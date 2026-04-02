La scarsa performance sul fronte del deficit commerciale statunitense rimane sorprendente se si tiene anche conto che il dollaro ha perso tra il 10 e il 15 per cento del suo valore nell’ultimo anno, favorendo le esportazioni americane e pesando ulteriormente sul costo delle importazioni. Dal lato dell’inflazione, invece, le attese di un suo rapido e deciso aumento non hanno avuto riscontro nella realtà Giuseppe De Arcangelis

Un anno dopo il senso del protezionismo di Donald Trump inaugurato il 2 aprile, con il Liberation Day, è un po’ più chiaro: non c’è alcuna razionalità economica, nella progettazione e nell’attuazione della guerra commerciale a colpi di dazi.

C’è però un senso politico, voluto o meno che sia: cambiare il ruolo degli Stati Uniti nel mondo, non più la potenza egemone che ha il potere e la responsabilità di organizzare le relazioni economiche, ma soltanto un primo tra pari, il più grande tra gli Stati che lottano e competono per strappare alle controparti qualche vantaggio.

Trump ha voluto dissipare l’equivoco che l’America fosse ancora l’insegnante che nella classe dell’economia mondiale distribuiva lezioni e compiti a casa: oggi gli Stati Uniti sono semplicemente il bullo più robusto che taglieggia i compagni di scuola in fondo al corridoio.