L’obiettivo dell’Iran ormai è infliggere abbastanza dolore alla regione — e vittime statunitensi, con tre soldati già uccisi — da costringere Trump a fare marcia indietro. Ciò ha portato a un’impennata di attacchi con missili balistici contro Israele, mettendo la popolazione israeliana in stato di massima allerta e paralizzando il Paese, pur causando danni limitati sul terreno

ECFR