Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Discussione su questo Post

Avatar di User
Avatar di Bruno
Bruno
36m

Ben argomentato e convincente.

A questo punto, dopo il filosofo, servirebbero lo psicologo o il sociologo per cercare di capire come sia possibile che svariate persone, tra PM, giudici e quant’altro di Appello bis e Cassazione siano potuti incorrere tutti nel medesimo, pacchiano, errore di logica.

A maggior ragione dopo che altrettanto numerosi loro colleghi erano giunti a conclusioni diametralmente opposte, il che avrebbe dovuto suggerire, quantomeno, una dose supplementare di prudenza.

Rispondi
Condividi
Avatar di ALBERTO ENRICO MARAOLO
ALBERTO ENRICO MARAOLO
1h

Grazie mille dell'elegante articolo; nel caso di specie non solo vi è stato un chiaro bias tipo "petitio principii", ma anche una chiara "fallacia del procuratore", laddove la probabilità di trovare "evidence by random chance" viene erroneamente considerata come la probabilità di colpevolezza dell'imputato.

Rispondi
Condividi
Ancora 5 commenti...

Nessun post

Assolutamente, procediamo.

© 2026 Stefano Feltri · PrivacyCondizioniNotifica di raccolta
Inizia il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura