La follia dei dazi, un anno dopo
Il protezionismo di Trump non ha ridotto il deficit commerciale degli Stati Uniti ma ha introdotto una dose di irrazionalità nell’economia mondiale
La scarsa performance sul fronte del deficit commerciale statunitense rimane sorprendente se si tiene anche conto che il dollaro ha perso tra il 10 e il 15 per cento del suo valore nell’ultimo anno, favorendo le esportazioni americane e pesando ulteriormente sul costo delle importazioni. Dal lato dell’inflazione, invece, le attese di un suo rapido e deciso aumento non hanno avuto riscontro nella realtà
Giuseppe De Arcangelis
Un anno dopo il senso del protezionismo di Donald Trump inaugurato il 2 aprile, con il Liberation Day, è un po’ più chiaro: non c’è alcuna razionalità economica, nella progettazione e nell’attuazione della guerra commerciale a colpi di dazi.
C’è però un senso politico, voluto o meno che sia: cambiare il ruolo degli Stati Uniti nel mondo, non più la potenza egemone che ha il potere e la responsabilità di organizzare le relazioni economiche, ma soltanto un primo tra pari, il più grande tra gli Stati che lottano e competono per strappare alle controparti qualche vantaggio.
Trump ha voluto dissipare l’equivoco che l’America fosse ancora l’insegnante che nella classe dell’economia mondiale distribuiva lezioni e compiti a casa: oggi gli Stati Uniti sono semplicemente il bullo più robusto che taglieggia i compagni di scuola in fondo al corridoio.