La campagna del comitato della società civile per il No al referendum sulla riforma costituzionale della magistratura partirà sabato, a Roma, ma lo scontro è già in atto con il fronte del Sì che accusa l’Associazione nazionale magistrati di fare disinformazione e di abusare dei soldi dei suoi iscritti.

Ora vediamo nel dettaglio chi ha ragione, ma già queste prime schermaglie confermano la vera posta in gioco: il riequilibrio dei poteri, nel senso che se vince il Sì ci sarà una magistratura più debole, se prevale il No le cose resteranno come sono sul piano formale ma ci sarà una magistratura più forte nella sostanza.

Su questo, cioè sul fatto che queste siano le inevitabili conseguenze dei due risultati opposti del referendum, sembrano tutti d’accordo. Con un corollario importante: anche il ruolo del presidente della Repubblica verrà indebolito in caso di vittoria del Sì.

Vediamo allora di addentrarci nella decodifica di messaggi incrociati sul referendum che qualcuno ha chiamato “guerra ibrida” ma che al massimo potrebbe essere definita una “guerra civile ibrida”, visto che è tutta interna al Paese.

Il manifesto dell’ANM

La prima questione da spiegare riguarda il manifesto dell’Associazione nazionale magistrati, che rappresenta l’intera categoria e ha una posizione contraria alla riforma che ha, come principale obiettivo, proprio quello di spezzare quella categoria in due parti.

Pubblici ministeri da una parte, giudici dall’altra, con due diversi Consigli superiori a gestirne le carriere e l’organizzazione interna e una terza corte separata a cui delegare le funzioni disciplinari che ora sono di competenza del Csm unico.

Nei manifesti che l’ANM ha affisso in giro per l’Italia si legge la domanda “Vorresti giudici che dipendono dalla politica?” E poi, più in piccolo: “Con la legge Nordio i politici vogliono controllare le decisioni dei magistrati”.

La critica di merito - per esempio dall’ex membro del Csm e della Corte Costituzionale di centrodestra Nicolò Zanon su Panorama - è la seguente: la riforma non tocca la prima parte dell’articolo 104 della Costituzione che garantisce l’indipendenza della magistratura e nessuna legge ordinaria potrebbe incidere su quell’aspetto senza essere bocciata dalla Corte costituzionale.

Servirebbe un’apposita riforma della Costituzione, ma in questa nulla c’è che intacchi l’indipendenza della magistratura.

Qui c’è però un punto di ambiguità.

Alcuni magistrati - come per esempio il procuratore di Napoli Nicola Gratteri - hanno presentato la riforma Nordio come il primo tempo di un disegno più ampio che, nel lungo periodo, porterà a un’inevitabile sottomissione dei pubblici ministeri al potere esecutivo.

Prima si rompe quella che viene chiamata “unitarietà della giurisdizione” - cioè l’omogeneità tra pm e giudici - poi si constata che non ci sono più le premesse perché l’accusa decida da sola cosa perseguire e cosa no: oggi l’obbligatorietà dell’azione penale, che nella pratica si traduce nel fatto che i pm possono decidere in autonomia quali evidenze di reato approfondire, si giustifica anche col fatto che la magistratura è indipendente ma unitaria, dunque un pm pensa anche un po’ come un giudice, almeno in teoria persegue la giustizia, non l’accusa in quanto tale, ed è il pm stesso a proporre l’archiviazione se non ci sono elementi, mentre è un giudice a deciderla.

I teorici dei “due tempi” dicono che la riforma di oggi ha senso soltanto se è la premessa di quella di domani: prima si rende il pm una cosa altra e separata dal giudice, poi si attribuisce alla politica il compito di determinare le priorità sui reati da perseguire, tanto poi ci sarà sempre un giudice imparziale a prendere la decisione finale.

L’ANM, nello slogan e nei suoi documenti, non sostiene questa teoria dei “due tempi” della riforma, e neppure che l’indipendenza della magistratura venga meno dal punto di vista della lettera della Costituzione, bensì che sia ridotta nella sostanza.

“L’indipendenza non è una cosa astratta, se nel Csm la forza maggiore l’avrà la politica, l’indipendenza nel concreto non ci sarà”, dice per esempio al Corriere della Sera il procuratore capo di Bari Roberto Rossi che è stato membro del Csm.

I due nuovi Csm saranno composti per sorteggio, ma i sorteggi sono diversi per i membri togati, cioè scelti tra pm e giudici, e per i membri laici, cioè quelli indicati dalla politica.

Due terzi dei membri di ciascuno dei consigli saranno magistrati sorteggiati secondo regole da definire con un’apposita legge. Mentre la politica avrà diritto a un terzo dei componenti, però sorteggiati da un elenco preparato dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di professione.

Il documento dell’Anm sul referendum presenta questa sintesi: “Quindi il Parlamento elegge, e poi sorteggia dall’elenco degli eletti, chi poi farà parte del Consiglio. I magistrati invece non hanno più diritto di voto”.

Per i difensori della riforma, il sorteggio tra i magistrati elimina il sistema delle correnti, criticato e criticabile come ogni forma di democrazia rappresentativa.

Ma di fatto la riforma rende la rappresentanza dei magistrati non democratica e non rappresentativa, mentre garantisce al Parlamento, dunque ai partiti e in particolare a quelli di maggioranza, un’influenza nella scelta dei membri dei due Csm.

Rispetto alla situazione attuale, sia i promotori della riforma che i suoi oppositori sembrano concordi sul fatto che in caso di vittoria del Sì la magistratura come potere dello Stato uscirebbe indebolita, i membri togati del Csm non rappresenterebbero nessuno o quantomeno non arriverebbero lì in virtù di una propria credibilità interna alla categoria, sarebbero scelti in modo puramente casuale.

In una democrazia liberale che si regge sull’equilibrio dei poteri, è chiaro che all’indebolimento di uno corrisponde il rafforzamento relativo degli altri.

Dunque, al manifesto dell’Anm si può contestare al massimo la nettezza della sintesi, più che la sostanza. Sarebbe stato più preciso “Vorresti giudici meno indipendenti dalla politica?”.

Dietro lo scontro sulle date