Al di là degli aspetti giuridici, condannare una persona a 16 anni di carcere non è una faccenda che si può esaurire nella correttezza procedurale, ma riguarda stabilire un fatto. E una condizione necessaria per stabilire un fatto è rispettare la logica. Altrimenti, nella migliore delle ipotesi, avremmo indovinato il fatto per puro caso Filippo Riscica

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Serviva una nuova indagine per capire che la colpevolezza di Alberto Stasi non poteva essere provata sulla base degli elementi emersi nei vari gradi di giudizio? No. Sarebbe bastata un po’ di logica, perché l’intero impianto accusatorio non giustificava, da un punto di vista logico, la conclusione che Stasi fosse il colpevole.

Questa non è una questione di diritto. Questa è una questione di fatti e di come i fatti che conosciamo giustificano le nostre conclusioni. In questo caso, i fatti che ci interessano sono gli indizi e la conclusione è che Stasi è colpevole.

La sentenza di condanna faceva leva su di una lettura unitaria degli indizi raccolti, lettura che, nella ricostruzione dei giudici, permetteva di concludere oltre ogni ragionevole dubbio che Stasi fosse colpevole.

A una lettura più attenta, però, la ricostruzione logica della sentenza evidenzia una serie di errori logici cruciali che invalidano la correttezza del ragionamento proposto a sostegno della tesi di colpevolezza.

Inoltre, questi errori sono di tipo esclusivamente logico, non dipendono da questioni di diritto.

Accanto ad alcune sottigliezze, si nasconde un impianto argomentativo fortemente compromesso. Un impianto che rischia di esporre la sentenza di condanna a uno dei peggiori errori logici: la petitio principii. Ossia, l’assunzione, come premessa nascosta, di ciò che si vuole dimostrare. In questo caso, la colpevolezza di Stasi.

Questo non è un problema astratto. Al di là degli aspetti giuridici, sui quali non mi pronuncio, condannare una persona a 16 anni di carcere non è una faccenda che si può esaurire nella correttezza procedurale, ma riguarda stabilire un fatto. E una condizione necessaria per stabilire un fatto è rispettare la logica. Altrimenti, nella migliore delle ipotesi, avremmo indovinato il fatto per puro caso.

Per questo motivo, Garlasco non è un semplice caso di cronaca nera: non è Cogne e non è Avetrana.

Garlasco è un caso che ci costringe a domandarci a quali criteri di giustificazione debba rispondere una sentenza che priva una persona della libertà.

La logica della condanna

Da un punto di vista logico, determinare chi è l’assassino richiede di soddisfare due condizioni: in questo caso, bisogna identificare l’unico individuo presente (i) in quell’esatto luogo e (ii) all’esatta ora.

L’impianto logico dell’argomento dei giudici si fondava sull’idea che, sebbene gli indizi, presi singolarmente, non fossero sufficienti per supportare la tesi di colpevolezza, insieme davano un quadro coerente, compatibile e congruente con la colpevolezza di Stasi.

A questo argomento si arrivò anche in seguito alla sentenza della Corte di cassazione che, annullando l’assoluzione della Corte d’appello, aveva esplicitamente sollevato una questione di metodo nella valutazione della prova indiziaria con chiare implicazioni logiche: le evidenze, una volta appurate, devono essere valutate complessivamente.

Il rilievo della Cassazione aveva certamente sollevato un problema metodologico rilevante: ossia, bisogna stabilire la probabilità che tutti gli indizi raccolti si verifichino insieme e sostengano la conclusione.

Questa di per sé può essere una strategia logicamente corretta. L’errore logico non è stato questo.

Piuttosto, i giudici non si sono resi conto che, con gli elementi a disposizione, tutti incentrati sull’appurare la presenza di Stasi sul luogo del delitto, si rischiava di assumere la sua colpevolezza prima di dimostrarla.

Dunque, non si faceva un confronto con la probabilità che tutti gli indizi raccolti fossero presenti nonostante l’innocenza di Stasi.

La catena di errori logici può essere riassunta in due problemi. Il primo errore è stato sottostimare il margine di errore nella stima dell’orario della morte. Questo da solo avrebbe inficiato tutto il resto dell’inferenza logica sottesa alla condanna.

Il secondo errore è stato non rendersi conto che, anche data per certa e precisa l’ora della morte, il quadro indiziario raccolto non permetteva di dare vero significato alla stima della probabilità della colpevolezza di Stasi.

In definitiva, il rilievo della Cassazione sollevava un punto che riguardava non un errore logico da parte dei giudici dei primi due gradi, ma al massimo la necessità di inserire un ultimo passaggio inferenziale che doveva essere articolato esplicitamente.

Ma andiamo con ordine.

L’orario della morte

Come dicevo all’inizio, ci sono due condizioni necessarie che bisogna stabilire per supportare logicamente la tesi di colpevolezza: il presunto autore del delitto deve trovarsi sul luogo del delitto all’ora del delitto.

In questa storia, ci sono due dati orari certi: il primo è che alle 9:12 l’antifurto di casa Poggi è stato disinserito, il secondo è che alle 9:35 Alberto Stasi accende il computer.

I giudici che assolsero Stasi avevano sollevato il problema che una finestra di appena 23 minuti era troppo stretta per permettere a Stasi di compiere l’omicidio.

Infatti, sembra poco probabile che una persona possa, senza un movente chiaramente accertato, compiere un delitto, lavarsi e ripulire con precisione chirurgica il lavabo e le tubature, eliminando eventuali tracce di sangue, lasciando esclusivamente delle impronte digitali sul dispenser del sapone, disfarsi dei vestiti sporchi e dell’arma del delitto, fare circa un chilometro e mezzo in bici, entrare a casa senza lasciare tracce di sangue, accendere il computer, utilizzarlo e più tardi aprire il file della tesi.

Eppure, sebbene questo rilievo sia logicamente corretto, si sarebbe potuto andare più a fondo.

Non è solo difficile credere che ciò sia avvenuto, ma è anche ingiustificato perché dà per certa e accuratamente stimata l’ora della morte.

I giudici che hanno condannato Stasi, invece, hanno assunto che tutto sia avvenuto nei minuti immediatamente successivi alle 9:12. Questa è l’assunzione cruciale: circoscrivere con esattezza il decesso a quei pochi minuti successivi alle 9:12 e farlo con un margine di errore di forse meno di una manciata di minuti.

Questo è il vero problema logico dell’assunzione cruciale per posizionare Stasi sulla scena del delitto al momento del delitto: trattare l’ora del decesso non come una stima soggetta a un margine di errore ampio, ma come una stima il cui margine di errore è approssimato a pochissimi minuti.

Però, un così piccolo margine di errore non era in linea di principio possibile.

Inoltre, basta considerare che un margine di errore di appena 15 minuti permette di posizionare Stasi fuori dalla scena del delitto, mentre, con un margine di appena 20 minuti, diventa impossibile compiere tutti i gesti che avrebbe dovuto compiere ed essere a casa alle 9:35.

A livello dell’orario, dunque, è stata trattata una stima, con picchi di probabilità e margini di errore, come se fosse una questione di semplice possibilità.

Poiché, sulla base di quanto noto, era possibile che Stasi fosse sulla scena del delitto, si è compiuta un’inferenza ingiustificata concludendo che era anche molto probabile che fosse presente sulla scena del delitto, considerando questo un indizio grave e preciso.

Eppure, per appurare che l’indizio non poteva essere considerato preciso sarebbe bastata la sola considerazione del margine di errore della stima per mostrare che l’inferenza non poteva essere compiuta.

Da un punto di vista logico, dunque, l’assunzione cruciale per posizionare Stasi sulla scena del delitto non solo non era un dato conosciuto, ma neanche giustificato. Tutt’al più era un elemento possibile, ma da ritenere poco probabile. Questo dato da solo inficiava la correttezza dell’argomento da un punto di vista logico.

La petitio principii

Ma c’è di più. Assumiamo che tutto sia avvenuto nei primi minuti dopo le 9:12.

Anche così, l’intero ragionamento ha un serissimo rischio di essere basato su una petitio principii. In questo caso, la tesi che si deve dimostrare, ma che in realtà è assunta, è che Stasi sia l’autore del delitto.

La sentenza di condanna ha dato grande peso argomentativo alla valutazione congiunta di una serie di elementi indiziari. Tre, in particolare, sembrano avere una particolare rilevanza logica per stabilire la colpevolezza di Stasi: le impronte digitali sul dispenser, il materiale biologico di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta di Stasi, e l’assenza di tracce ematiche sulle sue scarpe.

Per capire la ricostruzione logica dell’argomento della sentenza di condanna abbiamo due possibilità. La prima è dare una ricostruzione probabilistica. La seconda sfrutta le logiche epistemiche ed è basata sulla maggiore o minore plausibilità dell’evento in questione.

Sebbene la teoria impiegata nei due approcci sia diversa, l’idea intuitiva è la stessa: nei casi in cui partiamo da indizi per stabilire una conclusione dobbiamo valutare tutti gli scenari compatibili con gli indizi raccolti. Solamente se lo scenario della colpevolezza è quello più plausibile o l’unico rimasto, possiamo concludere che gli indizi supportano la colpevolezza di una persona.

Cerchiamo di sfruttare questa idea intuitiva per capire perché o il ragionamento della sentenza di condanna non ha significato logico o è una petitio principii.

Torniamo quindi ai tre indizi principali: le impronte digitali sul dispenser, il materiale biologico di Chiara Poggi sui pedali, e l’assenza di sangue sotto le scarpe di Stasi.

Secondo la sentenza di condanna, questi tre elementi sono gravi, precisi e congruenti verso la colpevolezza di Stasi. Il punto non è accettare la congruenza verso la colpevolezza di Stasi, ma piuttosto valutare se veramente presi insieme aumentino la plausibilità della conclusione in misura tale da consentire di considerarla un fatto creduto oltre ogni ragionevole dubbio.

Il motivo per il quale dobbiamo porre l’accento, da un punto di vista logico, su quanto sia significativo l’aumento della plausibilità è che la probabilità che Stasi sia l’assassino è sicuramente maggiore di 0, ma questo non significa che sia alta.

Inoltre, elementi che segnalano la presenza di Stasi a casa Poggi possono aumentare la probabilità della colpevolezza, ma dato che Stasi era sicuramente a casa Poggi fino a poche ore prima del delitto bisogna anche considerare la probabilità che questi indizi si presentino perché semplicemente Stasi ci era stato poche ore prima.

Tra i tre indizi, quello che mostra di più il rischio di petitio principii o di assenza di significato logico è quello delle impronte sul dispenser.

Infatti, da un punto di vista logico, non possiamo considerarlo come un dato atomico da sommare semplicemente agli altri indizi.

Dobbiamo considerarlo insieme a un’assunzione ausiliaria: l’assenza di tracce di sangue nel lavabo e nelle tubature. Da un punto di vista logico, questo è un indizio tanto quanto l’assenza di tracce di sangue sotto le scarpe di Stasi.

Se noi esplicitiamo questo altro dato, ci rendiamo conto che diventa molto poco probabile che una persona soggetta agli stessi vincoli temporali attribuiti a Stasi possa aver ripulito con una tale accuratezza il lavabo.

I quadri indiziari da confrontare diventano dunque almeno due. Il primo comprende le impronte digitali con il lavaggio del sangue, il materiale biologico, e assenza di sangue sotto le scarpe.

Il secondo comprende le impronte digitali senza lavaggio di sangue, il materiale biologico, e assenza di sangue sotto le scarpe.

In assenza di questo confronto esplicito tra i due quadri indiziari l’inferenza logica è priva di significato, perché lo spazio degli eventi rilevanti è incompleto.

C’è un modo per risolvere il problema dell’assenza di significato dell’inferenza.

L’inferenza acquista nuovamente significato logico se l’assunzione nascosta di fondo è che Stasi è colpevole.

Se ci concentriamo su tutti i casi compatibili con gli indizi raccolti in cui Stasi è colpevole, l’inferenza ha significato logico, ma presuppone quello che vuole dimostrare. Commette, dunque, una petitio principii.

Certamente, in questo caso, gli indizi raccolti sono gravi, precisi e congruenti verso la colpevolezza di Stasi, ma lo sono perché abbiamo già assunto la sua colpevolezza.

Simili ragionamenti possono essere fatti per tutti gli altri indizi, soprattutto l’ultimo riguardante l’assenza di sangue sotto le scarpe, che dipende da innumerevoli assunzioni legate alle condizioni di contatto e le successive condizioni di analisi.

Il problema principale è stato che i giudici sembrano aver assegnato una probabilità bassissima al fatto che i tre indizi potessero avere origine indipendente, mentre hanno assegnato una probabilità altissima al fatto che la migliore spiegazione fosse che erano il risultato di un unico evento: l’omicidio commesso da Stasi.

Nulla nell’argomento supportava la tesi che fosse la conclusione più probabile per il semplice fatto che, per i motivi che abbiamo visto nell’ultimo anno, lo spazio degli eventi possibili era incompleto, perché non erano state indagate con serietà strade alternative.

Quindi, qualsiasi tentativo di fare un ragionamento (informalmente) probabilistico era fallace perché o non aveva significato, oppure di fatto ci si chiedeva: qual è la probabilità che Stasi sia il colpevole data l’ipotesi che Stasi sia colpevole?

Bisognava aspettare una nuova indagine?

Come avrete notato, nulla nel mio argomento dipende dai nuovi elementi emersi. L’assenza di giustificazione logica ed epistemica poteva essere stabilita senza alcun elemento ulteriore basandosi esclusivamente sulle sentenze.

Gli elementi della nuova indagine, per come emergono dalle fonti giornalistiche, se confermati, potrebbero rafforzare questa analisi.

Inoltre, questa assenza di giustificazione rende giustizia al lavoro logico fatto dai giudici dei primi due gradi di giudizio che non possono essere accusati di aver commesso errori logici, ma semmai di non aver articolato esplicitamente alcuni passaggi logici.

C’erano molti modi in cui l’argomento della sentenza di condanna poteva andare male.

Poteva basarsi su ottime evidenze e un buon argomento, ma rimanere falso. Poteva basarsi su ottime evidenze e un pessimo argomento. Poteva basarsi su pessime evidenze e un ottimo argomento. Poteva, e questo è stato il caso, basarsi su pessime evidenze e un pessimo argomento.

Il sistema, dunque, ha fallito, da un punto di vista logico, nel peggior modo possibile.

Questo è il motivo che rende Garlasco un caso a sé che non può essere confinato a un brutto fatto di cronaca.

Un caso, piuttosto, che ci obbliga a chiederci quali siano gli standard non giuridici a cui i ragionamenti che giustificano le sentenze devono rispondere e come possiamo appurare che questi standard siano rispettati.

E che, se i nuovi sviluppi dovessero confermare l’innocenza di Stasi, ci pone di fronte a un problema etico gigantesco: come si risarcisce un innocente per la vita mancata?

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