Appunti ha meritoriamente messo in luce in questi giorni il nesso tra geopolitica e cambiamento climatico, cosa poco frequente negli articoli dei giornali nazionali.

Un elemento evidente ma non abbastanza sottolineato nella fretta di commentare il giorno per giorno è proprio il fatto che tutto nelle guerre più recenti si svolge intorno al controllo della produzione del petrolio e del gas, considerati sempre come sostegni indispensabili, come motori anche simbolici della nostra civiltà.

Così è stato con l’aggressione al Venezuela che con violenza ha garantito all’America di Trump il bottino della gestione del petrolio di quel paese; allo stesso modo si sta definendo anche il violentissimo attacco israelo-americano all’Iran di questi giorni.

Non si poteva non sapere – ma il potere americano è evidentemente privo di orientamento strategico - che attaccando l’Iran si sarebbe scatenata una rappresaglia intorno alla produzione e al commercio di petrolio e gas negli angusti spazi mediorientali da cui transitano petroliere dirette in ogni parte del mondo.

Quasi fossero vitali riserve di sangue per le aride vene del capitalismo mondiale, questi prodotti fanno fatica ormai a passare sia dallo stretto di Hormuz che dal canale di Suez. Il petrolio, stanato dai giacimenti sotterranei, si infila poi in passaggi impervi, dove è facile bloccarlo: per arrivare a scaldare le nostre case deve superare ostacoli fisici e politici estremi.

Non abbiamo idea, noi che lo usiamo nei serbatoi delle nostre auto e delle nostre case, che non è semplice e automatico rifornirsi di questo incredibile prodotto della storia della Terra anche perché le pompe di benzina o le caldaie delle nostre case sembrano fornircelo come se fosse qualcosa di ponto all’uso, uno strumento non problematico, semplice da usare.

Ma abbiamo saputo ora che il possibile aumento deciso del suo prezzo può mettere in ginocchio l’economia mondiale, come o peggio dei tempi dell’austerity degli anni Settanta.

Dunque il petrolio ha un enorme potere e non è semplice mezzo per i fini della nostra civiltà, da usare senza conoscere le sue origini e la sua inevitabilmente limitata disponibilità.

Questo potere è il risultato di un’epoca in cui se ne è fatto un uso intensivo e scriteriato, come se il petrolio dovesse durare per sempre, ma anche di un periodo in cui sembrava che alternative praticabili fossero poco promettenti, mentre le rinnovabili sono oggi molto competitive sul prezzo dell’energia.

Il petrolio e la sua storia

La Terra lo ha formato nei milioni di anni come risultato della decomposizione di remotissimi organismi viventi, alghe, batteri, microrganismi marini compressi e alterati chimicamente nella storia profonda del pianeta, di cui non ci curiamo.

Per “addomesticarlo” occorre recuperarlo dai complicati recessi della Terra e avviarlo poi sulle strette vie presidiate da uomini in galabia, per farlo arrivare con mille intralci nelle lontane case occidentali. Niente è semplice in questo percorso, tutto può essere bloccato facilmente, il commercio mondiale è strettamente legato ad accordi condotti in tempi di pace che si rivelano molto fragili se la guerra arriva.

La “logica estrattiva” che presiede a tutto questo percorso prevede un suo uso indiscriminato, come se il petrolio fosse per natura destinato a riscaldare le case e a produrre plastica, come se fosse a nostra disposizione, a nostro uso e consumo, apparentemente senza limiti.

Proprio perché così non è, è facile bloccarne la produzione e il commercio, così come è stato facile accumulare incredibili ricchezze, rimaste ancora in poche mani, come è tipico di questa logica predatoria.

Anche perché la nostra relazione con la Terra che lo produce è del tutto unilaterale: prendiamo senza restituire, ci approvvigioniamo come se tutto in natura avesse lo scopo del benessere e della ricchezza umana, come se di quella roba fossimo padroni, come se il “drill, drill, baby drill” di Trump fosse il suo destino migliore.

La Terra agisce

Le guerre per il controllo del petrolio mostrano la faccia peggiore dell’occidente: si pensa la Terra come un dato scontato, a nostra disposizione: non è un’alleanza quella su cui si fonda, ma uno sfruttamento profondo e per questo temporaneo, che forse durerà per i nostri figli ma non si sa se basterà per i nipoti. La Terra sta reagendo a tutto questo e dobbiamo farci i conti.

Queste guerre in cui alcuni maschi alfa si strappano di mano il controllo del petrolio mondiale - con possibili conseguenze catastrofiche se alcuni riescono facilmente a bloccarlo - sono l’ultimo passaggio tragico prima che la Terra presenti il conto dell’atteggiamento predatorio con cui la trattiamo, come se fosse un oggetto inerte e silenzioso e perciò sfruttabile, apparentemente inalterabile e passivo.

La Terra al contrario agisce, reagisce infine in modo violento e drammatico se non si rispettano le sue leggi: alzando il livello dei mari, inviando furiose e distruttive tempeste, cambiando sempre più nettamente il clima, desertificando molti ambienti.

Non si può più prendere senza restituire: svuotare i suoi recessi senza avere una strategia per il futuro è il comportamento da predoni, di chi pensa al bottino immediato e non all’avvenire delle nuove generazioni.

Di questo e di tutto il più ampio contesto mi sono occupata nel mio ultimo lavoro: La Terra siamo noi: una filosofia per il pianeta, Mondadori Università.

Le rinnovabili e l’alleanza con il pianeta

La produzione di energie rinnovabili sembra dimenticata in questi giorni, ma invece è essenziale perché si basa su un’alleanza con la Terra, con la sua estrema forza e la sua ricchezza.

Ci può emancipare da quelle strettezze, ci può rendere indipendenti dagli intrichi con il petrolio e dai suoi padroni in altri mondi, può utilizzare risorse non limitate come il sole o il vento, se spinte avanti e immagazzinate con stoccaggi sempre più efficienti con la tecnologia di oggi, che può sviluppare questo ambito in una misura e anche con prezzi in passato non prevedibili. Può preparare un futuro decente e non tragico per le generazioni future.

Le guerre del petrolio possono e devono finire prima che stravolgano il nostro mondo, popolato da presunti dominatori che per essere considerati padroni del mondo spingono agli estremi la logica estrattiva che sempre si accompagna a quella del potere politico autoritario; il quale come è noto si autoconfuta perché pensa di poter fare a meno del consenso, delle discussioni democratiche e di ogni ragionamento razionale.

Per questo non può che avere vita breve.

