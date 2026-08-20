Il nostro futuro non dipende dall’agricoltura. Si può sostenere che dipenda da una qualche forma di autonomia strategica (e su questo io ho i miei dubbi), ma di certo non sono i sussidi e gli aiuti a permetterci di avere cibo in tavola a prezzi accettabili: sono l’aumento della produttività dell’agricoltura dovuta alla tecnologia e la specializzazione che consente di tenere bassi i costi grazie alla globalizzazione
Nei giorni di Ferragosto avevo di meglio da fare, ma ho notato la impressionante lista di reazioni e commenti a un mio intervento durante la trasmissione In Onda, qualche giorno fa. Ho toccato i veri intoccabili della discussione pubblica italiana: gli agricoltori e le varie lobby che li rappresentano.
Il blocco di puntata era dedicato alla crisi climatica - che direi essere ormai esperienza quotidiana di tutti in questi mesi estivi - e si discuteva di cosa fare nell’immediato.
Mi sono limitato a osservare che è inutile lamentarsi se poi continuiamo a sussidiare settori inquinanti e a incentivare le aziende che creano il problema, a cominciare dall’agricoltura. Che non è affatto strategica, non serve a proteggere l’ambiente ma lo danneggia e non ha ridotto granché le emissioni rispetto ad altri settori che invece hanno fatto sforzi ben maggiori.
Certo, la brevità dei tempi televisivi mi ha spinto a sintesi un po’ drastiche (ho detto che “gli agricoltori non servono a niente” che era una versione un po’ estrema del concetto che la produzione agricola in Europa non è davvero strategica, perché praticamente per ogni prodotto c’è un sostituto sul mercato internazionale).
Le reazioni però hanno confermato quello che sostenevo: che in Italia c’è una fortissima lobby agricola che in questo momento conta su un saldo rapporto con la destra, in particolare Fratelli d’Italia, per assicurarsi risorse sottratte alla fiscalità generale, rallentare ogni transizione ecologica e bloccare ogni concorrenza internazionale.