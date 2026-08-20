Il nostro futuro non dipende dall’agricoltura. Si può sostenere che dipenda da una qualche forma di autonomia strategica (e su questo io ho i miei dubbi), ma di certo non sono i sussidi e gli aiuti a permetterci di avere cibo in tavola a prezzi accettabili: sono l’aumento della produttività dell’agricoltura dovuta alla tecnologia e la specializzazione che consente di tenere bassi i costi grazie alla globalizzazione Abbonati ora

Nei giorni di Ferragosto avevo di meglio da fare, ma ho notato la impressionante lista di reazioni e commenti a un mio intervento durante la trasmissione In Onda, qualche giorno fa. Ho toccato i veri intoccabili della discussione pubblica italiana: gli agricoltori e le varie lobby che li rappresentano.

Il blocco di puntata era dedicato alla crisi climatica - che direi essere ormai esperienza quotidiana di tutti in questi mesi estivi - e si discuteva di cosa fare nell’immediato.

Mi sono limitato a osservare che è inutile lamentarsi se poi continuiamo a sussidiare settori inquinanti e a incentivare le aziende che creano il problema, a cominciare dall’agricoltura. Che non è affatto strategica, non serve a proteggere l’ambiente ma lo danneggia e non ha ridotto granché le emissioni rispetto ad altri settori che invece hanno fatto sforzi ben maggiori.

Certo, la brevità dei tempi televisivi mi ha spinto a sintesi un po’ drastiche (ho detto che “gli agricoltori non servono a niente” che era una versione un po’ estrema del concetto che la produzione agricola in Europa non è davvero strategica, perché praticamente per ogni prodotto c’è un sostituto sul mercato internazionale).