziario rimane frammentato e incapace di far crescere le start up tecnologiche da questo lato dell’Oceano.

Ma il messaggio politico è chiaro: l’AI deve essere una priorità politica. Negli Stati Uniti il presidente Donald Trump e il segretario al Tesoro Scott Bessent sostengono che la Federal Reserve sotto la nuova leadership di Kevin Warsh dovrà tenere ben presente la necessità di finanziare gli investimenti in intelligenza artificiale.

Come ha segnalato il Financial Times, Google, META, OpenAI e poche altre grandi società stanno programmando investimenti in chip e data center per 660 miliardi di dollari: una cifra così elevata che gli investitori hanno spinto al ribasso le azioni, perché risulta difficile credere che tali investimenti si riveleranno mai davvero remunerativi.

Anche per questo Trump vuole che la banca centrale tenga bassi i tassi di interesse per rendere sostenibile l’indebitamento necessario a progetti così colossali.

La cosa strana è che questa corsa agli investimenti si sviluppa in parallelo al crescere dell’allarmismo sulle possibili conseguenze della applicazione dell’AI nel mondo del lavoro e nella società.