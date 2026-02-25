Il venir meno del sostegno americano ha costretto Kiev a fare i conti con meno equipaggiamento e meno munizionamento: un vincolo che ha comunque eroso le sue capacità di difesa e di contrattacco. In parallelo, si è ridotto anche il supporto di intelligence Andrea Gilli

A cercare una sintesi tra le tante analisi e i tanti messaggi che segnalano l’inizio del quinto anno di guerra in Ucraina, si arriva a questo: il conflitto è diventato una faccenda europea, gli americani non stanno sabotando la risposta militare degli ucraini ma hanno smesso di sostenerla.

Il futuro dell’Ucraina, in guerra e dopo una eventuale tregua, dipende dagli europei. Il presidente Volodymyr Zelensky lo rende ben chiaro nella sua intervista al Financial Times: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è manipolato da Mosca, in negoziati sempre annunciati ma mai concreti, e dunque è Bruxelles che deve agire.

Zelensky chiede “una data certa” per l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea nel 2027, molto in anticipo perfino sulla data comunque ambiziosa del 2030 fissata in origine.

Sulla base della situazione sul campo, non ci sono grandi ragioni per pensare che tra un anno o poco più l’Ucraina sarà un Paese pacificato e che si è lasciato il conflitto alle spalle. Nel migliore dei casi ci sarà una fragile tregua, ancora tutta da definire.

Dunque, la richiesta di Zelensky equivale a chiedere l’accesso all’UE anche con la guerra in atto. E non è più uno scenario di fantascienza.